Skolim wprowadza limity na stacji. Powód? Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Paula Lazarek

Skolim jest właścicielem prywatnej stacji paliw na Podlasiu, zdecydował się wprowadzić ograniczenia sprzedaży paliwa dla klientów. Decyzja ma związek z obawami o sytuację geopolityczną i możliwe wahania cen ropy na światowym rynku.

Mężczyzna w czapce i okularach słonecznych siedzący na różowym aucie obok butli gazowej przy neonowym napisie
Skolim wprowadza limity tankowania na swojej stacji paliw. instagram.com/skolim_ / Piotr MatusewiczEast News

  • Właściciel stacji paliw Skolim wprowadził limit sprzedaży paliwa dla klientów na stacji w Czeremsze ze względu na sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie.
  • Limit wynosi maksymalnie 60 litrów na jeden samochód osobowy i nie dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych.
  • Ceny paliw na stacji są niższe niż średnie krajowe, a właściciel nie planuje podwyżek mimo napiętej sytuacji politycznej.
Skolim wprowadza limity na stacji paliw w Czeremsze

Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, prowadzi własną stację paliw w miejscowości Czeremcha w województwie podlaskim. Obiekt przyciąga kierowców przede wszystkim niskimi cenami paliwa. Według informacji publikowanych przez właściciela litr benzyny 95 kosztuje tam około 5,29 zł, podczas gdy na wielu stacjach w Polsce ceny przekraczają 6 zł za litr. Autogaz wyceniono na około 2,49 zł za litr.

Dla porównania średnie ceny benzyny 95 na polskich stacjach w ostatnich dniach utrzymują się w okolicach 5,77-6,31 zł za litr.

Duże zainteresowanie tankowaniem skłoniło właściciela do wprowadzenia tymczasowych ograniczeń sprzedaży paliwa. W mediach społecznościowych Skolim poinformował, że mimo napiętej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie nie planuje podwyżek cen paliw. Jednocześnie zapowiedział tymczasowy limit tankowania.

Limit paliwa na stacji Skolima - ile można zatankować?

Jeden kierowca może zatankować maksymalnie 60 litrów paliwa. Ograniczenie dotyczy samochodów osobowych. Z limitu wyłączone są natomiast samochody ciężarowe, ciągniki oraz maszyny rolnicze.

Takie ograniczenia zdarzają się w sytuacjach nagłego wzrostu popytu lub obaw o dostępność paliwa. W praktyce mają one zapobiegać wykupywaniu dużych ilości paliwa przez pojedynczych klientów.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie a ceny paliw

Powodem wprowadzenia ograniczeń ma być napięta sytuacja polityczna w Iranie i na Bliskim Wschodzie. Region ten odpowiada za znaczną część światowego wydobycia ropy naftowej. Zaostrzenie konfliktów w tym rejonie wpływa na ceny surowca na rynkach międzynarodowych. W konsekwencji zmieniają się również ceny paliw w Europie, w tym w Polsce.

Właściciel stacji podkreśla jednak, że mimo napiętej sytuacji geopolitycznej nie zamierza podnosić cen paliwa.

    Nietypowa stacja paliw w Czeremsze

    Stacja paliw należąca do Skolima wyróżnia się nie tylko cenami, ale także wyglądem. Obiekt utrzymany jest w charakterystycznej dla artysty kolorystyce, a na pylonie cenowym widnieje nazwa związana z jego pseudonimem.

    Właściciel wykorzystuje także działania promocyjne skierowane do klientów. W przeszłości przy okazji tankowania można było otrzymać m.in. darmowe pączki lub drobne upominki.

