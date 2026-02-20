Rynek aut używanych to patologia. Miliardy "znikających" kilometrów

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Choć polski rynek aut używanych stopniowo się profesjonalizuje, to w praktyce wciąż boryka się z poważnymi nieprawidłowościami. Najnowsze dane pokazują, że manipulacje przebiegiem i ukrywanie historii pojazdów nadal są poważnymi zagrożeniami dla kupujących.

Szereg zaparkowanych samochodów osobowych w różnych kolorach, ustawionych wzdłuż brukowanego parkingu na tle drzew i zabudowań. Wśród aut widoczne są popularne marki, m.in. Mercedes, Audi, Hyundai i Nissan.
Cofanie liczników to w Polsce wciąż plaga.Dawid WolskiEast News

W skrócie

  • Polski rynek aut używanych nadal zmaga się z procederem cofania liczników oraz ukrywaniem historii pojazdów.
  • Największe ryzyko manipulacji przebiegiem dotyczy samochodów importowanych z zagranicy, szczególnie z Niemiec i USA.
  • Nowelizacja kodeksu karnego umożliwiła sądom karanie za cofanie liczników, jednak kara bezwzględnego pozbawienia wolności zapadła w 25 przypadkach.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR ostrzega, że rynek samochodów używanych w Polsce wciąż zmaga się z poważnymi patologiami. Dowodem ma być zestawienie firmy analitycznej AutoDNA, z którego wynika, że w 2025 roku zarejestrowano prawie 60 tys. samochodów z niezgodnościami między rzeczywistym a deklarowanym przebiegiem, co oznacza miliardy "zagubionych" kilometrów.

To wskazuje, że cofanie liczników, chociaż jest przestępstwem, to wciąż powszechna i dotykająca dużą grupę pojazdów używanych praktyka. Manipulacje nie są przypadkowymi błędami w dokumentacji, ale świadomymi działaniami mającymi na celu zawyżenie wartości auta.

Samochody z importu największym źródłem ryzyka

Największe ryzyko cofania licznika występuje przede wszystkim w samochodach sprowadzanych z zagranicy. Import aut używanych do Polski, choć w ostatnim czasie ma tendencję spadkową, nadal stanowi znaczną część polskiego rynku aut używanych.

Importerzy i sprzedawcy liczą na to, że informacje z obcego rejestru nie zostaną powiązane z polską rejestracją, co ułatwia ukrycie faktycznej historii pojazdu. Najwięcej takich aut pochodzi z Niemiec, a także z USA i innych krajów zachodnich, gdzie często auta trafiają na tamtejsze aukcje po poważnych szkodach lub intensywnej eksploatacji.

Drugie życie aut po szkodach całkowitych

Problem cofania liczników często łączy się z innymi patologiami rynku. Do Polski trafiają także auta po tzw. szkodach całkowitych, czyli takie, które uległy poważnym wypadkom i formalnie uznano je za ekonomicznie nieopłacalne do naprawy. Po taniej odbudowie z wykorzystaniem części z rynku wtórnego wracają na rynek jako "normalne" samochody, bez pełnej informacji o swojej historii.

Dla kupującego, który nie zweryfikuje historii pojazdu, może to oznaczać ogromne ryzyko i wysokie koszty eksploatacji jeszcze po zakupie.

Zobacz również:

Cofanie liczników to nadal poważny problem. Dotyczy to zarówno aut klasy średniej, jak i premium.
Wiadomości

W tych samochodach najczęściej "kręcą" przebieg. 16 najpopularniejszych modeli

Paula Lazarek
Paula Lazarek

    Polskie prawo pozwala karać oszustów. 236 wyroków

    Nowelizacja kodeksu karnego, która umożliwiła skuteczniejsze ściganie osób manipulujących wskazaniami liczników samochodowych, weszła w życie w styczniu 2020 roku. Jak przekazała Interii rzeczniczka prasowa Ministerstwo Sprawiedliwości, Karolina Wasilewska, do końca 2024 roku polskie sądy wydały łącznie 236 wyroków skazujących na podstawie art. 306a Kodeksu karnego.

    W praktyce jednak sądy rzadko orzekają wobec sprawców bezwzględną karę pozbawienia wolności. Od momentu wejścia w życie nowych regulacji w pierwszej instancji zapadły 73 takie wyroki, z czego aż 48 z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Oznacza to, że - o ile orzeczenia zostały utrzymane przez sądy drugiej instancji - do więzienia za cofanie liczników trafiło dotąd 25 osób.

    Droga do poprawy sytuacji jest wciąż daleka?

    Eksperci podkreślają, że chociaż rynek wtórny rozwija się i zwiększa transparentność, droga do pełnej eliminacji patologii nadal jest daleka. Wciąż najskuteczniejszym narzędziem obrony przed oszustwami pozostaje edukacja nabywców i wykorzystanie dostępnych narzędzi analitycznych przed finalizacją transakcji.

    Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczkąINTERIA.PL

    Najnowsze