Najważniejsza informacja dla kierowców jest prosta. Od 16 czerwca nie wróci wyższy VAT na paliwa, którego obawiał się rynek jeszcze kilka dni temu. Rząd zdecydował się przedłużyć obowiązywanie preferencyjnych stawek do końca miesiąca.

Obniżony VAT na paliwa zostaje do końca czerwca

Z opublikowanego 12 czerwca rozporządzenia wynika, że termin obowiązywania obniżonej stawki VAT na paliwa został przedłużony z 15 do 30 czerwca 2026 r.

Oznacza to, że kierowcy nadal będą tankować benzynę i olej napędowy objęte preferencyjną stawką VAT wynoszącą 8 proc. Rozwiązanie funkcjonuje w ramach rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), uruchomionego w odpowiedzi na niestabilną sytuację na światowych rynkach paliw.

Opublikowane w piątek rozporządzenie dotyczy wyłącznie obniżonej stawki VAT. Jak zwraca uwagę Reflex, Ministerstwo Finansów nie opublikowało analogicznego aktu prawnego przedłużającego obniżone stawki akcyzy. Jeśli sytuacja nie zmieni się w najbliższych dniach, od 16 czerwca kierowcy będą korzystać już tylko z preferencyjnego VAT-u oraz mechanizmu cen maksymalnych.

Jakie będą ceny paliw po 15 czerwca?

Sama decyzja rządu nie oznacza, że ceny na stacjach automatycznie spadną od soboty czy poniedziałku. Usuwa jednak jeden z głównych czynników ryzyka, który mógł doprowadzić do podwyżek w drugiej połowie czerwca.

Analitycy biura Reflex zwracają uwagę, że obecnie korzystnie dla kierowców zmienia się także sytuacja na rynku ropy naftowej i paliw gotowych. W ich ocenie utrzymanie programu CPN pozwala przenieść większą część tych obniżek na ceny widoczne na stacjach.

Analitycy BM Reflex szacują, że przy utrzymaniu programu CPN w dotychczasowej formule ceny benzyny mogłyby w przyszłym tygodniu spaść o 10-15 gr na litrze, a oleju napędowego nawet o 25 gr na litrze.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to efekt samego rozporządzenia. Potencjalne obniżki wynikają przede wszystkim z niższych cen ropy i paliw na rynku hurtowym. Utrzymanie obniżonego VAT-u i akcyzy sprawia jedynie, że kierowcy mogą w większym stopniu odczuć te zmiany przy dystrybutorze.

Ile kosztuje dziś benzyna i diesel?

Z danych Reflexu wynika, że średnia cena benzyny Pb95 wynosi obecnie 5,88 zł za litr, czyli o 5 gr mniej niż tydzień wcześniej.

Za benzynę Pb98 kierowcy płacą średnio 6,53 zł za litr. Olej napędowy kosztuje przeciętnie 6,34 zł za litr, natomiast średnia cena autogazu wynosi 3,51 zł za litr.

Co dalej z programem CPN?

Piątkowe rozporządzenie nie rozstrzyga jeszcze przyszłości programu po 30 czerwca. Rząd zdecydował się jedynie na kolejne, dwutygodniowe przedłużenie obowiązujących preferencji podatkowych dotyczących podatku VAT.

Dla kierowców oznacza to jedno - przynajmniej do końca czerwca nie wróci scenariusz, w którym ceny paliw rosłyby wyłącznie z powodu wyższych podatków. To, czy na pylonach zobaczymy dalsze obniżki, będzie już zależało głównie od sytuacji na światowym rynku ropy oraz kolejnych decyzji rządu dotyczących programu CPN.





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