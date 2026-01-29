W skrócie Spłonął dawny zakład Volkswagena w Kałudze, w którym montowano chińskie samochody marki Tenet na rynek rosyjski.

Zakład został sprzedany rosyjskiemu holdingowi AGR za 125 mln euro w maju 2023 roku i produkował modele oparte na konstrukcjach marki Chery.

Pożar wybuchł w środę rano, nikt nie odniósł obrażeń, ale produkcja została wstrzymana; przyczyna pożaru nie została podana.

Po napaści na Ukrainę na początku 2022 roku z prowadzenia działalności w Rosji wycofały się wszystkie znane firmy samochodowe z Europy, Japonii czy Korei. Opuszczone zakłady Rosja przejmowała zwykle za darmo, ale najczęściej nie miały one co produkować. Dopiero po jakimś czasie nawiązywano współpracę z markami chińskimi, które uruchamiały montaż aut sprzedawanych w Rosji albo pod dobrze znanymi rosyjskimi markami (jak Łada, Wołga czy Moskwicz) albo wręcz tworzono nowe.

Kupili zakład za 125 mln euro. Teraz spłonął

Zakład Volkswagena dość długo nie zajmował się niczym. Ostatecznie został sprzedany Rosjanom za 125 mln euro w maju 2023 roku. Następnie rozpoczęto poszukiwania partnera technologicznego. Pierwsze informacje o tym, że będzie to chińskie Chery pojawiły się pod koniec 2023 roku, jednak zostały one skonkretyzowane dopiero na początku 2025 roku. Wówczas oficjalnie podpisano umowę, na mocy której w dawnym zakładzie Volkswagena, miały powstawać auta zupełnie nowej marki o nazwie Tenet.

Produkcja seryjna rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku, ale szybko się rozwinęła. Już w październiku Tenet był piątą największą marką samochodów w Rosji, wyprzedzając nawet samo Chery.

Jakie modele powstają w Kałudze?

Zakład, którego formalnym właścicielem jest rosyjski holding AGR, produkuje crossovera T4 i SUV-y T7 i T8. Sprzedawane pod marką Tenet, ale są to konstrukcje chińskie - Chery Tiggo 4, Tiggo 7L i Tiggo 8 Pro Max. Tenety od oryginału różnią się tylko logiem.

Pożar w dawnym zakładzie Volkswagena w Rosji

Teraz zakład będzie musiał na dłuższy czas przerwać produkcję. W środę rano w zakładzie wybuchł pożar, zarządzono ewakuację pracowników. Wg oficjalnych doniesień nikomu nic się nie stało, a pożar miał ograniczony zasięg - wg rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych miało to być 300 m kwadratowych.

Jednak na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać gęste kłęby dymu wydobywające się z całej rozległej hali produkcyjnej. Wygląda więc na to, że pożar miał znacznie większy rozmiar, niż chciałyby tego władze.

Oficjalnie nie podano jaka była przyczyna pojawienia się ognia. Kaługa znajduje się w zasięgu działania ukraińskich dronów, ale do tej pory skupiały się one na działającej w tym mieście rafinerii. Do ataku na zakład Ukraińcy również się nie przyznali.

Trudna sytuacja na rosyjskim rynku samochodowym

W zeszłym roku w Rosji sprzedano 1,3 mln nowych samochodów, o 15 proc. mniej niż w 2024 roku. Obecny rok również nie zapowiada się dobrze, w styczniu wzrósł bowiem podatek VAT z 20 do 22 proc, co bezpośrednio wpływa na ceny.

