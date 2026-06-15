Spis treści: Zmiany w programie CPN. Koniec z niższą akcyzą O ile wzrosną ceny paliw wzrosną po zakończeniu obniżki akcyzy? Pakiet CPN kosztuje budżet 1,6 mld zł miesięcznie. Tyle oszczędzają kierowcy

Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania obniżonej stawki VAT na paliwa do końca czerwca, do końca miesiąca będą również wyznaczane maksymalne ceny paliw. Jednak rząd rezygnuje z obniżki akcyzy. Co to oznacza dla kierowców, od kiedy i oleju podrożeje benzyna i olej napędowy?

Zmiany w programie CPN. Koniec z niższą akcyzą

Pod koniec marca wprowadzono pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), który miał ograniczyć skutki gwałtownych wzrostów cen ropy i paliw na światowych rynkach. Była to reakcja na sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie i wzrost notowań surowca po ataku USA i Izraela na Iran.

W ramach programu obniżono stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszono akcyzę. W przypadku benzyny obniżka wynosiła 29 groszy na litrze, a dla oleju napędowego 28 groszy. Stawki zostały sprowadzone do minimalnego poziomu dopuszczonego przez przepisy Unii Europejskiej. Dodatkowo wprowadzono mechanizm ceny maksymalnej na stacjach paliw.

Teraz rząd chce pozostawić jedynie niższy VAT. Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP ze źródła zbliżonego do Ministerstwa Finansów, obniżona akcyza nie zostanie przedłużona.

O ile wzrosną ceny paliw wzrosną po zakończeniu obniżki akcyzy?

Zdaniem ekonomistów PKO BP skutki tej decyzji będą szybko odczuwalne. W opublikowanym komentarzu wskazali, że ceny paliw na stacjach już od 16 czerwca mogą wzrosnąć o około 28-29 groszy za litr.

Według ich szacunków podwyżka przełoży się również na wzrost inflacji. Łączny efekt ma wynieść około 0,2 pkt proc., przy czym część wpływu będzie widoczna już w czerwcowych danych Inflacja w maju wyniosła rok do roku 3,1 proc., a miesiąc do miesiąca spadła o 0,3 proc.

Podobne prognozy przedstawiają ekonomiści Erste Bank Polska. Ich wyliczenia wskazują, że zakończenie obowiązywania obniżonej akcyzy podniesie ceny paliw o około 4,5 proc.

Według naszych szacunków cofnięcie obniżki akcyzy zwiększa ceny paliw o 4,5 proc., a tym samym podwyższa inflację CPI o ok. 0,25 pkt proc.

Pakiet CPN kosztuje budżet 1,6 mld zł miesięcznie. Tyle oszczędzają kierowcy

Dlaczego rząd zmienia program CPN? Oczywiście z powodu kosztów. Jak informował minister energii Miłosz Motyka, program CPN zmniejsza wpływy do budżetu państwa o 1,6 mld zł miesięcznie.

Rząd zakłada, że część tych braków mogłaby zostać pokryta dzięki planowanemu podatkowi od nadzwyczajnych zysków.

Jednak rząd zmierza również do wygaszenia programu CPN. Chcąc uniknąć szoku cenowego na stacjach, zamierza robić to stopniowo i właśnie pierwszym krokiem w tym kierunku jest likwidacja obniżonej stawki akcyzy.

"Wydarzenia": Zła informacja dla kierowców. Wraca akcyza na paliwa Polsat News