W skrócie Stacja Skolima w Czeremsze oferuje LPG po rekordowo niskiej cenie 2,22 zł za litr z okazji Wszystkich Świętych.

Nietypowy wygląd i promocje przyciągają kierowców oraz wzbudzają duże zainteresowanie w internecie.

Konrad Skolimowski podkreśla, że rozwój stacji to element budowy własnej marki, z planami dalszej ekspansji.

Promocja na Wszystkich Świętych u Skolima

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, nie zwalnia tempa w swoim paliwowym biznesie. Po głośnym otwarciu stacji w Czeremsze i cenach benzyny po 5,39 zł za litr, artysta zaskoczył kolejną ofertą. W nowym nagraniu opublikowanym na Instagramie poinformował, że gaz LPG można zatankować za jedyne 2,22 zł za litr.

Dla porównania - według danych e-petrol.pl z 25 października 2025 r., średnia krajowa cena autogazu to 2,59 zł za litr.

Skolim świetnie się czuje w biznesie paliwowym

Pod postem Skolima pojawiły się setki komentarzy. Fani żartobliwie nazywają go "ulubionym szejkiem paliwowym" i "oligarchą benzynowym", a inni przyznają, że chętnie zrobiliby sobie zdjęcie na tle różowej stacji.

Artysta zdaje się doskonale bawić własnym wizerunkiem. Ubrany w czarne okulary przeciwsłoneczne, w filmiku dziękuje kierowcom za zaufanie i zapowiada dalsze niespodzianki dla swoich klientów.

Różowa stacja Skolima przyciąga kierowców i ciekawskich

Pierwsza stacja paliw Skolima działa w Czeremsze w województwie podlaskim, miejscowości, z którą piosenkarz jest prywatnie związany. Obiekt wyróżnia się nietypowym wyglądem - różowym brandingiem, mocnym oświetleniem LED i wyraźnym logotypem "Skolim".

Na miejscu można zatankować benzynę, olej napędowy i LPG, kupić podstawowe produkty oraz skorzystać z małego punktu gastronomicznego. Nie brakuje też gadżetów dla fanów.

Ceny niższe od średnich krajowych

Skolim już wcześniej kusił atrakcyjnymi cenami paliw - benzyna i olej napędowy kosztowały po 5,39 zł za litr. Dla porównania, według danych branżowych, średnie ceny w Polsce w tym samym okresie wynosiły: 5,84 zł za litr benzyny 95, 5,95 zł za olej napędowy. Nie wiadomo, jak długo utrzyma się jednak obecna promocja.

Dla Skolima projekt paliwowy to nie tylko biznes, ale również element budowania marki osobistej. Artysta już wcześniej zapowiadał, że jeśli projekt się przyjmie, w innych regionach Polski mogą pojawić się kolejne różowe stacje Skolima.

