Samorządowcy z kolejnych regionów Polski domagają się budowy nowej drogi ekspresowej S46. Szlak Staropolski miałby połączyć granicę z Czechami z granicą z Ukrainą i stworzyć brakującą oś transportową w poprzek kraju. Problem w tym, że projekt - mimo lokalnych rezolucji i apeli - nie istnieje w rządowych planach inwestycyjnych.

Droga ekspresowa S46 mogłaby stanowić alternatywę dla przeciążonej autostrady A4Lukasz SzczepanskiReporter

Dla jego zwolenników S46 to nie tylko kolejna droga, ale strategiczny korytarz gospodarczy i logistyczny, który mógłby odciążyć autostradę A4 i wzmocnić połączenia między regionami.

Lokalne apele o wpisanie S46 do planów inwestycyjnych

Postulat budowy S46 zyskuje poparcie w Opolu, Częstochowie i Kielcach. W Częstochowie rada miasta przyjęła stanowisko wzywające rząd do ujęcia inwestycji w kolejnych edycjach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych - gdzie trasa jak dotąd nie figuruje. Podobne deklaracje planują radni w Kielcach, a także lokalne organizacje pracodawców, które wskazują na potrzebę poprawy bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej oraz potencjału rozwoju gospodarczego regionów środkowej Polski.

Trasa S46 w koncepcji samorządowców

Inicjatorzy idei Szlaku Staropolskiego podkreślają, że trasa miałaby biec od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju przez Opole, Częstochowę, Kielce i Lublin aż do Włodawy na granicy z Ukrainą. W takim ujęciu nowa droga - w opinii samorządowców - mogłaby stanowić uzupełnienie głównych korytarzy transportowych, poprawić połączenia z autostradą A1 oraz wzmocnić geopolityczne i obronne znaczenie sieci drogowej.

Podkreślając wagę inwestycji, Marcin Biernat, przewodniczący rady miasta Częstochowy, w rozmowie z Radiem Kielce wskazał, że to przede wszystkim szansa na rozwój i poprawę bezpieczeństwa.

Mamy świadomość, że 85 proc. populacji Polski mieszka poniżej linii Poznań-Warszawa. Między autostradą A4 oraz A3 brakuje takiego korytarza, który łączyłby miasta o charakterze wojewódzkim.

Argumenty społeczno-gospodarcze za S46

Argumenty te są prezentowane także w kontekście społeczno-gospodarczym. Władze lokalne i przedsiębiorcy zwracają uwagę, że droga ekspresowa S46 zwiększyłaby atrakcyjność inwestycyjną województw, poprawiła warunki logistyczne transportu towarów oraz mogłaby odciążyć przeciążone odcinki istniejącej sieci drogowej.

Brak decyzji państwowych i bariera planistyczna

Z drugiej strony, choć temat wraca co kilka lat i jest przywoływany w regionalnych apelach, brakuje formalnych decyzji państwowych o rozpoczęciu prac przygotowawczych ani zabezpieczenia środków w planach budżetowych na najbliższe lata. Jak wskazują analizy inwestycyjne, aby projekt mógł wejść w fazę realizacji, konieczne byłoby jego wpisanie do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych - obecnie lista priorytetów nie obejmuje S46.

Jak podaje Radio Kielce, Agata Wojda, prezydent Kielc, planuje razem z włodarzami Opola i Częstochowy wystosować wspólne stanowisko w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury.

Historia koncepcji - dlaczego S46 wypadła z planów?

Koncepcja Szlaku Staropolskiego nie jest nowa. Pierwsze pomysły dotyczące takiej trasy pojawiły się już na początku XXI wieku, a w jednym z poprzednich harmonogramów drogowych S46 była nawet ujęta. Ostatecznie jednak wypadła z planów m.in. z powodu oceny, że natężenie ruchu na proponowanych odcinkach nie uzasadniało wówczas kosztów inwestycyjnych.

