Rozpędzone koło przeleciało nad barierą. Zmiotło przód Nissana

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę około godz. 12:30 na autostradzie Interstate 76, w rejonie Girard Avenue w Filadelfii. Kierowca Tesli poruszał się w kierunku zachodnim, gdy należące do samochodu kamery uchwyciły duże koło nadlatujące z przeciwnej jezdni.

Na nagraniu widać, jak koło z dużą prędkością przeskakuje nad betonowym separatorem. Po chwili uderza w Nissana Rogue jadącego lewym pasem. Kierowca SUV-a praktycznie nie miał czasu na reakcję.

Potężne uderzenie w Nissana

Skutki zderzenia były bardzo poważne. Przednia część Nissana została niemal całkowicie zniszczona, szyba czołowa rozbita, a zderzak mocno zdeformowany. Zdjęcia wykonane po wypadku pokazują, że koło zatrzymało się na masce pojazdu.

Autor nagrania początkowo nie wiedział, co dokładnie wydarzyło się za jego samochodem. Jak przekazał lokalnej stacji Action News, usłyszał jedynie głośne uderzenie. Całą sytuację zobaczył dopiero później, kiedy odtworzył zapis z kamer Tesli.

Nie wiadomo, skąd odpadło koło

Pochodzenie koła pozostaje zagadką. Ze względu na jego rozmiary można przypuszczać, że mogło odpaść od samochodu ciężarowego. Służby nie potwierdziły jednak, do jakiego pojazdu należało ani dlaczego oddzieliło się podczas jazdy.

Nie przekazano również oficjalnych informacji o ewentualnych obrażeniach osób podróżujących Nissanem. Stan samochodu pokazuje jednak, jak ogromne zagrożenie może stanowić ciężkie koło poruszające się z autostradową prędkością.



