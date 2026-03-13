Skonfiskowany Ford Mustang będzie radiowozem. Silnik V8 i 4,4 s do 100 km/h

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

W internecie pojawiło się nagranie przedstawiające transport Forda Mustanga w policyjnych barwach. Wszystko wskazuje, że wyposażone w silnik V8 auto pochodzi z konfiskaty.

Zbliżenie na przód czerwonego Forda Mustanga z widocznym reflektorem i felgą obok policyjnego Mustanga na lawecie.
Policja ma nowy radiowóz. Ma V8 i rozpędza się do 100 km/h w 4,4 sekundy.Prokuratura Okręgowa w Płocku/maciekkrogulec/TikTokmateriał zewnętrzny

Spis treści:

  1. Ford Mustang jako radiowóz?
  2. Skąd policja ma Forda Mustanga?
  3. Jaki silnik ma Ford Mustang?

Ford Mustang jako radiowóz?

W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, jak na lawecie transportowany jest Ford Mustang, pomalowany jest w policyjne barwy. Jak się okazuje, nie jest to żaden happening, czy, coraz częściej pojawiające się w dzisiejszych czasach, wytwory sztucznej inteligencji. Autentyczność nagrania potwierdził Polsat News. Dodatkowo redakcja dowiedziała się, że auto będzie wykorzystywane do łapania kierowców przekraczających prędkość przez jedną z mazowieckich jednostek policji.

Skąd policja ma Forda Mustanga?

Od momentu, kiedy nagranie pojawiło się w internecie, nowy policyjny samochód łączony jest ze sprawą sprzed blisko roku. 19 kwietnia 2025 roku w Ślubowie w województwie mazowieckim policja zatrzymała czerwonego Forda Mustanga. Badanie trzeźwości wykazało, że kierowca pojazdu, Kamil S. miał 2,28 promila alkoholu w organizmie. Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Z kolei ten 23 września 2025 r. skazał kierowcę Mustanga na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł. Oprócz tego orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata oraz zasądził świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w marcu 2024 roku weszły w życie przepisy o konfiskacie samochodów. Zgodnie z nimi sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego, który prowadził sprawca w czasie popełnienia przestępstwa, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie wynosiła co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/l w wydychanym powietrzu.

Z uwagi na fakt, że ilość alkoholu w organizmie była wyższa niż wspomniane 1,5 promila, sąd orzekł również przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego, czyli wspomnianego już Forda Mustanga o wartości ocenionej na ok. 150 tys. zł. Wyrok był prawomocny. Prokurator Rejonowy w Ciechanowie zawnioskował o przekazanie samochodu Komendzie Głównej Policji.

Zobacz również:

Skonfiskowany Ford Mustang zasili szeregi policji? / Fot. Prokuratura Okręgowa w Płocku
Wiadomości

Skonfiskowali Mustanga pijanemu kierowcy. Teraz ma zasilić szeregi policji

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

    Jaki silnik ma Ford Mustang?

    Bez wątpienia auto, które trafiło do policji, może być znaczącym wsparciem w kontrolowaniu kierowców. Samochód wyposażony jest w pięciolitrową jednostkę V8 generującą 450 KM. Sprawia ona, że Mustang może przyspieszać od 0 do 100 km/h w 4,4 sekundy.

    Mustang kontra Nismo. Który elektryk daje więcej frajdy z jazdy?Interia plINTERIA.PL

    Najnowsze