Skarbówka sprawdzi, skąd masz nowe auto. Wystarczy telefon sąsiada

W całym kraju urzędy skarbowe co roku otrzymują setki, a w większych miastach nawet tysiące anonimowych zgłoszeń dotyczących podejrzanych wydatków i nagłych zmian w sytuacji majątkowej obywateli. Nowy samochód, kosztowny remont, drogi sprzęt RTV - to najczęstsze "sygnały alarmowe" dla donosicieli.

Zgłoszenia składają nie tylko sąsiedzi. Często są to byli partnerzy, skłóceni członkowie rodziny albo pracownicy rozczarowani warunkami zatrudnienia. W tej ostatniej grupie dominują zawiadomienia o pracy "na czarno" i nieujawnionych dochodach.

Choć wiele z tych informacji okazuje się bezpodstawnych, urzędnicy nie mogą ich zignorować. Każde zgłoszenie wymaga weryfikacji. To oznacza dodatkowe czynności sprawdzające - czasem wezwanie do złożenia wyjaśnień, czasem analizę deklaracji podatkowych.

Donos do urzędu skarbowego. Każdy musi zostać sprawdzony

Pracownicy administracji skarbowej przyznają, że spora część anonimów wynika z czysto osobistych pobudek. Najczęściej jest to zwykła zawiść. Zdarza się, że zgłoszenia dotyczą rzekomych dochodów z najmu czy działalności gospodarczej, które w rzeczywistości są prawidłowo rozliczane.

Problem polega na tym, że urząd nie ocenia motywów zgłaszającego - ocenia treść informacji. Jeśli pojawia się podejrzenie nieujawnionych dochodów lub nieopłaconego podatku, sprawa musi zostać sprawdzona.

W praktyce oznacza to, że nawet legalny zakup samochodu może stać się początkiem nieprzyjemnej korespondencji z fiskusem, jeśli ktoś postanowi "zainteresować" nim urząd.

Kupiłeś samochód? Masz 14 dni na dopełnienie obowiązku

Wiele anonimowych zgłoszeń dotyczy właśnie samochodów. Tymczasem w przypadku zakupu auta od osoby prywatnej istnieje konkretny obowiązek podatkowy.

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży nabywca ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 oraz zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek wynosi 2 proc. wartości pojazdu.

Co do zasady podstawą do wyliczenia podatku jest kwota wpisana w umowie. Jeśli jednak cena znacząco odbiega od średnich cen rynkowych dla danego modelu, urząd skarbowy może ją zakwestionować i samodzielnie oszacować wartość auta - biorąc pod uwagę rocznik, wersję silnikową, przebieg czy wyposażenie.

Obowiązek zapłaty PCC dotyczy wyłącznie zakupu od osoby prywatnej. Jeśli pojazd kupowany jest od firmy lub na firmę - podatek ten nie występuje. PCC nie trzeba również płacić, jeśli wartość auta nie przekracza 1000 zł.

Fiskus ma coraz więcej narzędzi

Cyfryzacja administracji publicznej sprawia, że weryfikacja informacji jest dziś prostsza niż kiedykolwiek. Urzędy mają dostęp do rejestrów pojazdów, danych notarialnych i informacji bankowych w określonym zakresie przewidzianym przepisami.

To nie oznacza automatycznych kontroli po każdym zgłoszeniu, ale zwraca uwagę, że urząd jest w stanie szybko sprawdzić, czy podatnik dopełnił podstawowych obowiązków.

Nowy samochód sam w sobie nie jest powodem do kontroli. Problem zaczyna się wtedy, gdy zakup nie został prawidłowo rozliczony albo cena w umowie budzi uzasadnione wątpliwości.

Najaktywniejszy kontroler? Czasem to własny sąsiad

Większość anonimowych zgłoszeń nie kończy się poważnymi konsekwencjami. Jeśli podatki zostały zapłacone, a dochody są legalne, sprawa zwykle szybko się zamyka. Samo wezwanie z urzędu potrafi jednak wywołać stres i konieczność tłumaczenia oczywistych kwestii.

W praktyce oznacza to jedno - przy zakupie samochodu od osoby prywatnej nie warto odkładać deklaracji PCC-3 "na później". Nawet jeśli fiskus nie zainteresuje się transakcją z własnej inicjatywy, może zrobić to po sygnale od kogoś z najbliższego otoczenia.

W erze cyfrowych formularzy i elektronicznych deklaracji najbardziej aktywnym elementem kontroli podatkowej nadal bywa człowiek. Czasem jest nim… sąsiad.

