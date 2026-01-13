W skrócie Samorządowcy z Małopolski żądają ograniczenia strefy czystego transportu w Krakowie, twierdząc, że obecny zasięg strefy uderza w mieszkańców regionu i osoby dojeżdżające do pracy.

Powiaty i gminy wskazują na liczne koszty dla lokalnych przedsiębiorców, rolników i dostawców żywności związane z wejściem do SCT, natomiast ekolodzy podkreślają konieczność walki ze smogiem i przekroczeniami norm zanieczyszczeń.

Władze Krakowa czekają na orzeczenie sądu administracyjnego, które może przesądzić o zmianach, podczas gdy organizacje pozarządowe przygotowują kolejne pozwy dotyczące SCT.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

SCT w Krakowie pod presją samorządów

Przedstawiciele gmin i powiatów przekonują, że strefa obejmująca obszar wewnątrz IV obwodnicy jest zbyt rozległa jak na możliwości komunikacyjne regionu. Burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy podkreślał, że gmina nie ma połączenia kolejowego z Krakowem, a mieszkańcy są skazani na samochody i busy.

Według szacunków władz Proszowic około jedna trzecia pojazdów należących do mieszkańców nie spełnia norm SCT. Oznacza to konieczność ponoszenia opłat za każdy wjazd do miasta. Podobne dane przedstawiono w przypadku gminy Mszana Dolna, gdzie od 30 do 40 proc. właścicieli samochodów nie może wjechać do strefy bez dodatkowych kosztów.

Samorządowcy podkreślają, że Kraków pełni funkcję miasta wojewódzkiego, do którego mieszkańcy całej Małopolski dojeżdżają w sprawach zawodowych, gospodarczych i urzędowych.

Rolnicy i przedsiębiorcy liczą straty

Starosta proszowicki Wojciech Rzadkowski zwrócił uwagę na problem rolników. Z danych powiatu wynika, że producenci z tego regionu dostarczają około 30 proc. żywności trafiającej do Krakowa. Dojazdy na place targowe, m.in. na Rybitwach, wiążą się dziś z dodatkowymi opłatami.

Samorządowcy zaznaczają, że sprzeciw wobec SCT zgłaszają również izby rolnicze, a obecne rozwiązania uderzają w lokalnych przedsiębiorców i dostawców, którzy regularnie muszą wjeżdżać do miasta.

SCT w Krakowie - możliwe zmiany

Władze Krakowa nie przesądzają kierunku ewentualnych korekt. Rzeczniczka prezydenta miasta zapowiedziała, że kluczowy będzie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rozpatruje skargi na uchwałę o SCT, w tym skargę wojewody. Orzeczenie może utrzymać strefę w obecnym kształcie albo otworzyć drogę do jej zmiany.

Równolegle Fundacja Wolność i Własność zapowiada kolejne działania prawne. Oprócz postępowań administracyjnych przygotowywane są również pozwy cywilne dotyczące naruszenia dóbr osobistych konkretnych osób.

Argumenty ekologów za SCT

Krakowski Alarm Smogowy przypomina, że problem zanieczyszczeń w mieście ma wymiar zdrowotny. Według danych organizacji ponad 620 tys. mieszkańców, czyli 77 proc. krakowian, żyje na obszarach z przekroczeniami nowych norm dla dwutlenku azotu, wynoszących 20 μg/m3.

Na stacji pomiarowej przy Alejach Trzech Wieszczów w 2024 r. odnotowano 100 dni z przekroczeniami normy dziennej. W 2025 r. średnie stężenie NO₂ wyniosło tam 40 μg/m3 - dwa razy więcej niż dopuszcza nowa dyrektywa UE i cztery razy więcej niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Główną przyczyną problemu jest ruch samochodowy.

Jak działa SCT w praktyce?

Strefa obowiązuje od 1 stycznia i obejmuje obszar wewnątrz IV obwodnicy, czyli większość centralnych dzielnic Krakowa. Bez opłat mogą wjeżdżać auta benzynowe i LPG spełniające normę Euro 4 lub wyprodukowane od 2005 r. oraz diesle spełniające Euro 6 lub wyprodukowane od 2014 r. W pozostałych przypadkach wjazd wiąże się z opłatami naliczanymi za każdy dzień poruszania się po strefie.

''Wydarzenia'': Protesty w Krakowie. Mieszkańcy nie chcą Strefy Czystego Transportu Polsat News Polsat News