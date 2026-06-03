W skrócie Policja rozpoczęła specjalne działania ze względu na święto Bożego Ciała i przewidywany wzrost ruchu na drogach.

W czasie akcji kontrole obejmą m.in. przestrzeganie ograniczeń prędkości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewóz dzieci, trzeźwość kierowców oraz zachowania wobec pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych.

W święto Bożego Ciała obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton w określonych godzinach, z pewnymi wyjątkami.

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Specjalna akcja policji z okazji Bożego Ciała

Już dziś, w środę 3 czerwca 2026 r. rusza specjalna policyjna akcja związana z długim czerwcowym weekendem - wielu Polaków w piątek po święcie Bożego Ciała bierze dzień wolny w pracy, w związku z tym może liczyć na okres wypoczynku zaczynający się de facto w środę po południu i trwający do poniedziałku. To oznacza, że już w środę należy spodziewać się większego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc tradycyjnie kojarzącym się urlopem. W związku z tym na drogi w całej Polsce wyjedzie więcej policyjnych patroli.

Co sprawdzi policja przy kontroli?

W czasie akcji policjanci będą pilnować płynności ruchu, ale także prowadzić kontrole. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, poinformował PAP, że funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stosowanie się do ograniczeń prędkości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, sposób, w jaki przewożone są dzieci, a także zachowania względem innych, niechronionych użytkowników dróg - pieszych, rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Szczególną wagę policjanci przykładać będą do kwestii prowadzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków. Komisarz Rzeczkowski przypomniał, że nietrzeźwy kierowca "stanowi ogromne zagrożenie" dla siebie, pasażerów i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Zaapelował również, by "nigdy nie wsiadać za kierownicę po alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd".

Zaznaczył on również, że w miejscach, w których pojawią się utrudnienia lub spowolnienia w ruchu policjanci mogą kierować ruchem ręcznie. Podkreślił, że odnosi się to również do miejsc, gdzie planowane są obchody związane ze świętem Bożego Ciała. Akcja policji ma potrwać do najbliższego poniedziałku, 8 czerwca.

Komisarz Rzeczkowski wystosował również do uczestników ruchu drogowego apel o rozwagę, cierpliwość oraz wzajemny szacunek, a także o dostosowanie prędkości do warunków ruchu i zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem.

Czy w Boże Ciało ciężarówki mogą jeździć?

Warto pamiętać, że dla niektórych kierowców najbliższe dni oznaczają przymusowe postoje. Chodzi mianowicie o kierujących ciężarówkami o masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zgodnie z polskimi przepisami w święto Bożego Ciała obowiązuje zakaz ruchu dla tego typu pojazdów w godzinach 8:00-22:00. Dodatkowo, już w dzień poprzedzający to święto, kierowcy nie mogą wyjeżdżać na drogi od 18:00 do 22:00. Ze stosowania się do tego obowiązku zwolniona jest jednak niemała grupa pojazdów, np. transporty przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych czy produktów psujących się szybko.

Jakie zmiany w przepisach od 3 czerwca?

3 czerwca to nie tylko początek nowej policyjnej akcji, ale również dzień wejścia w życie szeregu nowych przepisów. Dla kierowców największą nowością są nowe zasady kasowania punktów karnych. W ramach kursów nie będzie można zredukować punktów za takie wykroczenia jak np.: korzystanie z telefonu trzymanego w ręku w czasie jazdy, przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h, przejazd na czerwonym świetle czy prowadzenie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości.

Z drugiej strony zmieniły się niektóre zapisy taryfikatora punktów karnych. Za driftowanie na drodze publicznej (przy czym jako drift traktowana jest również jazda na jednym kole w przypadku motocykli czy motorowerów) grozi 10 punktów karnych. Jeżeli policja uzna, że manewr powodował zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników dróg, liczba punktów karnych może wzrosnąć do 12.

W życie wchodzą dziś również przepisy dotyczące rowerzystów, użytkowników hulajnóg czy Urządzeń Transportu Osobistego. Ci, którzy nie ukończyli 16. roku życia, mają teraz obowiązek noszenia kasków.

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