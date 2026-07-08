Rząd bierze się za taksówkarzy. Maksymalne ceny i dodatkowe wymogi

W skrócie Rząd przygotował założenia projektu zmian przepisów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów oraz ochronę przed skrajnie wysokimi opłatami za przejazdy.

Kierowcy spoza Unii Europejskiej oraz państw EFTA będą musieli przedstawiać zaświadczenia o niekaralności ze swoich rodzimych krajów, a lista przestępstw uniemożliwiających uzyskanie licencji zostanie rozszerzona.

Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe badania techniczne i obowiązkowe ubezpieczenia OC dla taksówek, a także doprecyzują uprawnienia gmin do ustalania maksymalnych stawek za przewozy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu zmian przepisów o przewozach. Rządowa inicjatywa jest reakcją na nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli osób świadczących usługi taksówkarskie prowadzonych przez policję i GITD. Najważniejsze zmiany będą dotyczyły obowiązkowych, rozszerzonych zaświadczeń o niekaralności, kwestii ubezpieczeniowych, a także maksymalnych stawek za przewóz.

Nowe wymogi o niekaralności taksówkarzy

Zgodnie z rządowymi założeniami brzmienie projektu nowelizacji ma zostać przyjęte przez Radę Ministrów w I kwartale 2027 r. Jak wynika z opisu projektu na stronie KPRM, najważniejsze będzie zapewnienie pasażerom większego bezpieczeństwa. W przypadku kierowców spoza Unii Europejskiej lub państw EFTA obowiązkowe będzie przedstawienie organowi wydającemu licencje zaświadczenia o niekaralności nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale także z odpowiednika takiej bazy danych w swoim rodzimym kraju. Takie zaświadczenie będzie musiało być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub w konsulacie.

Jednocześnie rozszerzona zostanie lista przestępstw, które będą dyskwalifikować osobę starającą się o licencję na przewóz osób. Po zmianach świadczący usługi przewozu, poza spełnieniem obowiązujących dziś wymogów, nie będą mogli być prawomocnie skazani za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, za wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub udzielanie innym środków odurzających oraz nie będzie mógł być wobec nich prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nowością będzie również wymóg posiadania ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy taksówki. Dla klienta taki identyfikator będzie poświadczeniem, że dany kierowca spełnia wymogi dotyczące tego zawodu.

Ostrzejsze wymogi dotyczące taksówek

W rządowym projekcie przewidziano, że pojazd, który ma być używany jako taksówka, będzie musiał przejść dodatkowe badania techniczne. Obowiązkowe będzie również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej potwierdzające, że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka. Co ważne, pośrednicy w przewozie osób będą mieli obowiązek weryfikowania czy pojazdy, którymi będą realizowane przewozy, posiadają odpowiednie ubezpieczenie, a także czy przeszły dodatkowe badanie techniczne.

Co ważne, po zmianie prawa do wniosku o wydanie licencji na przewóz osób w transporcie krajowym trzeba będzie dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego z adnotacją "TAXI" oraz kopię zawarcia właściwego ubezpieczenia OC. To dobra informacja nie tylko dla pasażerów, ale także dla osób kupujących samochody na rynku wtórnym. Wprowadzenie tego wymogu oznacza, że nie będzie można ukryć faktu, iż samochód służył jako taksówka.

W przypadku przewozów na aplikację również pojawi się nowy wymóg. Aplikacja będzie musiała spełniać wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania, które określono w przepisach o podatku od towarów i usług.

Większa przejrzystość cen przejazdów

Nowe przepisy mają także zlikwidować sytuacje, w których nieświadomi klienci, najczęściej turyści z zagranicy, są "nabijani" w skandalicznie drogie przewozy. Rząd chce doprecyzować regulacje dające radom gmin określanie maksymalnych stawek za przewóz osób taksówkami na swoim terenie. Z uwzględnieniem rozliczenia opłaty za przejazd przy użyciu aplikacji mobilnej.

Zmiany dotyczyć będą też większych pojazdów. Nowe przepisy wprowadzą możliwość ustalenia przez radę gminy cen za przewozy okazjonalne realizowane pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Przed rozpoczęciem przewozu osób takim pojazdem obowiązkowe będzie przedstawienie informacji o cenie realizowanego przewozu i uzyskanie akceptacji ze strony klienta.

Nieprawidłowości w przewozie osób to codzienność

Nowe przepisy to odpowiedź rządu na fatalne rezultaty kontroli przewozu osób. Przykłady można znaleźć w całym kraju. Pod koniec czerwca takie działania przeprowadzili poznańscy policjanci oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Na 75 sprawdzonych kierowców świadczących przewóz nałożono 7 mandatów i zatrzymano dwa dowody rejestracyjne.

Na początku lipca władze warszawy informowały o rezultatach 1928 kontroli przewozu osób. Aż w 434 przypadkach wykryto nieprawidłowości. Aż 74 osoby świadczyły usługi mimo braku uprawnień do kierowania, 71 kierowców nie posiadało wpisu do licencji podczas kontroli, 10 nie miało aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, 36 kierowcom zatrzymano prawa jazdy, 13 osób posługiwało się fałszywym prawem jazdy, a 16 kierowców było poszukiwanych.





Dacia Striker ma wszystko, by być bestsellerem. W tym LPG i 600 l bagażnika INTERIA.PL