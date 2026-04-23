Spis treści: Poznań Motor Show pod znakiem chińskiej ekspansji W Poznaniu są też marki koreańskie i japońskie Honoru europejskiej motoryzacji broni Mercedes Coś dla fanów motoryzacji amerykańskiej i motocykli Kiedy można odwiedzić Poznań Motor Show?

Tegoroczna edycja wystawy obfituje w nowości. Producenci zaplanowali aż 27 premier. Po raz kolejny mamy do czynieni z niezwykłą ofensywą marek chińskich, które przyćmiły europejską konkurencję.

Poznań Motor Show pod znakiem chińskiej ekspansji

Przykładowo Leapmotor zaprezentował po raz pierwszy w naszym kraju elektrycznego SUV-a B05 oraz hybrydową wersję modelu B10. Swoją obecność silnie zaznaczył koncern Chery, prezentując nie tylko pełną gamę Tiggo Super Hybrid, ale także swoją najbardziej luksusową markę - Exlantix. Ta ostatnia pokazuje model ES, czyli elektrycznego sedana segmentu E opartego na architekturze 800V.

Swoje stoiska w Poznaniu mają również marki GAC, Jeotur, Honqi, JAC, Forthing czy Jaecoo. Po raz pierwszy, jeszcze przedpremierowo, w naszym kraju można również zobaczyć pojazdy marki Lepas.

W Poznaniu można zobaczyć samochody szeregu marek chińskich

W Poznaniu są też marki koreańskie i japońskie

Marki japońskie reprezentuje Mazda, która w Poznaniu pokazuje elektrycznego SUV-a CX-6e i nową generację CX-5. Koreańskie - KGM (dawny SsangYong) i Kia z Hyundaiem. Kia pokazuje nowego SUV-a o nazwie Seltos i elektryczny model EV2, a Hyundai przywiózł model Ioniq 6 N.

Honoru europejskiej motoryzacji broni Mercedes

Mercedes świętuje w Poznaniu "140 lat innowacji". Obok repliki Patentwagena z 1886 roku stanął nowy CLA - Samochód Roku 2026, pokazany zarówno w wersji spalinowej, jak i elektrycznej.

Honoru europejskich producentów broni Mercedes

Gwiazdą strefy luksusu w Pawilonie 3A został Aston Martin Vantage S o mocy 680 KM, który w Poznaniu celebruje swój polski debiut rynkowy.

Fani ekstremalnych osiągów mogą podziwiać ekspozycję Karlik Luxury Cars x Positive Ways, gdzie obok hybrydowego Astona Martina Valhalla (1100 KM) i Ferrari SF90 XX, stanął w pełni elektryczny Rolls-Royce Spectre.

Coś dla fanów motoryzacji amerykańskiej i motocykli

Fani amerykańskiej motoryzacji również znajdą coś dla siebie. Stoisko A!W Forged zdominowały ikony z USA. Premierę ma elektryczny Dodge Charger Daytona (670 KM) oraz nowa generacja Chevroleta Corvette w trzech wariantach, w tym hybrydowym - E-Ray. Segment użytkowy klasy premium reprezentuje premierowy RAM Rampage.

Z kolei w świecie motocykli prym wiedzie Kawasaki z modelem Ninja ZX-10R, ponadto prezentują się takie marki, jak Kove, Benda czy ZXMOTO.

Kiedy można odwiedzić Poznań Motor Show?

Poznań Motor Show 2026 jest dostępny dla zwiedzających od 23 do 26 kwietnia w godzinach 09:00 - 18:00 w czwartek i 10:00-18:00 od piątku do niedzieli. Ekspozycja zajmuje pawilony 3, 3A, 4, 5, 5A oraz 6, a także tereny otwarte (Plac Marka/Plac PWK).

Każdy bilet na salon zakupiony online uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej na terenie Poznania w dniu ważności biletu.

