W skrócie Seat Arona jest obecnie jednym z najtańszych nowych SUV-ów w Polsce, z ceną rozpoczynającą się od 79 900 zł za wersję z silnikiem 1.0 TSI i bagażnikiem o pojemności 400 litrów.

Wersja Style oferuje w standardzie m.in. aluminiowe felgi 18 cali, reflektory Full LED, Climatronic oraz 9,2-calowy ekran multimedialny, a droższa odmiana Style Plus zawiera m.in. kamerę cofania i lakierowany dach.

Dostępne są opcje finansowania: leasing dla przedsiębiorców z ratą od 294 zł netto przy wpłacie 30% oraz kredyt dla osób prywatnych z ratą od 665 zł brutto, zależnie od wersji i warunków.

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Model Arona należy do najważniejszych modeli hiszpańskiej marki. Od momentu debiutu w 2017 r. znalazł ponad 750 tys. nabywców, a jego największym atutem pozostają kompaktowe wymiary połączone z praktycznym wnętrzem. Samochód ten powstał na platformie MQB A0 koncernu Volkswagen, czyli tej samej, na której osadzony jest Volkswagen Polo VI czy Seat Ibiza V.

400 litrów bagażnika i niewielkie wymiary. Seat Arona nadaje się nie tylko do miasta, ale i w trasę

Zaletą Arony z pewnością jest bagażnik, który oferuje 400 litrów pojemności. Bez większego problemu zmieszczą się tam codzienne zakupy, walizki na weekendowy wyjazd czy dziecięcy wózek.

Jedną z największych zalet Arony jest bagażnik o pojemności 400 l. Seat materiały prasowe

Jednocześnie samochód zachował kompaktowe - czyli typowo miejskie - rozmiary, dzięki czemu łatwo nim manewrować i parkować nawet w zatłoczonych miastach. To właśnie połączenie niewielkich gabarytów z praktycznym wnętrzem sprawiło, że Arona od kilku lat utrzymuje się w gronie najpopularniejszych modeli Seata - ustępuje bestsellerowi, czyli Ibizie, która od debiutu znalazła ponad 6 mln nabywców, oraz Leonowi.

Arona ma silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM. Co oferuje wersja Style?

Najtańsza odmiana wyposażona jest w benzynowy silnik 1.0 TSI o mocy 95 KM, który pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w 9,9 s. Taka konfiguracja kosztuje obecnie 79 900 zł i dostępna jest w wersji wyposażeniowej Style. W jej skład wchodzą aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali, reflektory Full LED, przyciemniane szyby, Climatronic, przednie i tylne czujniki parkowania z asystentem parkowania oraz 9,2-calowy ekran multimedialny.

Dla osób oczekujących nieco bogatszego wyposażenia przygotowano nieco droższą odmianę Style Plus, która wyceniona została na 88 tys. zł. W standardzie znajdują się m.in. kamera cofania, czujniki parkowania, asystent parkowania, przyciemniane tylne szyby oraz kontrastowo lakierowany dach i lusterka.

Arona w cenie 79,9 tys. zł napędzana jest silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM. Seat materiały prasowe

Najmocniejsza wersja Seata Arona ma 150 KM i automatyczną skrzynię

Na drugim końcu cennika znajduje się odmiana FR wyposażona w silnik 1.5 TSI współpracujący z automatyczną skrzynią DSG. Jednostka generuje moc 150 KM oraz maksymalny moment obrotowy wynoszący 250 Nm, a sprint do 100 km/h trwa 8,3 s. Cena takiej wersji wynosi 121 800 zł.

Oprócz mocniejszego silnika kierowca otrzymuje m.in. asystenta parkowania oraz bardziej sportowy pakiet stylistyczny obejmujący czarne dodatki nadwozia i 18-calowe felgi aluminiowe.

Najdroższa w cenniku jest Arona w odmianie FR - kosztuje 121 800 zł. Seat materiały prasowe

Miejski SUV za mniej niż 80 tys. zł? Seat Arona w promocyjnej cenie 79,9 tys. zł

Największą zaletą Arony pozostaje jednak cena - kwota 79,9 tys. zł za wersję Style sprawia, że ten model Seata jest obecnie jednym z najtańszych nowych miejskich SUV-ów dostępnych na polskim rynku.

Co więcej, producent przygotował również ofertę finansowania dla klientów indywidualnych oraz firm. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z programu Leasing Jak Abonament, w którym miesięczna rata za podstawową wersję Arony zaczyna się od 294 zł netto przy 30-proc. wpłacie własnej. W przypadku mocniejszej odmiany 1.0 TSI o mocy 115 KM rata wynosi 305 zł netto miesięcznie. Z kolei osoby prywatne mogą wybrać Kredyt Jak Abonament, w którym miesięczna rata startuje od 665 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że w obu przypadkach wysokość rat zależy od wybranej wersji wyposażenia oraz warunków finansowania.

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