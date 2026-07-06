Setki kierowców mogą stracić prawa jazdy. Jest prawomocny wyrok

W skrócie Właściciel ośrodka nauki jazdy w Wojniczu, Dariusz B., został prawomocnie skazany za fałszowanie dokumentacji szkoleniowej, w tym podrabianie podpisów ratownika medycznego.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie rozpoczęło procedurę cofania uprawnień do kierowania pojazdami wobec 45 osób na wniosek prokuratury.

Poszkodowani kierowcy, którzy często nie wiedzieli o fałszerstwach, mogą odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub dochodzić odszkodowania od właściciela szkoły na drodze cywilnej.

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Sprawa ma swój początek w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Tarnowie. Jak informuje Super Express - dotyczy ona "podrabiania dokumentacji, poświadczania nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne oraz działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej".

Według ustaleń sądu, Dariusz B. - właściciel z jednej ze szkół nauki jazdy - wpisywał nieprawdziwe informacje do kart zajęć, a także podrabiał podpisy ratownika medycznego, które miały potwierdzać odbycie obowiązkowych zajęć z pierwszej pomocy. W rzeczywistości część tych zajęć nie została przeprowadzona. Wyrok, który uprawomocnił się w listopadzie 2025 roku, uznał właściciela ośrodka za winnego fałszowania dokumentów. Usłyszał on łącznie 359 zarzutów i otrzymał karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz grzywnę.

Starostwo unieważnia wydane prawa jazdy

Sfałszowana dokumentacja trafiała następnie do urzędu i stanowiła podstawę do wydawania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia. W związku z ustaleniami śledczych, prokuratura wystąpiła o wznowienie postępowań administracyjnych dotyczących wydanych praw jazdy. Na tej podstawie Starostwo Powiatowe w Tarnowie rozpoczęło procedurę cofania uprawnień.

Jak wyjaśnił wicestarosta Roman Łucarz - obecnie postępowania obejmują 45 osób, jednak lista może się wydłużyć wraz z przekazywaniem kolejnych spraw przez prokuraturę. Jednocześnie samorząd podkreślił, że działa wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów i wykonuje decyzje wynikające z postanowień sądu oraz prokuratury. W praktyce oznacza to wydawanie administracyjnych decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Kierowcy nie wiedzieli o fałszerstwach

Dla wielu byłych kursantów decyzje urzędników były całkowitym zaskoczeniem. Twierdzą, że przeszli wymagane szkolenie, przystąpili do egzaminów i nie mieli świadomości, że dokumentacja prowadzona przez ośrodek zawiera nieprawdziwe informacje.

Cytowana przez SE pani Jowita, wskazuje, że na dokumentach potwierdzających udział w szkoleniu z pierwszej pomocy znalazł się podrobiony podpis ratownika medycznego. Jak relacjonuje - właściciel szkoły miał również podpisać za nią dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu wewnętrznego z teorii. Podobne nieprawidłowości mogą dotyczyć także innych kursantów, którzy ukończyli szkolenie w Wojniczu między 2018 a 2024 rokiem.

Jest możliwość odwołania do SKO

Osoby, które otrzymały decyzję o cofnięciu uprawnień, nie są jednak pozbawione możliwości obrony swoich praw. Każda z nich może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dopiero utrzymanie decyzji przez SKO oznacza zakończenie postępowania administracyjnego.

Jeżeli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, były kursant może dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnej. W takim postępowaniu możliwe jest ubieganie się od właściciela ośrodka o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za szkody poniesione w związku z utratą prawa jazdy. Dla części osób, zwłaszcza kierowców zawodowych, cofnięcie uprawnień oznacza bowiem nie tylko konieczność ponownego przejścia formalności, ale również realne ryzyko utraty pracy i źródła dochodów.

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