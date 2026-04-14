Rosną koszty posiadania auta. Dane z Niemiec pokazują skalę problemu
Koszty jazdy samochodem w Niemczech rosną w szybkim tempie i coraz mocniej obciążają kierowców. Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że utrzymanie auta jest wyraźnie droższe niż jeszcze kilka lat temu.
Z danych niemieckiego urzędu statystycznego wynika, że w marcu koszty związane z użytkowaniem samochodu były o 6,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ten wzrost wpisuje się w dłuższy trend. W ciągu pięciu lat, od 2020 do 2025 roku, wydatki związane z posiadaniem i eksploatacją auta wzrosły aż o 31,2 proc.
Dla porównania, ogólny poziom cen konsumpcyjnych w tym samym czasie zwiększył się o 21,9 proc. Oznacza to, że utrzymanie samochodu drożeje szybciej niż ogólne koszty życia.
Ceny paliw w Niemczech napędzają wzrost kosztów użytkowania aut
Największy wpływ na rosnące koszty mają ceny paliw. W ostatnim roku olej napędowy podrożał o 29,7 proc., a benzyna E10 - o 17,3 proc.
Za wzrost cen odpowiada oczywiście sytuacja geopolityczna. Po ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego zamknięta została cieśnina Ormuz, kluczowy szlak transportowy dla ropy i gazu z Zatoki Perskiej. Ograniczenia w dostawach szybko odbiły się na światowych rynkach surowców, a w efekcie - także na cenach paliw w Europie.
Ale wzrost cen paliw jest widoczny również w dłuższej perspektywie. Od 2020 roku autogaz podrożał aż o 76,2 proc., olej napędowy - o 44,2 proc., a benzyna 95 - o 34,9 proc.
Droższe naprawy, ubezpieczenia i kursy prawa jazdy
Droższe paliwa to jednak nie wszystko. Rosną także inne koszty związane z użytkowaniem samochodu. W ciągu ostatniego roku naprawy, przeglądy i opłaty parkingowe podrożały o 4,1 proc. Więcej trzeba zapłacić także za samochody używane, których ceny wzrosły o 2,9 proc.
Podwyżki dotknęły również osoby dopiero planujące zdobycie prawa jazdy. Ceny kursów oraz opłaty egzaminacyjne wzrosły o 2,8 proc. W dłuższym okresie zmiany są jeszcze bardziej widoczne. W porównaniu z 2020 rokiem koszty kursów i egzaminów zwiększyły się aż o 42,7 proc.
Drastyczna podwyżka cen samochodów używanych
Jeszcze większy wzrost dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. W ciągu pięciu lat ich ceny poszły w górę o 63 proc. Wyraźnie podrożały także samochody używane, których ceny wzrosły o ponad 45 proc.
Na tle tych podwyżek niewielkim wyjątkiem są części zamienne, akcesoria i środki do pielęgnacji pojazdów, które w ostatnim czasie nieznacznie potaniały.
Samochód w Niemczech staje się luksusem?
Rosnące koszty sprawiają, że coraz częściej pojawia się opinia, iż samochód przestaje być podstawowym środkiem transportu, a staje się dobrem luksusowym. Taką ocenę przedstawił m.in. portal dziennika "Die Welt", komentując najnowsze dane.
Rząd chce obniżyć ceny paliw, eksperci mają wątpliwości
W odpowiedzi na rosnące koszty użytkowania samochodów niemiecki rząd zapowiedział działania osłonowe. Koalicja CDU i SPD planuje obniżenie podatku od paliw o 17 eurocentów za litr. Dodatkowo zapowiedziano wprowadzenie specjalnej premii dla pracowników w wysokości 1000 euro, która ma być zwolniona z podatków i składek.
Pomysł ten budzi jednak kontrowersje. Instytut Niemieckiej Gospodarki ocenia, że plan jest kosztowny i mało precyzyjny. Według wyliczeń ekspertów sama premia dla pracowników może kosztować budżet państwa około 12 miliardów euro.