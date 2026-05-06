Są nowe, niższe ceny paliw. Po ile będziemy tankować w czwartek?

Z najnowszego obwieszczenia resortu energii wynika, że od czwartku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,46 z za litr. Benzyna 98 będzie mogła kosztować najwyżej 6,95 zł za litr, a olej napędowy - 7,26 zł za litr. Oznacza to niewielką obniżkę względem środy.

Dziś maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,49 zł za litr, benzyny 98 - 6,99 zł, a diesla 7,31 zł. Różnice są więc symboliczne.

Maksymalne ceny paliw w Polsce. Jak zmieniały się stawki?

Pierwszego dnia po wprowadzeniu nowych regulacji, czyli 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł. Benzyna 98 miała limit na poziomie 6,76 zł za litr, natomiast olej napędowy kosztował wtedy nawet 7,60 zł.

To oznacza, że diesel pozostaje dziś wyraźnie tańszy niż po uruchomieniu mechanizmu cen maksymalnych. Inaczej wygląda sytuacja benzyny, która mimo ostatnich obniżek nadal kosztuje więcej niż pod koniec marca.

Ministerstwo Energii publikuje nowe stawki codziennie w dni robocze. Każde obwieszczenie określa maksymalne ceny obowiązujące od następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim.

Jak działa mechanizm maksymalnych cen paliw?

Przepisy określają sposób wyliczania maksymalnych stawek za paliwo. Cena ustalana jest według specjalnej formuły, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na krajowym rynku.

Do tego doliczane są podatki i opłaty, w tym akcyza, opłata paliwowa oraz marża sprzedażowa ustalona na poziomie 30 groszy za litr. Na końcu do wyliczenia doliczany jest jeszcze podatek VAT.

Obowiązujące przepisy są bardzo restrykcyjne wobec stacji paliw. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonej ceny maksymalnej może skończyć się karą sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrolami zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa.

Jeżeli nowe ceny zostaną opublikowane przed weekendem lub świętami, wtedy obowiązują aż do najbliższego dnia roboczego. Oznacza to, że kierowcy często mogą wcześniej przewidzieć, ile zapłacą za tankowanie podczas wyjazdów.

Obniżony VAT i akcyza

Na obecne ceny paliw wpływ mają również czasowo obniżone podatki. Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie zmniejszające stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc.

Obniżona jest też akcyza. W przypadku benzyny podatek został zmniejszony o 29 groszy na litrze, a dla oleju napędowego - o 28 groszy. To najniższy poziom dopuszczalny przez przepisy Unii Europejskiej.

Nowe maksymalne ceny paliw mają zostać ogłoszone w czwartek i będą obowiązywać w piątek. Kierowcy mogą więc spodziewać się kolejnych zmian jeszcze przed weekendem.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL