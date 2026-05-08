W skrócie Seat Ibiza w segmencie miejskich hatchbacków oferowana jest obecnie w niższej cenie i z łatwiejszym finansowaniem, co może zainteresować osoby planujące zakup nowego auta.

Modele Seata Ibizy zostały objęte rabatami, przy czym obniżki wynoszą nawet ponad 8 tys. zł dla wersji podstawowej, a miesięczne raty leasingowe czy kredytowe zaczynają się od 224 zł netto.

Każda nowa Ibiza oferuje już w standardzie nowoczesne wyposażenie i 5-letnią gwarancję producenta, a gama obejmuje wersje o mocy od 80 do 150 KM.

Seat Ibiza tańszy nawet o 8,1 tys. zł. Wersja FR również objęta promocją

Nowa oferta przygotowana przez hiszpańskiego producenta obejmuje całą gamę silnikową Ibizy. Podstawowa wersja z jednostką benzynową o mocy 80 KM i manualną skrzynią biegów kosztuje teraz od 69,9 tys. zł. To o 8,1 tys. zł mniej względem ceny standardowej.

Tańsze są również wersje z automatem - Ibiza z przekładnią DSG została przeceniona o około 6 tys. zł i jej cena startuje od 93,4 tys. zł. Na drugim biegunie cenowym znajduje się odmiana FR o mocy 150 KM, która przyspiesza do 100 km/h w około 8 sekund i kosztuje obecnie od 113,6 tys. zł. Warto zaznaczyć, że w ofercie dostępne są trzy główne wersje wyposażenia - Ibiza, Style oraz FR i wszystkie objęte są promocją.

Wariant podstawowy Seata Ibizy to koszt 402 zł brutto miesięcznie.

Rata za Seata Ibizę jest jak za abonament. Finansowanie od 224 zł netto miesięcznie

Najważniejszą częścią nowej oferty Seata jest jednak sposób finansowania. W formule Leasing jak Abonament - przygotowanej przez Seat Financial Services - miesięczna rata dla podstawowej wersji zaczyna się od 224 zł netto. W przypadku modeli z automatyczną skrzynią DSG miesięczne koszty startują od 285 zł netto, natomiast najmocniejsza odmiana z jednostką napędową o mocy 150 KM dostępna jest od 380 zł netto miesięcznie.

Dla klientów indywidualnych przygotowano również ofertę Kredyt jak Abonament. W tym przypadku bazowa Ibiza kosztuje od 402 zł brutto miesięcznie.

Seat Ibiza ma 5 lat gwarancji. Zaskakuje nie tylko ceną, ale także wyposażeniem

Już w standardzie Ibiza oferuje m.in. reflektory Full LED, system multimedialny z ekranem 8,25 cala, klimatyzację oraz pakiet systemów bezpieczeństwa, w skład których wchodzi Front i Lane Assist, system rozpoznawania znaków oraz wykrywania zmęczenia kierowcy, a także asystenta przy ruszaniu na wzniesieniu. Pod maską pracują benzynowe jednostki o mocy od 80 do 150 KM.

Nowa oferta obejmuje wszystkie wersje Ibizy, a każdy egzemplarz objęty jest 5-letnią gwarancją producenta.

