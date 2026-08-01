Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Przepisy są jasne

W Polsce nie istnieje górna granica wieku kierowcy. Ukończenie 65., 70. ani nawet 80. roku życia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia uprawnień. Jeżeli dokument jest ważny, a stan zdrowia pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdu, senior może nadal siadać za kierownicą.

W 2026 roku nie weszły również w życie powszechne, obowiązkowe badania lekarskie dla wszystkich starszych kierowców. Unia Europejska przyjęła wprawdzie nową dyrektywę dotyczącą praw jazdy, ale państwa członkowskie mają czas na przygotowanie krajowych przepisów.

Nowe regulacje mają zostać przyjęte przez państwa UE do 26 listopada 2028 roku i co do zasady stosowane od 26 listopada 2029 roku. Tak wynika z dyrektywy 2025/2205.

Prawo jazdy po 65. roku życia. Co zdecydowała Unia Europejska?

Najważniejszą granicą zapisaną w nowych przepisach jest 65 lat. Po jej przekroczeniu państwo członkowskie będzie mogło skrócić okres ważności prawa jazdy, aby częściej sprawdzać zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdów.

Nie oznacza to jednak, że każdy kierowca po 65. roku życia będzie musiał odnawiać dokument co pięć lat. Unia pozostawiła decyzję władzom krajowym. Polska będzie mogła wprowadzić częstsze badania, formularz samooceny zdrowia, kursy przypominające lub inne środki kontrolne, ale nie będzie zobowiązana do zastosowania jednego konkretnego rozwiązania.

Skrócenie ważności dokumentu będzie mogło nastąpić dopiero przy jego odnawianiu. Nowe przepisy nie wprowadzają mechanizmu odbierania prawa jazdy w dniu 65. urodzin.

Badania co pięć lat? Pierwotny pomysł nie przeszedł

Najwięcej emocji wywołała propozycja, aby wszyscy starsi kierowcy obowiązkowo przechodzili badania lekarskie co pięć lat. Ostatecznie z takiego rozwiązania zrezygnowano.

Państwa UE otrzymały możliwość zaostrzenia kontroli, ale nie nakazano im objęcia wszystkich seniorów jednakowymi badaniami. Uznano, że sama data urodzenia nie powinna rozstrzygać o zdolności do prowadzenia samochodu.

Standardowa ważność prawa jazdy na samochody osobowe i motocykle ma wynosić 15 lat. Państwo będzie mogło skrócić ją do 10 lat, jeżeli dokument pełni również funkcję dowodu tożsamości. W przypadku ciężarówek i autobusów pozostanie to pięć lat.

Czy przy wymianie prawa jazdy trzeba zrobić badania?

Nie zawsze. Obecnie w Polsce prawo jazdy kategorii m.in. A i B jest zazwyczaj wydawane na 15 lat. Jeżeli okres ważności dokumentu nie został skrócony z powodów zdrowotnych, do jego odnowienia zasadniczo wystarczą wniosek, aktualne zdjęcie i opłata.

Orzeczenie lekarskie jest potrzebne, jeśli ważność uprawnienia została wcześniej ograniczona ze względu na stan zdrowia. Badania są również obowiązkowe w przypadku kierowców zawodowych i kategorii ciężarowych lub autobusowych.

Potwierdza to Ministerstwo Infrastruktury. Jak wyjaśnia resort, przy wymianie dokumentu nie trzeba ponownie zdawać egzaminu ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że ważność prawa jazdy została ograniczona ze względu na stan zdrowia.

Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Kiedy ruszy operacja?

Osobną sprawą jest wymiana praw jazdy wydanych przed 19 stycznia 2013 roku. Dokumenty określane jako bezterminowe będą wymieniane w latach 2028-2033.

Nie oznacza to ponownego zdawania egzaminu ani automatycznej utraty uprawnień. W przypadku bezterminowych uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego wymiana blankietu zasadniczo nie będzie wymagała przedstawienia nowego orzeczenia lekarskiego. Badanie może być potrzebne, jeżeli ważność samych uprawnień została wcześniej ograniczona ze względów zdrowotnych.

Te choroby mogą wpłynąć na prawo jazdy

O dalszej możliwości prowadzenia pojazdu nie decyduje nazwa choroby, lecz jej przebieg, stopień zaawansowania oraz wpływ na bezpieczeństwo. Nie istnieje jedna "czerwona lista", która w każdym przypadku oznacza natychmiastowe odebranie dokumentu.

Podczas badania lekarz ocenia między innymi:

wzrok i słuch,

sprawność układu ruchu,

choroby serca i układu krążenia,

schorzenia neurologiczne, w tym padaczkę,

cukrzycę i ryzyko hipoglikemii,

bezdech senny,

stan psychiczny i funkcje poznawcze,

uzależnienie od alkoholu lub innych substancji,

wpływ przyjmowanych leków na zdolność kierowania.

Zakres oceny wynika z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań kierowców.

Sama diagnoza nie zawsze zamyka drogę do prowadzenia samochodu. Lekarz może dopuścić kierowcę pod określonymi warunkami, zalecić używanie okularów, skrócić okres ważności uprawnienia albo wyznaczyć termin badania kontrolnego. Dopiero poważne przeciwwskazania mogą skutkować negatywnym orzeczeniem.

Kiedy senior rzeczywiście może stracić uprawnienia?

Starszy kierowca może zostać skierowany na badania, jeżeli pojawią się uzasadnione wątpliwości dotyczące jego stanu zdrowia. Jeśli nie zgłosi się na wymagane badanie, nie przedstawi orzeczenia albo lekarz stwierdzi poważne przeciwwskazania, starosta może wydać decyzję ograniczającą lub cofającą uprawnienia.

Senior podlega również takim samym zasadom jak pozostali kierowcy. Prawo jazdy można stracić m.in. za prowadzenie po alkoholu lub narkotykach, przekroczenie limitu punktów, rażące naruszenia przepisów albo na podstawie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

W każdym z tych przypadków powodem jest stan zdrowia, zachowanie kierowcy lub niedopełnienie obowiązków, a nie sam wiek.

Wiek to nie wyrok. Liczy się rzeczywista sprawność

Z wiekiem mogą pogarszać się wzrok, słuch, podzielność uwagi i czas reakcji. Szczególnie trudne stają się jazda po zmroku, ocena odległości oraz podejmowanie decyzji na skomplikowanych skrzyżowaniach. Nie oznacza to jednak, że każda osoba po 65. czy 75. roku życia jest niebezpiecznym kierowcą.

Doświadczenie, ostrożniejsza jazda i unikanie ryzykownych sytuacji mogą częściowo rekompensować słabszą sprawność. Dlatego eksperci coraz częściej wskazują, że kontrole powinny koncentrować się na rzeczywistych ograniczeniach zdrowotnych, a nie na dacie urodzenia.

Najważniejsza wiadomość dla seniorów jest więc prosta: w 2026 roku nikt nie straci prawa jazdy tylko dlatego, że ukończył 65 lat. Nowe przepisy UE pozwolą Polsce wprowadzić częstsze kontrole starszych kierowców, ale ich ostateczny kształt poznamy dopiero po przygotowaniu krajowych regulacji.