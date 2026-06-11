Seat Arona za mniej niż 80 tys. zł. To jeden z najtańszych SUV-ów na rynku

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Seat Arona właśnie stał się jednym z najtańszych nowych SUV-ów w Polsce. Hiszpański producent obniżył cenę popularnego modelu do 79,9 tys. zł za wersję Style, ale zdecydowanie tańsze są także odmiany Style Plus czy FR. Czy to obecnie jedna z najciekawszych ofert w segmencie miejskich SUV-ów?

Seat Arona Style, jasnoszary SUV z czarnymi felgami, zaparkowany na plaży przy morzu pod niebieskim niebem.
Seat obniża ceny modelu Arona. Wersja Style kosztuje 79,9 tys. zł.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

W skrócie

  • Seat Arona jest obecnie jednym z najtańszych nowych SUV-ów w Polsce, z ceną rozpoczynającą się od 79 900 zł za wersję z silnikiem 1.0 TSI i bagażnikiem o pojemności 400 litrów.
  • Wersja Style oferuje w standardzie m.in. aluminiowe felgi 18 cali, reflektory Full LED, Climatronic oraz 9,2-calowy ekran multimedialny, a droższa odmiana Style Plus zawiera m.in. kamerę cofania i lakierowany dach.
  • Dostępne są opcje finansowania: leasing dla przedsiębiorców z ratą od 294 zł netto przy wpłacie 30% oraz kredyt dla osób prywatnych z ratą od 665 zł brutto, zależnie od wersji i warunków.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Model Arona należy do najważniejszych modeli hiszpańskiej marki. Od momentu debiutu w 2017 r. znalazł ponad 750 tys. nabywców, a jego największym atutem pozostają kompaktowe wymiary połączone z praktycznym wnętrzem. Samochód ten powstał na platformie MQB A0 koncernu Volkswagen, czyli tej samej, na której osadzony jest Volkswagen Polo VI czy Seat Ibiza V.

400 litrów bagażnika i niewielkie wymiary. Seat Arona nadaje się nie tylko do miasta, ale i w trasę

Zaletą Arony z pewnością jest bagażnik, który oferuje 400 litrów pojemności. Bez większego problemu zmieszczą się tam codzienne zakupy, walizki na weekendowy wyjazd czy dziecięcy wózek.

Otwarty bagażnik jasnoniebieskiego samochodu typu SUV z opuszczonymi tylnymi siedzeniami, widok od strony morza.
Jedną z największych zalet Arony jest bagażnik o pojemności 400 l.Seatmateriały prasowe

Jednocześnie samochód zachował kompaktowe - czyli typowo miejskie - rozmiary, dzięki czemu łatwo nim manewrować i parkować nawet w zatłoczonych miastach. To właśnie połączenie niewielkich gabarytów z praktycznym wnętrzem sprawiło, że Arona od kilku lat utrzymuje się w gronie najpopularniejszych modeli Seata - ustępuje bestsellerowi, czyli Ibizie, która od debiutu znalazła ponad 6 mln nabywców, oraz Leonowi.

Arona ma silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM. Co oferuje wersja Style?

Najtańsza odmiana wyposażona jest w benzynowy silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM, który pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w 9,9 s. Taka konfiguracja kosztuje obecnie 79 900 zł i dostępna jest w wersji wyposażeniowej Style. W jej skład wchodzą aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali, reflektory Full LED, przyciemniane szyby, Climatronic, przednie i tylne czujniki parkowania z asystentem parkowania oraz 9,2-calowy ekran multimedialny.

Dla osób oczekujących nieco bogatszego wyposażenia przygotowano nieco droższą odmianę Style Plus, która wyceniona została na 88 tys. zł. W standardzie znajdują się m.in. kamera cofania, czujniki parkowania, asystent parkowania, przyciemniane tylne szyby oraz kontrastowo lakierowany dach i lusterka.

Jasnoszary SUV na czarnych felgach zaparkowany na tle morza, wyeksponowany z przodu z charakterystycznym grillem i nowoczesnymi reflektorami.
Arona w cenie 79,9 tys. zł napędzana jest silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM.Seatmateriały prasowe

Najmocniejsza wersja Seata Arona ma 150 KM i automatyczną skrzynię

Na drugim końcu cennika znajduje się odmiana FR wyposażona w silnik 1.5 TSI współpracujący z automatyczną skrzynią DSG. Jednostka generuje moc 150 KM oraz maksymalny moment obrotowy wynoszący 250 Nm, a sprint do 100 km/h trwa 8,3 s. Cena takiej wersji wynosi 121 800 zł.

Oprócz mocniejszego silnika kierowca otrzymuje m.in. asystenta parkowania oraz bardziej sportowy pakiet stylistyczny obejmujący czarne dodatki nadwozia i 18-calowe felgi aluminiowe.

Jasnoszary samochód typu SUV z czarnym dachem i przyciemnianymi szybami zaparkowany na utwardzonej powierzchni, w tle spokojna tafla wody oraz delikatnie zarysowana linia horyzontu.
Najdroższa w cenniku jest Arona w odmianie FR - kosztuje 121 800 zł.Seatmateriały prasowe

Miejski SUV za mniej niż 80 tys. zł? Seat Arona w promocyjnej cenie 79,9 tys. zł

Największą zaletą Arony pozostaje jednak cena - kwota 79,9 tys. zł za wersję Style sprawia, że ten model Seata jest obecnie jednym z najtańszych nowych miejskich SUV-ów dostępnych na polskim rynku.

Co więcej, producent przygotował również ofertę finansowania dla klientów indywidualnych oraz firm. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z programu Leasing Jak Abonament, w którym miesięczna rata za podstawową wersję Arony zaczyna się od 294 zł netto przy 30-proc. wpłacie własnej. W przypadku mocniejszej odmiany 1.0 TSI o mocy 115 KM rata wynosi 305 zł netto miesięcznie. Z kolei osoby prywatne mogą wybrać Kredyt Jak Abonament, w którym miesięczna rata startuje od 665 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że w obu przypadkach wysokość rat zależy od wybranej wersji wyposażenia oraz warunków finansowania.

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze