Skoda Epiq jest już dostępna w Polsce. Zasięg 440 km, a ceny od 113 tys. zł
Poznaliśmy właśnie polskie ceny nowej Skody Epiq. Najmniejszy elektryczny SUV czeskiego producenta dostępny jest w trzech wersjach silnikowych i dwóch wersjach wyposażenia, a jego ceny zaczynają się od 112,9 tys. zł.
Spis treści:
- Skoda Epiq - dostępne silniki i zasięg
- Wersje wyposażenia Skody Epiq
- Ceny Skody Epiq
- Od kiedy można zamawiać Skodę Epiq?
Skoda Epiq zadebiutowała w połowie maja jako najmniejszy elektryk marki, a jednocześnie najmniejszy SUV w jej ofercie. Auto ma tylko 4,17 m długości, ale z racji masywnego przodu, wcale nie wygląda jak niewielki miejski samochód.
Podobne wrażenia czekają nas we wnętrzu - zbudowany na platformie MEB+ (przeznaczonej dla elektryków z napędem na przód) Epiq zapewnia dość miejsca dla dorosłych podróżnych również na tylnej kanapie. Z kolei bagażnik oferuje aż 475 l pojemności.
Skoda Epiq - dostępne silniki i zasięg
Epiq dostępny jest w trzech wersjach silnikowych oraz z dwoma rodzajami baterii - mniejszą litowo-żelazowo-fosforanową oraz większą, niklowo-manganowo-kobaltową. Wszystkie odmiany mają silnik umieszczony z przodu i napęd wyłącznie na przednie koła.
35
40
55
Moc
115 KM
135 KM
204 KM
Maks. mom. obr.
267 Nm
267 Nm
290 Nm
Bateria
38,5 kWh
38,5 kWh
55 kWh
Przyspieszenie 0-100 km/h
11,0 s
9,8 s
7,1 s
Prędkość maks.
150 km/h
150 km/h
160 km/h
Zasięg
310 km
310 km
440 km
Czas ładowania 10-80 proc.
33 min
25 min
24 min
Wersje wyposażenia Skody Epiq
Epiq dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia - bazowej Essence oraz wyraźnie bogatszej Selection. Pierwsza z nich oferuje między innymi:
- reflektory LED
- klimatyzację automatyczną
- system infotainment z ekranem 13,1 cala
- tempomat adaptacyjny
- czujniki cofania
- felgi stalowe 17 cali
Z kolei decydując się na Epiqa Selection otrzymamy ponadto:
- system bezkluczykowy
- kamera cofania
- czujniki parkowania z przodu
- podgrzewane fotele przednie
- podgrzewana kierownica
- przyciemniane szyby
- 18-calowe alufelgi
W późniejszym terminie do gamy dołączy wersja Sportline ze sportowymi dodatkami oraz limitowana First Edition.
Ceny Skody Epiq
Obecnie za najtańszego elektryka Skody, czyli model Elroq, trzeba zapłacić 162 tys. zł. Wraz z debiutem Epiqa, próg wejścia znacząco się obniży.
35
40
55
Essence
117 500 zł
127 500 zł
145 600 zł
Selection
-
137 500 zł
155 600 zł
Ponadto w ramach oferty premierowej, Skoda oferuje rabat w wysokości od 4,6 tys. zł do 5 tys. zł, co oznacza to cenę bazową na poziomie 112,9 tys. zł.
Podczas konferencji, na której przedstawiciele Skody prezentowali ofertę Epiqa na polski rynek, podkreślano również, że dla klientów coraz częściej ważniejsze od kwot widocznych w cenniku, są warunki finansowania auta. Według prognoz podobnie będzie w przypadku tego najmniejszego elektryka, którego w leasingu będzie można mieć już za 878 zł miesięcznie w przypadku bazowej wersji silnikowej (991 zł w kredycie). Z kolei rata za Epiq Essence 55 wynosi 1253 zł (w kredycie 1432 zł).
Od kiedy można zamawiać Skodę Epiq?
Zamówienia na Skodę Epiq już ruszyły u polskich dilerów, ale dotyczy to jedynie najmocniejszej odmiany 55. W drugiej połowie września z kolei będzie można zamawiać wersję 40 oraz limitowaną First Edition.
Dopiero w pierwszej połowie października do gamy dołączy bazowy Epiq 35, zaś w drugiej połowie tego miesiąca ruszą zamówienia na odmianę Sportline.