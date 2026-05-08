Seat Ibiza w promocyjnej cenie. Miesięczna rata jak za telefon
W salonach hiszpańskiego producenta rozpoczyna się nowa promocja. Miesięczna rata za Seata Ibizę jest niewiele większa niż abonament za telefon, a oferta przygotowana została zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.
W skrócie
- Seat Ibiza w segmencie miejskich hatchbacków oferowana jest obecnie w niższej cenie i z łatwiejszym finansowaniem, co może zainteresować osoby planujące zakup nowego auta.
- Modele Seata Ibizy zostały objęte rabatami, przy czym obniżki wynoszą nawet ponad 8 tys. zł dla wersji podstawowej, a miesięczne raty leasingowe czy kredytowe zaczynają się od 224 zł netto.
- Każda nowa Ibiza oferuje już w standardzie nowoczesne wyposażenie i 5-letnią gwarancję producenta, a gama obejmuje wersje o mocy od 80 do 150 KM.
Seat Ibiza tańszy nawet o 8,1 tys. zł. Wersja FR również objęta promocją
Nowa oferta przygotowana przez hiszpańskiego producenta obejmuje całą gamę silnikową Ibizy. Podstawowa wersja z jednostką benzynową o mocy 80 KM i manualną skrzynią biegów kosztuje teraz od 69,9 tys. zł. To o 8,1 tys. zł mniej względem ceny standardowej.
Tańsze są również wersje z automatem - Ibiza z przekładnią DSG została przeceniona o około 6 tys. zł i jej cena startuje od 93,4 tys. zł. Na drugim biegunie cenowym znajduje się odmiana FR o mocy 150 KM, która przyspiesza do 100 km/h w około 8 sekund i kosztuje obecnie od 113,6 tys. zł. Warto zaznaczyć, że w ofercie dostępne są trzy główne wersje wyposażenia - Ibiza, Style oraz FR i wszystkie objęte są promocją.
Rata za Seata Ibizę jest jak za abonament. Finansowanie od 224 zł netto miesięcznie
Najważniejszą częścią nowej oferty Seata jest jednak sposób finansowania. W formule Leasing jak Abonament - przygotowanej przez Seat Financial Services - miesięczna rata dla podstawowej wersji zaczyna się od 224 zł netto. W przypadku modeli z automatyczną skrzynią DSG miesięczne koszty startują od 285 zł netto, natomiast najmocniejsza odmiana z jednostką napędową o mocy 150 KM dostępna jest od 380 zł netto miesięcznie.
Dla klientów indywidualnych przygotowano również ofertę Kredyt jak Abonament. W tym przypadku bazowa Ibiza kosztuje od 402 zł brutto miesięcznie.
Seat Ibiza ma 5 lat gwarancji. Zaskakuje nie tylko ceną, ale także wyposażeniem
Już w standardzie Ibiza oferuje m.in. reflektory Full LED, system multimedialny z ekranem 8,25 cala, klimatyzację oraz pakiet systemów bezpieczeństwa, w skład których wchodzi Front i Lane Assist, system rozpoznawania znaków oraz wykrywania zmęczenia kierowcy, a także asystenta przy ruszaniu na wzniesieniu. Pod maską pracują benzynowe jednostki o mocy od 80 do 150 KM.
Nowa oferta obejmuje wszystkie wersje Ibizy, a każdy egzemplarz objęty jest 5-letnią gwarancją producenta.