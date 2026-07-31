Są nowe przepisy i policja ma żniwa. Ponad 660 wykroczeń w jeden dzień

W skrócie Policja prowadzi wzmożone kontrole rowerzystów i użytkowników hulajnóg, ujawniając podczas jednej akcji na Dolnym Śląsku ponad 660 wykroczeń.

Kierujący hulajnogami najczęściej łamią przepisy dotyczące prędkości i przewożenia osób, za co grożą wysokie mandaty, w tym do 2500 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Od 3 czerwca 2026 roku osoby poniżej 16. roku życia muszą jeździć w kasku, a za niedopełnienie tego obowiązku opiekunowi grozi grzywna od 20 do 100 zł lub nagana.

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Powód jest prosty: jednośladów, zwłaszcza elektrycznych, na drogach i chodnikach gwałtownie przybywa, a wraz z nimi rośnie liczba osób, które lekceważą przepisy albo jeżdżą pojazdami niespełniającymi norm.

Na przykład podczas jednej całodniowej akcji na terenie całego Dolnego Śląska policjanci skontrolowali blisko 950 niechronionych uczestników ruchu i ujawnili ponad 660 wykroczeń.

Zdecydowaną większość, blisko 550, popełnili rowerzyści. Kierujący hulajnogami elektrycznymi odpowiadali za 95 naruszeń. Najczęściej dotyczyły one przekraczania dozwolonej prędkości i przewożenia na hulajnodze drugiej osoby wbrew zakazowi. Funkcjonariusze pilnowali przede wszystkim okolic przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, a także ruchu na chodnikach i ścieżkach oraz tego, czy osoby poniżej 16. roku życia jeżdżą w obowiązkowych kaskach.

Kierujący jednośladami prezentują całą "paletę" wykroczeń - od jazdy po chodniku i z nadmierną prędkością, przez ignorowanie sygnalizacji, po nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i przejeżdżanie po przejściu zamiast przeprowadzania jednośladu.

Mandaty za jazdę hulajnogą. Można dostać nawet 2,5 tys. zł

To właśnie na te zachowania funkcjonariusze zwracają uwagę w pierwszej kolejności, obok stanu technicznego pojazdów i trzeźwości kierujących.

Za kierowanie hulajnogą w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu grozi mandat do 2,5 tys. zł. Korzystanie z telefonu trzymanego w ręku podczas jazdy to 500 zł, a przewożenie na hulajnodze innej osoby, zwierzęcia lub ładunku - 300 zł.

Jakie przepisy obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych?

Podstawowa zasada dotyczy tego, gdzie wolno jeździć. Kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać przede wszystkim z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Gdy ich nie ma, może jechać jezdnią, ale wyłącznie taką, na której obowiązuje ograniczenie do 30 km/h. Jazda chodnikiem jest dopuszczalna tylko wyjątkowo - gdy wzdłuż drogi, po której można poruszać się z prędkością ponad 30 km/h, nie ma ani ścieżki rowerowej. Użytkownik hulajnogi ma wówczas poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi wynosi 20 km/h, dlatego policja przygląda się zwłaszcza pojazdom z usuniętą blokadą prędkości, które mogą nie spełniać wymogów technicznych.

Kierującemu nie wolno przy tym przewozić pasażerów, zwierząt ani ładunków, holować innych pojazdów, korzystać z trzymanego w ręku telefonu ani prowadzić po alkoholu. Wiek również ma znaczenie: dzieci do 13. roku życia mogą jeździć hulajnogą wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego, osoby między 13. a 18. rokiem życia muszą mieć kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T, a pełnoletni nie potrzebują żadnych dodatkowych uprawnień.

Kask na hulajnodze elektrycznej - kto musi go nosić?

Jednym z punktów, na które policja zwraca teraz szczególną uwagę, jest też to, czy niepełnoletni kierujący korzystają z kasku. Od 3 czerwca 2026 roku obowiązuje bowiem nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która nakłada obowiązek jazdy w kasku na osoby poniżej 16. roku życia - kierujące hulajnogą elektryczną, rowerem elektrycznym lub urządzeniem transportu osobistego.

Kask musi spełniać normy PN-EN 1078 lub PN-EN 1080, a obowiązek nie ogranicza się do ulic - dotyczy też ścieżek rowerowych, osiedlowych placów i parków, czyli każdej przestrzeni publicznej.

Jaki mandat grozi za brak kasku na hulajnodze?

Odpowiedzialność za dziecko jadące rowerem czy hulajnogą bez kasku spada oczywiście na dorosłego. Nowy art. 89a Kodeksu wykroczeń przewiduje, że kto ma obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą poniżej 16. roku życia i dopuszcza, by kierowała ona rowerem, hulajnogą elektryczną lub UTO bez odpowiedniego kasku, podlega grzywnie od 20 do 100 zł albo karze nagany.



