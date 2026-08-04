Tańsze tankowanie to nie tylko promocje. Istnieje grupa kierowców, którzy mogą tankować taniej, nawet bez korzystania z różnych akcji poszczególnych sieci paliw. Chodzi bowiem o Kartę Dużej Rodziny - powszechnie uważa się, że ten system zniżek i dodatkowych uprawnień przysługuje tylko wielodzietnym rodzinom (przynajmniej troje dzieci) z niepełnoletnimi pociechami. Posiadaczami karty mogą zostać również rodzice trojga i więcej dzieci, którzy już je wychowali.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Ubiegać się o Kartę Dużej rodziny mogą bowiem rodzice oraz małżonkowie rodziców (za rodzica uznaje się również osobę tworzącą rodzinę zastępczą, a także prowadzącą rodzinny dom dziecka), którzy mają lub mieli co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. To otwiera możliwość założenia karty również przez seniorów.

W przypadku dzieci Kartę Dużej Rodziny można posiadać:

do ukończenia 18. roku życia,

do ukończenia 25. roku życia (jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej)

bez ograniczeń wiekowych, jeśli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Karta Dużej Rodziny daje możliwość skorzystania z różnego rodzaju zniżek i rabatów w dyskontach, obiektach kultury, ale także na stacjach paliw. W tym ostatnim przypadku zniżki dotyczą nie tylko samego tankowania, ale również zakupu choćby z oferty gastronomicznej.

O ile tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny na Orlenie?

Na Orlenie przykładowo można liczyć na rabat wynoszący 8 gr na 1 litr paliwa w przypadku paliw Efecta 95, Efecta Diesel i LPG. Decydując się na paliwa Verva 98 i Verva ON rabat wynosi 10 gr/1 litr.

Z oferty pozapaliwowej posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują 20 proc. zniżki na wszystkie produkty z oferty Stop Cafe. Taką samą promocję dostają również na skorzystanie z myjni. Co ważne, Orlen podkreśla, że kartę honorują wszystkie stacje.

Czy Shell ma zniżki na Kartę Dużej Rodziny?

W przypadku stacji paliw Shell promocja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wynosi 8 gr na litrze przy wyborze FuelSave 95 i FuelSave Diesel. Wybór LPG oznacza promocję w wysokości 3 gr na litrze. Dodatkowo otrzymujemy 20 proc. zniżki na część artykułów spożywczych.

Program nie jest jednak honorowany na wszystkich stacjach. Te, które biorą w nim udział, oznaczone są specjalnymi naklejkami na drzwiach frontowych.

Czy na Circle K obowiązuje Karta Dużej Rodziny?

Na stacjach Circle K posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na rabat wynoszący 8 gr na litr na paliwa miles 95, miles diesel oraz SupraGas. W przypadku paliw milesPlus 95, milesPlus 98 oraz milesPlus diesel obniżka wynosi 15 gr/l.

Dodatkowo klienci otrzymują rabat w wysokości 25 proc. na skorzystanie z myjni i 20 proc. na ofertę gastronomiczną: kawę, herbatę, gorącą czekoladę, ciastka przygotowywane na stacji oraz produkty hot food.

Z kolei na stacjach Circle K Express można otrzymać 5 gr rabatu na litr przy zakupie paliw miles 95, miles Diesel i SupraGas oraz 10 gr na litr decydując się na paliwa milesPlus 95 i milesPlus 98.

Jaka zniżka z Kartą Dużej Rodziny na stacji BP?

Na stacjach BP natomiast posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na następujące rabaty:

8 gr/l na paliwa Diesel, Pb95 oraz LPG.

10 gr/l na paliwa Diesel Ultimate, Pb98

Dodatkowo otrzymują po 25 proc. rabatu na pojedyncze mycia na myjni BP oraz na produkty Wild Bean Cafe.

Czy na stacji MOL działa Karta Dużej Rodziny?

Na stacjach MOL posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymują 8 gr rabatu na litr paliw Evo 95, Evo ON i LPG. Obniżka 10 gr/l przypada tankującym paliwa Evo 98 i Evo ON Plus.

Dodatkowo otrzymujemy 20 proc. rabatu na produkty gastronomiczne i 20 proc. na myjnię. Zaznaczono jednak, że karta jest honorowana tylko przez wybrane stacje.

Jaka promocja z Kartą Dużej Rodziny na Amic Energy?

Z kolei na wszystkich stacjach Amic Energy posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z następujących rabatów:

8 gr/l na paliwa Pb95, Pb98, ON oraz LPG

15 gr/l na paliwa PRO

Oprócz tego otrzymują 25 proc. rabatu na myjnię, a także 20 proc. zniżki na konkretne produkty z oferty gastronomicznej.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o wyrobienie Karty Dużej Rodziny można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Alternatywnie można to zrobić również za pośrednictwem portalu Emp@tia. W obydwu przypadkach trzeba za pomocą stosownych dokumentów potwierdzić liczbę dzieci.

Z promocji przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny można skorzystać informując kasjera na stacji o jej posiadaniu. Trzeba to zrobić jeszcze przed płatnością.



