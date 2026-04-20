W skrócie Budowa drogi ekspresowej S74 w Kielcach wchodzi w nowy etap, a kierowców czekają czasowe utrudnienia w ruchu.

W maju planowane są większe zmiany w organizacji ruchu, w tym tymczasowe ronda oraz zwężenia jezdni i objazdy.

Nowy odcinek S74 połączy kluczowe węzły Kielce Zachód i Bocianek, a inwestycja obejmuje m.in. budowę węzłów, tuneli, wiaduktów oraz chodników i ścieżek rowerowych.

W bieżącym tygodniu rozpoczną się pierwsze prace związane z przygotowaniem placu budowy drogi ekspresowej S74 pomiędzy węzłami Kielce Zachód i Bocianek, a na tym etapie wykonawca inwestycji - firma Intercor - zajmie się przede wszystkim przygotowaniem terenu, co potrwa około miesiąca. GDDKiA przekazała, że chociaż nie pojawią się istotne zmiany w organizacji ruchu, to niewielkie utrudnienia mogą występować.

Rusza pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S74 Kielce Zachód-Bocianek

W ramach pierwszych prac wykonane zostanie tymczasowe oznakowanie, a cały teren dokładnie sprawdzą saperzy. Dodatkowo przeprowadzona zostanie wycinka drzew i krzewów, a także zabezpieczenie tych, które nie są przeznaczone do wycinki. Wykonane zostaną również wyjazdy z budowy oraz tymczasowe przejazdy i tereny pod przebudowę sieci.

Na tym etapie zachowana zostanie ciągłość ruchu w obu kierunkach na Droga krajowa nr 74 (ul. Łódzka, Jesionowa i Świętokrzyska), jednakże mogą pojawić się czasowe utrudnienia w postaci zwężeń jezdni, co związane jest z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa chociażby podczas przejazdu ciężkiego sprzętu.

Maj przyniesie pierwsze realne utrudnienia. Zakres prac na S74

Sytuacja zacznie się zmieniać w maju, kiedy ruszą bardziej zaawansowane prace przygotowawcze. W planach są m.in. tymczasowe poszerzenia jezdni i przygotowanie objazdów w rejonie ul. Zagnańskiej. Powstaną też wyjazdy z budowy, a część odcinków zostanie zawężona nawet do jednego pasa ruchu o szerokości 3 metrów.

Największe zmiany obejmą fragment od węzła Kielce Zachód do ul. Transportowców, gdzie przekrój drogi zostanie ograniczony do 6 m. Do tego dojdą lokalne zwężenia na ulicach Łódzkiej, Jesionowej, Hubalczyków, Olszewskiego czy Warszawskiej. Niektóre utrudnienia będą wynikały z przebudowy infrastruktury podziemnej, inne z prac wycinkowych. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się nawet chwilowe wstrzymania ruchu.

Tymczasowe ronda i jedna jezdnia. Kierowcy w Kielcach muszą uzbroić się w cierpliwość

Największa reorganizacja ruchu planowana jest na przełom maja i czerwca. Na części odcinka od ul. Hubalczyków do Olszewskiego ruch zostanie przeniesiony na jedną jezdnię i będzie odbywał się w obu kierunkach.

Zniknie też część sygnalizacji świetlnej, która zostanie zastąpiona tymczasowymi rondami. Takie rozwiązania pojawią się m.in. na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej, Olszewskiego i Skrzetlewskiej. Dodatkowo zwężona zostanie ul. Wróbla, gdzie dojazd do posesji będzie możliwy pasem o szerokości około 3 metrów.

To dopiero początek utrudnień dla kierowców w Kielcach. Zmian będzie więcej

GDDKiA nie ukrywa, że skala zmian w organizacji ruchu będzie duża. Mowa o kilkudziesięciu etapach, które będą wprowadzane stopniowo i dostosowywane do postępu prac. O wszystkich zmianach kierowcy będą informowani na bieżąco.

Kluczowa trasa w Kielcach. Nowy odcinek S74 połączy ważne węzły

Nowy odcinek S74 połączy dwa kluczowe węzły - Kielce Zachód na trasie S7 oraz Kielce Bocianek na istniejącym fragmencie S74. Trasa umożliwi sprawny wjazd do Kielc z drogi ekspresowej S7 łączącej Warszawę z Krakowem, a także połączy w całość dwa odcinki S74 - budowany Mniów-Kielce Zachód oraz funkcjonujący już odcinek Kielce-Cedzyna.

W ramach inwestycji powstaną także dwa węzły drogowe - Kielce Herby i Kielce Skrzetle - oraz dwa tunele. Oprócz tego zaplanowano m.in. wiadukt nad S74 w ciągu ul. Transportowców, rondo nad krótszym tunelem pod ul. Olszewskiego oraz wiadukt w ciągu Droga krajowa nr 73 w rejonie węzła Kielce Bocianek. Wzdłuż całej trasy powstaną również chodniki i ścieżki rowerowe o długości odpowiednio 13 oraz 10 km.

