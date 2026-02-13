W skrócie Sebastian M. podczas procesu w Piotrkowie Trybunalskim kwestionuje ustalenia biegłych dotyczące prędkości jazdy w chwili śmiertelnego wypadku na A1.

Sąd odrzuca wnioski obrony o dodatkowe ekspertyzy, argumentując, że informacje o modyfikacjach samochodu były znane biegłym i uwzględnione w dotychczasowych opiniach.

Świadkowie wypadku oraz obecni na sali krewni ofiar reagują stanowczo na stanowisko Sebastiana M., który nie przyznaje się do winy.

Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km/h

Z materiału zgromadzonego w śledztwie wynika, że 16 września 2023 roku około godziny 20:00 Sebastian M., kierując BMW M850i i poruszając się z prędkością około 315 km/h, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na środkowy pas ruchu i uderzył z dużą siłą w Kię jadącą tym pasem z prędkością około 140 km/h. W wyniku zderzenia Kia obróciła się, uderzyła w bariery energochłonne, wówczas doszło do rozszczelnienia układu paliwowego. Pojazd stanął w płomieniach, a trzy osoby nim podróżujące zginęły na miejscu.

Po wypadku Sebastian M. wyjechał z Polski i ostatecznie odnalazł się w Dubaju. Dość długo trwały dyplomatyczne zabiegi, których celem była ekstradycja, ostatecznie mężczyzna został wydany w Polsce, a w październiku 2025 roku rozpoczął się jego proces.

Sebastian M. podważa ustalenia biegłych

We czwartek odbyła się kolejna rozprawa, na której oskarżony próbował kontynuować swoją linię obrony. Przypomnijmy, że obrońcy zakwestionowali ustalenia śledczych i zlecili sporządzenie prywatnej ekspertyzy z zakresu mechaniki oraz techniki samochodowej.

W czwartek Sebastian M. wystąpił z oświadczeniem podważającym ustalenia biegłych co do prędkości BMW i wytknął istniejące - jego zdaniem - wewnętrzne sprzeczności w dołączonej do akt opinii.

Według Sebastiana M. ocena biegłych, że uszkodzenia samochodów w wyniku zderzenia wskazują, że powstały przy różnicy prędkości obu samochodów na poziomie 55-62 km na godz., a obliczona przez biegłych prędkość BMW w chwili zderzenia to 315-330 km na godz., co świadczy, że różnica prędkości sięgałaby 200 km na godz.

Swojego klienta wsparła obrońca mecenas Katarzyna Hebda, która złożyła wniosek o wystąpienie do BMW z pytaniem, czy modyfikacje, jakim poddany został samochód, nie wpłynęły na system rejestracji EDR (czarna skrzynka w samochodzie rejestrująca jego parametry w czasie jazdy) tak, że dane, które biegli wzięli jako podstawę do obliczenia prędkości BMW, były rzetelne.

Według prokuratury wnioski obrony to kolejne próby obejścia przepisów procedury karnej, a biegły wydał już opinię jasną i pełną, w której prokurator nie widzi sprzeczności.

Sędzia odrzuca wnioski obrońcy

Sędzia Renata Folkman odrzuciła wnioski obrońcy Sebastiana M., uzasadniając, że biegli w śledztwie znali fakt modyfikacji samochodu BMW Sebastiana M., a w odczycie systemów rejestracji EDR w BMW uczestniczyli przedstawiciele autoryzowanego serwisu BMW Polska.

Sędzia zapowiedziała, że jeszcze w lutym wypowie się, czy przychylić się do wniosku obrońcy Sebastiana M. o dopuszczenie do procesu uzupełniającej opinii biegłych z zakresu ruchu drogowego i wszystkich biegłych opiniujących przyczyny i przebieg wypadku, a w razie potrzeby o sporządzenie kolejnej, alternatywnej opinii.

Skandaliczne oświadczenie Sebastian M. Rodzina ofiar wyszła z sali

Na poprzedniej rozprawie, we wtorek, na wniosek obrony, zeznawali strażacy-ochotnicy z OSP Srock, którzy jako pierwsi pojawiali się na miejscu tragedii. Opisywali oni, że po dojeździe Kia była cała w ogniu, dopiero po jego ugaszeniu, można było stwierdzić, że w środku znajdują się zwłoki trzech osób - mężczyzny za kierownicą i kobiety oraz dziecka na tylnej kanapie. Jeden ze strażaków podkreślił, że bak samochodu był całkowicie zgnieciony, co w jego opinii mogło być przyczyną pożaru.

Obrończyni Sebastiana M. dopytywała o kwestie poboczne, m.in. o przedmioty rozrzucone na jezdni i czy autostrada była całkowicie zablokowana na czas działań ratowniczych. Na koniec głos zabrał Sebastian M. Stwierdził, że jest niewinny, a ofiary zginęły nie na skutek samego wypadku (zapewne miał na myśli zderzenie), ale na skutek późniejszego pożaru.

Sebastian M. twierdzi również, że ustalenia prokuratur są błędne, to Kia zjechała na jego pas ruchu, a pożar pojawił się na skutek uderzenia Kii w bariery energochłonne. Pełnomocnik oskarżonego mówiła wręcz o kolizji, co wywołało zresztą reakcję sędzi, która przypomniała, że miał miejsce wypadek.

Oświadczenie Sebastiana M. wywołało wzburzenie wśród obecnych na sali krewnych ofiar. Matka kierowcy Kii z płaczem wyszła z sali, stwierdzając, że nie może tego słuchać, pełnomocnik rodziny ofiar określił wystąpienie Sebastiana M. "żenadą".

Zeznania świadków są miażdżące dla Sebastiana M.

Na poprzednich rozprawach zeznawali m.in. świadkowie wypadku i osoby, które przed wypadkiem Sebastian M. wyprzedzał. Wszyscy zeznali, że jego samochód jechał bardzo szybko i popędzał światłami innych, prawidłowo jadących kierowców.

Wszyscy świadkowie na pytanie sądu o szacunkową prędkość auta, które ich wyprzedzało, ocenili, że musiało to być 200-250 km/h. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia.

