Spis treści: Skoda Epiq - dostępne silniki i zasięg Wersje wyposażenia Skody Epiq Ceny Skody Epiq Od kiedy można zamawiać Skodę Epiq?

Skoda Epiq zadebiutowała w połowie maja jako najmniejszy elektryk marki, a jednocześnie najmniejszy SUV w jej ofercie. Auto ma tylko 4,17 m długości, ale z racji masywnego przodu, wcale nie wygląda jak niewielki miejski samochód.

Podobne wrażenia czekają nas we wnętrzu - zbudowany na platformie MEB+ (przeznaczonej dla elektryków z napędem na przód) Epiq zapewnia dość miejsca dla dorosłych podróżnych również na tylnej kanapie. Z kolei bagażnik oferuje aż 475 l pojemności.

Skoda Epiq - dostępne silniki i zasięg

Epiq dostępny jest w trzech wersjach silnikowych oraz z dwoma rodzajami baterii - mniejszą litowo-żelazowo-fosforanową oraz większą, niklowo-manganowo-kobaltową. Wszystkie odmiany mają silnik umieszczony z przodu i napęd wyłącznie na przednie koła.

Skoda Epiq - wersje silnikowe

35 40 55 Moc 115 KM 135 KM 204 KM Maks. mom. obr. 267 Nm 267 Nm 290 Nm Bateria 38,5 kWh 38,5 kWh 55 kWh Przyspieszenie 0-100 km/h 11,0 s 9,8 s 7,1 s Prędkość maks. 150 km/h 150 km/h 160 km/h Zasięg 310 km 310 km 440 km Czas ładowania 10-80 proc. 33 min 25 min 24 min

Wersje wyposażenia Skody Epiq

Epiq dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia - bazowej Essence oraz wyraźnie bogatszej Selection. Pierwsza z nich oferuje między innymi:

reflektory LED

klimatyzację automatyczną

system infotainment z ekranem 13,1 cala

tempomat adaptacyjny

czujniki cofania

felgi stalowe 17 cali

Skoda Epiq nawet w bazowej wersji ma centralny ekran o przekątnej 13,1 cala Skoda materiały prasowe

Z kolei decydując się na Epiqa Selection otrzymamy ponadto:

system bezkluczykowy

kamera cofania

czujniki parkowania z przodu

podgrzewane fotele przednie

podgrzewana kierownica

przyciemniane szyby

18-calowe alufelgi

W późniejszym terminie do gamy dołączy wersja Sportline ze sportowymi dodatkami oraz limitowana First Edition.

Ceny Skody Epiq

Obecnie za najtańszego elektryka Skody, czyli model Elroq, trzeba zapłacić 162 tys. zł. Wraz z debiutem Epiqa, próg wejścia znacząco się obniży.

Skoda Epiq - ceny

35 40 55 Essence 117 500 zł 127 500 zł 145 600 zł Selection - 137 500 zł 155 600 zł

Ponadto w ramach oferty premierowej, Skoda oferuje rabat w wysokości od 4,6 tys. zł do 5 tys. zł, co oznacza to cenę bazową na poziomie 112,9 tys. zł.

Podczas konferencji, na której przedstawiciele Skody prezentowali ofertę Epiqa na polski rynek, podkreślano również, że dla klientów coraz częściej ważniejsze od kwot widocznych w cenniku, są warunki finansowania auta. Według prognoz podobnie będzie w przypadku tego najmniejszego elektryka, którego w leasingu będzie można mieć już za 878 zł miesięcznie w przypadku bazowej wersji silnikowej (991 zł w kredycie). Z kolei rata za Epiq Essence 55 wynosi 1253 zł (w kredycie 1432 zł).

Ceny Skody Epiq zaczynają się od 112,9 tys. zł Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Od kiedy można zamawiać Skodę Epiq?

Zamówienia na Skodę Epiq już ruszyły u polskich dilerów, ale dotyczy to jedynie najmocniejszej odmiany 55. W drugiej połowie września z kolei będzie można zamawiać wersję 40 oraz limitowaną First Edition.

Dopiero w pierwszej połowie października do gamy dołączy bazowy Epiq 35, zaś w drugiej połowie tego miesiąca ruszą zamówienia na odmianę Sportline.





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