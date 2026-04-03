Jakie maksymalne ceny paliw 3 kwietnia?

Zgodnie z obowiązującym od niedawna w Polsce systemem maksymalnych cen paliw Ministerstwo Energii, odpowiedzialne za ustalanie najwyższych możliwych stawek, 2 kwietnia poinformowało o cenach, które będzie można zobaczyć na stacjach 3 kwietnia 2026 r. Zgodnie z ogłoszeniem przy tankowaniu zapłacimy maksymalnie:

6,19 zł za litr w przypadku benzyny 95-oktanowej

6,80 zł/l za paliwo Pb98

7,64 zł/l w przypadku oleju napędowego

Warto zaznaczyć, że są to ceny niższe (choć w przypadku ON jest to obniżka ledwie zauważalna) względem tych ogłoszonych na 2 kwietnia 2026 r. Wówczas maksymalne stawki litra danego paliwa zostały ustalone na:

6,23 zł w przypadku benzyny 95-oktanowej

6,84 zł za benzynę 98-oktanową

7,65 zł w przypadku oleju napędowego

Co to jest cena maksymalna paliwa i jak działa?

Mechanizm maksymalnej ceny jest elementem rządowego pakietu "Ceny Paliw Niżej", który, jak wskazuje nazwa, jest odpowiedzią na bardzo wysokie koszty tankowania, z którymi w ostatnim czasie borykają się Polacy. Jest to jednak tylko jedno z rozwiązań, ponieważ równolegle rząd wprowadził również obniżkę podatków: obniżono VAT z 23 do 8 proc., a także zmniejszono akcyzę do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

"Mechanizm ceny maksymalnej nie jest mechanizmem arbitralnym ani wynikiem uznaniowej decyzji. To precyzyjnie wyliczony algorytm, który pozwala odzwierciedlać sytuację cenową na rynku" - deklarował kilka dni temu minister energii Miłosz Motyka.

Wskutek działania system ustalania maksymalnych cen paliw benzyna i olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit. Nowe ceny obowiązują od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W dni wolne od pracy obowiązują ceny ogłoszone w ostatnim dniu roboczym przed weekendem, świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Zgodnie z art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2026 r. ustalona cena maksymalna sprzed dni wolnych obowiązuje aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem.

Czy może zabraknąć paliwa?

W obliczu trudnej sytuacji na globalnym rynku paliw pojawiły się pytania o dostępność tych produktów w naszym kraju. Zarówno przedstawiciele rządu, jak i Orlenu (czyli największego gracza na polskim rynku) przekonują jednak, że nie ma powodów do obaw. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że dostawy są stabilne i kierowcy mogą być spokojni.

W podobnym tonie kilka dni temu wypowiedział się również Wojciech Wrochna, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Zaznaczył on, że po wprowadzeniu pakietu zmierzającego do obniżek cen nie odnotowano zakłóceń dostaw, a zapasy są utrzymywane powyżej wymaganych poziomów.

"Wydarzenia": Elektryk czy spalinówka? Wspólna akcja Polsat News i Interii Polsat News