W skrócie Rozpoczęły się prace przygotowawcze na terenie inwestycji firmy Kumho Tire w Opolu, gdzie powstanie pierwszy w Europie zakład produkcyjny opon tego koreańskiego koncernu.

Budowa hal o powierzchni 140 tys. mkw. ma się zakończyć uruchomieniem produkcji pod koniec 2028 roku, a docelowa wydajność fabryki wyniesie około 6 mln opon premium rocznie.

Inwestycja otrzyma wsparcie państwa w formie dotacji celowej do 79,5 mln zł, a firma zobowiązała się do utworzenia 400 miejsc pracy i poniesienia kosztów minimum 2,27 mld zł.

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Fabryka Kumho w Opolu coraz bliżej. Produkcja w 2028 roku

Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, pochodząca z Korei Południowej firma Kumho Tire, jeden z największych producentów opon na świecie, zakupiła działkę w Opolu należącą do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To właśnie na tym terenie powstanie pierwszy europejski zakład produkcyjny koncernu.

Jak podał serwis PolskiPrzemysł - pierwsze prace przygotowawcze na terenie inwestycji w opolskich Wrzoskach już się rozpoczęły. Obecnie wykonawcy koncentrują się na przygotowaniu działki pod budowę. Prowadzone są prace związane z wyrównywaniem terenu oraz usuwaniem warstwy ziemi urodzajnej. Kolejnym etapem będzie ogrodzenie obszaru inwestycji oraz rozpoczęcie właściwych robót budowlanych.

Pierwszy etap realizacji obejmie budowę hal produkcyjnych o łącznej powierzchni około 140 tys. mkw. Uruchomienie zakładu planowane jest na koniec 2028 roku. Docelowo fabryka ma produkować około 6 mln opon premium rocznie, które będą trafiać do producentów samochodów współpracujących już z Kumho Tire.

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Fabryka Kumho w Opolu ze wsparciem państwa

Opolski zakład będzie pierwszą fabryką Kumho Tire w Europie. Obecnie rynek europejski odpowiada za 26,6 proc. przychodów firmy, jednak przedstawiciele koncernu zakładają dalszy wzrost znaczenia tego regionu. W przyszłości rozważana jest nawet rozbudowa obiektu o kolejne hale produkcyjne, mimo że podstawowa infrastruktura nie została jeszcze ukończona.

Projekt inwestycyjny otrzymał oficjalne wsparcie ze strony państwa. 26 czerwca 2026 roku podpisano umowę pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów i Gospodarki, a spółką Kumho Tire Poland dotyczącą udzielenia dotacji celowej o maksymalnej wartości 79,5 mln zł. Środki zostaną wypłacone w dwóch transzach w latach 2029-2030, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w zawartej umowie.

Powstanie 400 miejsc pracy. Pierwsze etaty jeszcze w tym roku

Kumho zobowiązało się do poniesienia kosztów kwalifikowanych związanych z projektem na poziomie co najmniej 2,27 mld zł oraz utworzenia 400 nowych miejsc pracy. Powstałe stanowiska mają być utrzymane przez minimum pięć lat, podobnie jak trwałość całej inwestycji.

Harmonogram zatrudnienia zakłada, że jeszcze w 2026 roku pracę znajdą 22 osoby. W 2027 roku liczba nowych etatów zwiększy się o 190, natomiast w 2028 roku do zespołu dołączy kolejnych 188 pracowników.

Nowa fabryka ma być najbardziej zaawansowanym technologicznie zakładem w całej grupie Kumho Tire. Inwestycja wpisuje się w rozwój przemysłowej części Opola, która w ostatnich latach przyciąga kolejnych dużych inwestorów. W sąsiedztwie swoją fabrykę planuje również firma Ascend Elements, działająca w sektorze materiałów wykorzystywanych w produkcji akumulatorów.

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