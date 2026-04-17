Spis treści: Gdzie nowy odcinkowy pomiar prędkości na S7? Ile jest odcinkowych pomiarów prędkości na drodze S7? Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Jaki mandat z odcinkowego pomiaru prędkości? Czy da się uniknąć mandatu z odcinkowego pomiaru prędkości?

Od 2024 roku realizowany jest plan rozbudowy systemu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Projekt zakładał zakup i montaż 128 urządzeń rejestrujących. Wśród nich znalazły się 43 urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. W związku z tym systematycznie na drogach pojawiają się kolejne tego typu systemy. Teraz lista działających już urządzeń znowu się rozszerzyła.

Gdzie nowy odcinkowy pomiar prędkości na S7?

W mediach społecznościowych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu kolejnego odcinkowego pomiaru prędkości na drodze ekspresowej S7, tym razem uruchomiono go na liczącym 11,5 km fragmencie między węzłami Marzewo i Pasłęk Północ w województwie warmińsko-mazurskim. Warto jednak dodać, że dotyczy to tylko fragmentu na jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska. Samochody osobowe muszą stosować się do ograniczenia prędkości wynoszącego 120 km/h, w przypadku pojazdów ciężarowych wynosi ono 80 km/h.

Ile jest odcinkowych pomiarów prędkości na drodze S7?

Tym samym na drodze ekspresowej S7 od jej początków w Trójmieście do obecnie działających odcinków w Małopolsce funkcjonuje już sześć odcinkowych pomiarów prędkości, a wliczając również urządzenia znajdujące się na obwodnicy Warszawy (zakładając, że kierowca faktycznie jedzie S7 od Pomorza do Małopolski) nawet siedem (opp znajduje się na drodze S8). Tych wkrótce będzie jednak jeszcze więcej, ponieważ po zakończeniu planu rozbudowy systemu CANARD na samej S7 kierowców pilnować będzie aż 10 odcinkowych pomiarów prędkości.

Obecnie urządzenia działają na następujących odcinkach drogi S7:

węzeł Marzewo - węzeł Pasłęk Północ (tylko w stronę Gdańska)

węzeł Rychnowo - węzeł Olsztynek Zachód

węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska

Falęcice - Nowy Gózd

węzeł Radom Północ - węzeł Wolanów

Tunel pod Luboniem Małym na odcinku Naprawa - Skomielna Biała

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości składa się przede wszystkim z kamer ustawionych na końcach odcinka objętego monitoringiem, ale wykorzystuje również czujniki radarowe lub ultradźwiękowe. Dzięki temu system jest w stanie zidentyfikować pojazdy oraz zarejestrować czas ich przejazdu. Średnia prędkość obliczana jest na podstawie czasu, w jakim auto przejeżdża odcinek objęty pomiarem.

Takie rozwiązanie bez wątpienia ma zaletę. W porównaniu z klasycznym fotoradarem wymaga ono od kierowcy, by stosował się do ograniczeń prędkości przez określony czas, a nie tylko punktowo.

Jaki mandat z odcinkowego pomiaru prędkości?

Kierowca, który będzie jechał szybciej niż pozwala na to ograniczenie obowiązujące na odcinku objętym pomiarem, może spodziewać się dokładnie takiego mandatu, jak w przypadku przekroczenia zmierzonego w inny sposób. Ponadto, ci, którzy dopuścili się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat, muszą liczyć się z ryzykiem otrzymania dwa razy wyższego mandatu. Chodzi o tak zwaną zasadę recydywy działającą w przypadku kierowców, którzy jadą co najmniej o 31 km/h więcej niż dopuszcza ograniczenie. Podkreślmy, że w takiej sytuacji wzrasta tylko kwota mandatu - punkty karne nie ulegają zmianie. Kary za przekroczenie prędkości prezentują się następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

Czy da się uniknąć mandatu z odcinkowego pomiaru prędkości?

System odcinkowego pomiaru prędkości skonstruowany jest jednak tak, że kierowca, który chwilowo przekroczył prędkość na odcinku objętym jego działaniem, może uniknąć mandatu. By to osiągnąć, musi zwolnić jednak na tyle, żeby wydłużyć swój średni czas przejazdu. Jeśli jednak pomyli się w swoich obliczeniach, niewątpliwie otrzyma karę.

Nawet jednak, jeśli z czasu przejazdu wynikać będzie, że jechaliśmy szybciej otrzymanie mandatu nie jest całkowicie pewne. To dlatego, że urządzenia te objęte są działaniem swego rodzaju buforu bezpieczeństwa, w ramach którego nie wyłapują one samochodów jadących szybciej niż dopuszczają to ograniczenia. Nie są rejestrowane pojazdy poruszające się do 10 km/h więcej niż obowiązujące na danym odcinku ograniczenie. Oczywiście chodzi o średnią prędkość na całym odcinku pomiarowym.

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL