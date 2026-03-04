W skrócie Właściciel stacji paliw Skolim wprowadził limit sprzedaży paliwa dla klientów na stacji w Czeremsze ze względu na sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie.

Limit wynosi maksymalnie 60 litrów na jeden samochód osobowy i nie dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych.

Ceny paliw na stacji są niższe niż średnie krajowe, a właściciel nie planuje podwyżek mimo napiętej sytuacji politycznej.

Skolim wprowadza limity na stacji paliw w Czeremsze

Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, prowadzi własną stację paliw w miejscowości Czeremcha w województwie podlaskim. Obiekt przyciąga kierowców przede wszystkim niskimi cenami paliwa. Według informacji publikowanych przez właściciela litr benzyny 95 kosztuje tam około 5,29 zł, podczas gdy na wielu stacjach w Polsce ceny przekraczają 6 zł za litr. Autogaz wyceniono na około 2,49 zł za litr.

Dla porównania średnie ceny benzyny 95 na polskich stacjach w ostatnich dniach utrzymują się w okolicach 5,77-6,31 zł za litr.

Duże zainteresowanie tankowaniem skłoniło właściciela do wprowadzenia tymczasowych ograniczeń sprzedaży paliwa. W mediach społecznościowych Skolim poinformował, że mimo napiętej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie nie planuje podwyżek cen paliw. Jednocześnie zapowiedział tymczasowy limit tankowania.

Limit paliwa na stacji Skolima - ile można zatankować?

Jeden kierowca może zatankować maksymalnie 60 litrów paliwa. Ograniczenie dotyczy samochodów osobowych. Z limitu wyłączone są natomiast samochody ciężarowe, ciągniki oraz maszyny rolnicze.

Takie ograniczenia zdarzają się w sytuacjach nagłego wzrostu popytu lub obaw o dostępność paliwa. W praktyce mają one zapobiegać wykupywaniu dużych ilości paliwa przez pojedynczych klientów.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie a ceny paliw

Powodem wprowadzenia ograniczeń ma być napięta sytuacja polityczna w Iranie i na Bliskim Wschodzie. Region ten odpowiada za znaczną część światowego wydobycia ropy naftowej. Zaostrzenie konfliktów w tym rejonie wpływa na ceny surowca na rynkach międzynarodowych. W konsekwencji zmieniają się również ceny paliw w Europie, w tym w Polsce.

Właściciel stacji podkreśla jednak, że mimo napiętej sytuacji geopolitycznej nie zamierza podnosić cen paliwa.

Nietypowa stacja paliw w Czeremsze

Stacja paliw należąca do Skolima wyróżnia się nie tylko cenami, ale także wyglądem. Obiekt utrzymany jest w charakterystycznej dla artysty kolorystyce, a na pylonie cenowym widnieje nazwa związana z jego pseudonimem.

Właściciel wykorzystuje także działania promocyjne skierowane do klientów. W przeszłości przy okazji tankowania można było otrzymać m.in. darmowe pączki lub drobne upominki.

