W skrócie Pakiet "Ceny Paliw Niżej" obniżył ceny oleju napędowego i benzyny, nie obejmując jednocześnie gazu LPG.

We wtorek Polska Izba Gazu Płynnego zaapelowała do rządu o objęcie autogazu LPG obniżką VAT oraz nowymi regulacjami podatkowymi.

W Polsce zarejestrowanych jest niespełna 2,4 mln samochodów z LPG, co stanowi około 12-13 proc. wszystkich aut.

"Ceny paliw niżej", czyli akcyza i VAT w dół

VAT obniżony do 8 proc, akcyza obniżona do minimalnego możliwego poziomu oraz ustalana centralnie cena maksymalna - to nowości, które weszły w życie we wtorek o północy.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Benzyna i olej napędowy znacznie taniej

Maksymalne paliw zostały ustalone obwieszczeniem Ministra Energii opublikowanym w poniedziałek w Monitorze Polskim. Wynika z niego, że cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosi 5,42 zł za litr, a powiększona o VAT nie może wyższa niż 6,16 zł. Cenę maksymalną dla benzyny bezołowiowej 98 określono na 5,98 zł za litr, a z VAT-em - 6,76 zł za litr. Z kolei cena maksymalna dla oleju napędowego wynosi 6,76 zł za litr, a powiększona o VAT - 7,60 zł za litr.

LPG jest rekordowo drogie i nie potaniało

Niestety, powyższe regulacje nie dotyczą gazu LPG. W efekcie we wtorek za litr tego paliwa na stacjach kierowcy płacą już około 3,70 zł za litr, czyli tylko 2,50 zł mniej niż za litr benzyny 95. Tak niekorzystnego dla LPG stosunku cen obu paliw jeszcze nie było, a trzeba pamiętać, że zużycie autogazu jest zawsze nieco wyższe niż benzyny.

W efekcie jazda na LPG staje się już tylko symbolicznie tańsza niż na benzynie. Nie ma również ekonomicznego sensu montaż instalacji LPG, bo poniesione na jej zakup wydatki będą się zwracać bardzo długo.

Polska Izba Gazu Płynnego wystosowała więc apel do rządu o jak najszybsze objęcie LPG nowymi regulacjami podatkowymi i cenami maksymalnymi. Jak wskazano, po agresji USA i Izraela na Iran ceny autogazu wzrosły z ok. 534 do 927 dolarów za tonę, co przełożyło się na podwyżki na stacjach o około 1 zł za litr.

Ile samochodów w Polsce jeździ na LPG?

Tymczasem samochodów zasilanych LPG w Polsce przybywa. Jak już informowaliśmy, w 2025 roku na polskie drogi trafiło ponad 131 tys. samochodów z LPG, w tym 28 tys. - fabrycznie nowych. W tym samym czasie zezłomowano w naszym kraju ponad 101 tys. aut zasilanych gazem płynnym.

W sumie w Polsce jest zarejestrowanych niespełna 2,4 mln samochodów z LPG, co stanowi około 12-13 proc. aut na polskich drogach.

