Pierwszy nabór wniosków, uruchomiony w 2024 roku, zakończył się błyskawicznie - w zaledwie sześć tygodni zapisano aż 50 tys. pojazdów. Teraz rząd Francji ponownie otwiera program, choć z mniejszym budżetem. Zamiast 650 mln euro, do dyspozycji jest 370 mln. Plan pozostaje jednak ten sam: minimum 50 tys. elektryków trafi do beneficjentów.

Jakie dopłaty do samochodów elektrycznych otrzymają kierowcy?

Maksymalna kwota wsparcia wynosi obecnie 7 tys. euro na samochód (wcześniej 13 tys. euro). Umowy leasingowe zawierane są na trzy lata, przy założeniu przebiegu minimum 12 tys. km rocznie. Państwo dopłaca do czynszu, tak by rata nie przekraczała 200 euro miesięcznie.

W praktyce oznacza to, że najtańsze modele - takie jak Citroën e-C3, Fiat Panda czy Hyundai Inster - można leasingować już za niespełna 100 euro miesięcznie. Volkswagen ID.3 kosztuje 139 euro, ID.4 - 169 euro, a Renault R5 startuje od 120 euro. Nawet większe Megane E-Tech mieści się w limicie z ratą około 195 euro.

Kto może skorzystać z programu leasingu elektryków?

Program jest skierowany do osób zatrudnionych o niższych dochodach. Próg dochodowy wynosi 16,3 tys. euro rocznie. Beneficjenci muszą też faktycznie używać samochodu w pracy: albo dojeżdżać co najmniej 15 km do miejsca zatrudnienia, albo pokonywać w związku z obowiązkami minimum 8 tys. km rocznie.

Z programu wykluczono emerytów i osoby bezrobotne, a także kierowców, którzy nie spełnią warunków przebiegu. Ubezpieczenie i serwis auta pozostają po stronie użytkownika.

Jakie modele elektryczne dostępne są w tanim leasingu?

Lista obejmuje około 30 samochodów elektrycznych. Obok wspomnianych miejskich modeli Citroena, Fiata czy Hyundaia, dostępne są także bardziej rodzinne propozycje - m.in. Volkswagen ID.4 czy Renault Megane E-Tech. Raty leasingowe, po uwzględnieniu dopłat, nie przekraczają 200 euro miesięcznie.

Jakie dopłaty do samochodów elektrycznych w Polsce?

Od początku 2025 roku w Polsce działa nowy program dopłat do aut elektrycznych - "NaszEauto", który zastąpił wcześniejszy program "Mój Elektryk". O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze.

Dopłata może wynieść nawet 40 tys. zł, w zależności m.in. od formy finansowania, posiadania Karty Dużej Rodziny czy zezłomowania starego auta. Wymogiem jest zakup lub leasing fabrycznie nowego samochodu elektrycznego, którego cena nie przekracza 225 tys. zł netto.

Budżet programu to około 1,6 mld zł, a nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania środków.

