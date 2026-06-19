Ruszyły nowe systemy odcinkowego pomiaru prędkości. Lista

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

W ostatnich dniach na polskich drogach w tryb rejestrowania wykroczeń przełączono szereg nowych systemów odcinkowego pomiary prędkości (OPP). Przyśpieszenie w tym zakresie wynika z tego, że dobiega końca kolejny etap rozwoju systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, który jest realizowany przez Canard.

Samochód na autostradzie pod elektroniczną bramą nadzoru, mapa Polski z lokalizacjami OPP w prawym górnym rogu.
W Polsce cały czas przybywa systemów odcinkowego pomiaru prędkościmateriały prasowe

Spis treści:

  1. Nowe systemy odcinkowego pomiaru prędkości na polskich drogach
  2. Skąd taki wysyp nowych systemów pomiaru prędkości?
  3. Ile wynoszą mandaty za przekroczenia prędkości?

Od początku czerwca uruchomiono już kilka systemów OPP, a to nie koniec.

Nowe systemy odcinkowego pomiaru prędkości na polskich drogach

W piątek, 18 czerwca o godzinie 9:00 uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na drodze S6 w woj. pomorskim. Odcinek pomiarowy jest krótki, ma tylko 3,4 km i zlozkalizowany został między węzłami Matarnia i Owczarnia, niedaleko Gdańska. Maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi w tym miejscu 120 km/h (80 km/h w przypadku samochodów ciężarowych).

Również od piątku, ale 12 czerwca, od godziny 12:00, działa odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 między węzłami Nowy Dwór Gdański i Dworek (woj. pomorskie). Ten odcinek ma 9,1 km długości, prędkość maksymalna w tym miejscu wynosi 120 km/h (80 km/h w przypadku samochodów ciężarowych).

12 czerwca w samo południe rejestrowanie wykroczeń rozpoczął inny system na drodze ekspresowej S7. Zamontowano go między węzłami Kielce - Północ i Barcza w woj. świętokrzyskim. Ma on 2,5 km długości, dozwolona w tym miejscu prędkość wynosi 120 km/h (80 km/h dla samochodów ciężarowych).

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Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

Także 12 czerwca w południe rozpoczął pracę odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S5 między węzłami Zbrachlin i Trzeciewiec w woj. kujawsko-pomorskim. Ten odcinek pomiarowy ma 6,8 km długości, a ograniczenie prędkości ponownie wynosi 120 km/h (80 km/h dla ciężarówek).

Ponadto od 8 czerwca, od 12:00 działa OPP na drodze S7 między węzłami Rączki - Tatary w woj. warmińsko-mazurskim. Na tym odcinku o długości 11,3 km również można podróżować z prędkością 120 i 80 km/h (ciężarówki).

Również od 8 czerwca działają OPP na drodze S17 Chrząchówek - Markuszów w woj. lubelskim o długości 10,3 km (120 i 80 km/h), na autostradzie A1 Kamieńsk - Stobiecko Szlacheckie w woj. łódzkim o długości 13 km (140 i 80 km/h) oraz drodze krajowej nr 28 w miejscowości Rabka-Zdrój w woj. małopolskim. Na tym ostatnie fragmencie o długości 2,7 km obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Mapa Polski z oznaczeniami lokalizacji punktów pomiaru prędkości oraz punktów kontrolnych rozmieszczonych na terenie całego kraju, podzielonych na poszczególne województwa.
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Skąd taki wysyp nowych systemów pomiaru prędkości?

Wszystkie uruchomione w czerwcu systemy są częścią większego projektu realizowanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, działające w strukturach GITD.

Zakłada on uruchomienie 43 nowych odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych w różnych regionach Polski. Koszt całej inwestycji wynosi blisko 85 mln zł i jest pokrywany z KPO.

Po zakończeniu obecnego etapu rozbudowy systemu CANARD będzie dysponował łącznie 114 instalacjami monitorującymi ruch drogowy. Urządzenia obejmą kontrolą 670 kilometrów polskich dróg i będą automatycznie przesyłały zarejestrowane dane do systemu nadzoru.

Wszystkie urządzenia muszą być uruchomione do końca czerwca 2026 roku.

Ile wynoszą mandaty za przekroczenia prędkości?

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 2026 r.:

  • do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,
  • 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,
  • 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,
  • 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,
  • 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,
  • 31-40 km/h - mandat 800 zł / 1600 zł i 9 punktów karnych,
  • 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł / 2 tys. zł i 11 punktów karnych,
  • 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł / 3 tys. zł i 13 punktów karnych,
  • 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł / 4 tys. zł i 14 punktów karnych,
  • 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł / 5 tys. zł i 15 punktów karnych.


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