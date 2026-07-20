Rosjanie za nic mają UE. Rolls-Royce'y i Lamborghini hitami sprzedaży

Paweł Rygas

Paweł Rygas

Bogaci Rosjanie śmieją się w twarz Komisji Europejskiej skutecznie obchodząc unijne sankcje. W pierwszym sześciu miesiącach 2026 roku w Rosji zarejestrowano blisko 400 samochodów ekskluzywnych marek, które oficjalnie nie miały prawa trafić na lokalne drogi. Najnowszym krzykiem mody są Rolls-Royce'y, Lamborghini i Bentleye.

Szereg zaparkowanych Mercedesów w różnych kolorach z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi na parkingu
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W skrócie

  • W pierwszej połowie 2026 roku w Rosji zarejestrowano 369 nowych aut luksusowych, co oznacza wzrost o ponad 15 procent w stosunku do poprzedniego okresu mimo unijnych sankcji.
  • Najpopularniejszymi markami wśród rosyjskich nabywców okazały się Rolls-Royce, Lamborghini i Bentley, przy czym na szczycie zestawienia znalazł się model Rolls-Royce Cullinan.
  • Rosjanie omijają unijne zakazy eksportu dzięki importowi równoległemu, sprowadzając auta przez pośredników z krajów takich jak Armenia, Kazachstan czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.
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Unijne sankcje coraz mocniej uderzają w rosyjską gospodarkę, ale bogaci Rosjanie zdają się nie zawracać nimi głowy. Agencja Avtostat, rosyjski odpowiednik polskiego IBRM Samar, poinformowała właśnie, że w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku o ponad 15 proc. wzrosła w Rosji liczba rejestracji samochodów luksusowych.

W samym czerwcu na rosyjskie drogi trafiły 64 luksusowe auta - o blisko 7 proc. więcej niż przed rokiem. Skumulowany wynik rejestracji po pierwszym półroczu to już 369 samochodów.

Rosjanie rzucili się po nowe Rolls-Royce'y i Lamborghini

W przypadku tak ogromnego kraju jak Rosja średni wynik na poziomie przeszło dwóch rejestracji dziennie nie robi może wrażenia, ale trzeba pamiętać, że mowa o samochodach, które - przynajmniej oficjalnie - nie mają prawa trafiać na rosyjskie drogi. Po ataku na Ukrainę niemal wszystkie zachodnie marki wycofały się z Rosji, a eksport towarów luksusowych do tego kraju objęty został unijnymi sankcjami.

Mimo tego, w pierwszej połowie roku na rosyjskie drogi trafiło aż:

  • 116 nowych aut marki Rolls Royce,
  • 102 nowe Lamborghini,
  • 101 nowych Bentleyów.

Ponadto od stycznia do czerwca zarejestrowano też w Rosji: 37 nowych Ferrari, 10 nowych aut spod znaku Aston Martina i 3 nowe Maserati.

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Paweł Rygas
Paweł Rygas

Najnowszym krzykiem mody moskiewskich ulic są luksusowe SUV-y. W rankingu popularności po pierwszym półroczu prowadzi Rolls-Royce Cullinan z wynikiem 86 rejestracji. Zaraz za nim uplasowało się Lamborghini Urus (85 rejestracji). Ostatni stopień podium zajmuje Bentley Continental GT z wynikiem 53 egzemplarzy.

W pierwszej piątce znalazły się też: Bentley Bentayga (39 rejestracji) i Ferrari Purosangue (21 rejestracji).

Luksusowe auta hitem w Rosji. Sankcje UE nie zatrzymały importu

Przypomnijmy - w 2022 roku UE oficjalnie zakazała eksportu do Rosji samochodów o wartości przekraczającej 50 tys. euro. Rosjanie radzą sobie jednak z unijnymi sankcjami przy pomocy tzw. importu równoległego. Luksusowe zachodnie auta trafiają na drogi Federacji Rosyjskiej przez pośredników, którzy zamawiają je w krajach nieobjętych sankcjami. W efekcie luksusowe pojazdy szerokim strumieniem płyną do Rosji z takich państw, jak np.: Armenia, Gruzja, Kazachstan czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Mało kto wie, że Rosjanie mają własną definicję samochodu luksusowego. Wprowadzono ją jeszcze w 2014 roku, gdy rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu ustanowiło tzw. "podatek od luksusu".

Pierwszy raz powstała wówczas lista aut luksusowych podlegających dodatkowemu opodatkowaniu. Początkowo na liście było 187 modeli kosztujących ponad 3 mln rubli (około 247 tys. zł po ówczesnym kursie). W 2022 roku limit minimalnej wartości podniesiono do 10 mln rubli (około 466 tys. zł), a lista objętych dodatkowym opodatkowaniem modeli wydłużyła się do ponad 550 aut.


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