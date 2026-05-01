Spis treści: Droższe parkowanie w Giżycku Ile kosztuje parkowanie w Giżycku? Nowe zasady parkowania w Sopocie Ile kosztuje parkowanie w Sopocie? Nowe zasady parkowania w Krakowie. Referendum dało pierwsze efekty

Droższe parkowanie w Giżycku

Od 1 maja dużych zmian na niekorzyść doświadczają kierowcy odwiedzający Giżycko. W tym mieście od 1 maja do 30 września będzie funkcjonować tzw. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, zastępująca wcześniej działającą strefę.

Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie strefy oraz jej funkcjonowanie przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00. Do dotychczasowych ulic dołączają m.in. ul. Wodna, Turystyczna, Konarskiego, 3 Maja oraz Kolejowa, a także parking przy Ekomarinie, co znacząco zwiększa obszar objęty opłatami.

Ile kosztuje parkowanie w Giżycku?

Pierwsze 30 minut parkowania kosztuje 3 zł, pierwsza godzina - 6 zł, druga - 7 zł, trzecia - 8 zł a czwarta i każda kolejna - 6 zł. Bilet dzienny to wydatek 40 zł a brak opłaty - 100 zł. Mieszkańcy mają prawo do 1 darmowej godziny parkowania dziennie.

Nowe zasady parkowania w Sopocie

Podobne zmiany wprowadza Sopot. Od 1 maja, oprócz Strefy Płatnego Parkowania, obowiązuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Opłaty w niej są pobierane również w weekendy. Rosną też ceny.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) - czerwona - obejmuje większość dotychczasowej Strefy Płatnego Parkowania (SPP), a bilet w niej jest ważny również w SPP. Opłaty są pobierane przez siedem dni w tygodniu. Godziny funkcjonowania są niezwykle długie: od 1 kwietnia do 30 września - 9.00-22.00, a od 1 października do 31 marca - 9.00-20.00.

Ile kosztuje parkowanie w Sopocie?

Stawki opłat w ŚSPP są bardzo wysokie: pierwsza godzina - 9,50 zł; druga godzina - 11,00 zł; trzecia godzina - 13,00 zł, a każda kolejna - 9,50 zł.

Nieco taniej jest poza ŚSPP, czyli w strefie niebieskiej: opłata minimalna - 1,00 zł; pierwsza godzina - 7,20 zł; druga godzina - 8,60 zł; trzecia godzina - 10,30 zł; zaś czwarta godzina i kolejne - 7,20 zł.

Mieszkańcy mają prawo do dwóch darmowych postojów dziennie, łączny czas nie może przekroczyć 2 godzin.

Kara za brak opłaty to 300 zł (zlikwidowano stawkę w wysokości 200 zł za szybkie opłacenie kary).

Nowe zasady parkowania w Krakowie. Referendum dało pierwsze efekty

Na tym tle wyróżnia się Kraków. Prezydent Aleksander Miszalski podniósł opłaty za parkowanie, wprowadził SCT na terenie niemal całego miasta oraz podniósł ceny biletów MPK, więc teraz może stracić swoje stanowisko - w Krakowie odbędzie się referendum, w który mieszkańcy zadecydują o odwołaniu prezydenta i rady miasta. W tej sytuacji władze miasta próbują minimalizować straty i od 1 maja nieco poluzowano zasady parkowania.

Przede wszystkim przywrócono bezpłatne parkowanie w niedzielę, ale tylko dla mieszkańców posiadających Kartę Krakowską. Ponadto zlikwidowano opłaty dla wszystkich kierowców w niedziele handlowe oraz w święta ustawowo wolne od pracy. Tym samym 1 i 3 maja to dni, w których parkowanie w Krakowie jest bezpłatne.

