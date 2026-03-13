Spis treści: Ford Mustang jako radiowóz? Skąd policja ma Forda Mustanga? Jaki silnik ma Ford Mustang?

Ford Mustang jako radiowóz?

W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, jak na lawecie transportowany jest Ford Mustang, pomalowany jest w policyjne barwy. Jak się okazuje, nie jest to żaden happening, czy, coraz częściej pojawiające się w dzisiejszych czasach, wytwory sztucznej inteligencji. Autentyczność nagrania potwierdził Polsat News. Dodatkowo redakcja dowiedziała się, że auto będzie wykorzystywane do łapania kierowców przekraczających prędkość przez jedną z mazowieckich jednostek policji.

Skąd policja ma Forda Mustanga?

Od momentu, kiedy nagranie pojawiło się w internecie, nowy policyjny samochód łączony jest ze sprawą sprzed blisko roku. 19 kwietnia 2025 roku w Ślubowie w województwie mazowieckim policja zatrzymała czerwonego Forda Mustanga. Badanie trzeźwości wykazało, że kierowca pojazdu, Kamil S. miał 2,28 promila alkoholu w organizmie. Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Z kolei ten 23 września 2025 r. skazał kierowcę Mustanga na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł. Oprócz tego orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata oraz zasądził świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Rozwiń

W tym miejscu warto przypomnieć, że w marcu 2024 roku weszły w życie przepisy o konfiskacie samochodów. Zgodnie z nimi sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego, który prowadził sprawca w czasie popełnienia przestępstwa, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie wynosiła co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/l w wydychanym powietrzu.

Z uwagi na fakt, że ilość alkoholu w organizmie była wyższa niż wspomniane 1,5 promila, sąd orzekł również przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego, czyli wspomnianego już Forda Mustanga o wartości ocenionej na ok. 150 tys. zł. Wyrok był prawomocny. Prokurator Rejonowy w Ciechanowie zawnioskował o przekazanie samochodu Komendzie Głównej Policji.

Jaki silnik ma Ford Mustang?

Bez wątpienia auto, które trafiło do policji, może być znaczącym wsparciem w kontrolowaniu kierowców. Samochód wyposażony jest w pięciolitrową jednostkę V8 generującą 450 KM. Sprawia ona, że Mustang może przyspieszać od 0 do 100 km/h w 4,4 sekundy.

Mustang kontra Nismo. Który elektryk daje więcej frajdy z jazdy? Interia pl INTERIA.PL