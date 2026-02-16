Rolls-Royce w Polsce pobił rekord 3. rok z rzędu. Lider sprzedaży zaskakuje
Rolls-Royce, zarówno w Polsce, jak i na świecie, rok 2025 może zaliczyć do udanych. Ciekawe jest, że w obu przypadkach najpopularniejszym modelem wcale nie była limuzyna, a to przecież właśnie takie auto w powszechnej świadomości kojarzy się z tą marką.
Ile samochodów Rolls-Royce'a sprzedano na świecie w 2025 roku?
Rolls-Royce bez wątpienia może sobie pogratulować za udany 2025 rok. Minione 12 miesięcy to jeden z najlepszych okresów w historii marki. Jej przedstawiciele informują, że na całym świecie dostarczono klientom 5 664 samochody. Tym samym jest to czwarta najwyższa roczna sprzedaż w historii Rolls-Royce'a. Oczywiście, patrząc z poziomu sprzedaży marek popularnych nie wygląda to imponująco, ale trzeba pamiętać, że mówimy o marce ultraluksusowej. Wielka Brytania, Europa i Azja Środkowa odpowiadają razem za prawie jedną czwartą globalnej sprzedaży.
Jaki był najpopularniejszy Rolls-Royce w 2025 roku?
Choć Rolls-Royce w pamięci zbiorowej kojarzy nam się raczej z limuzynami (Ghost czy Phantom), to najpopularniejszym modelem na świecie jest SUV Cullinan. Co prawda wpisuje się on w inny ważny element przywodzący na myśl brytyjską markę - wyposażony jest bowiem w silnik V12. Jednakże na drugim miejscu znajdziemy model, który niezbyt wpisuje się w skojarzenia z Rolls-Roycem. Miano wicelidera sprzedaży wśród modeli brytyjskiej marki w 2025 roku zdobył bowiem Spectre, czyli coupe zasilane wyłącznie prądem.
Bardzo dużą część sprzedanych na świecie samochodów stanowiły egzemplarze wyposażone w elementy indywidualnie opracowane na potrzeby klienta w ramach programu personalizacji Bespoke. Część właścicieli takich aut chętnie dzieli się efektami swojej wizji. Takim przykładem jest np. Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer inspirowany grami wideo.
Nawiązania znajdziemy choćby na oparciach foteli, gdzie pojawiają się napisy "Player 1" dla kierowcy, "Player 2" dla pasażera z przodu, "Player 3" dla pasażera za kierowcą, "Player 4" dla pasażera z tyłu z lewej strony strony (co oznacza, że auto przeznaczone jest do ruchu lewostronnego). Auto wyróżnia również podświetlana podsufitka z "pikselowym" motywem czy inspirowany automatami do gier wizerunek statków kosmicznych między tylnymi fotelami.
Ile samochodów Rolls-Royce sprzedał w Polsce w 2025 roku?
Rok 2025 był dobry także dla Rolls-Royce'a w Polsce. Przedstawiciele polskiego importera chwalą się, że sprzedaż nowych samochodów osiągnęła rekordowy poziom już trzeci rok z rzędu. Nie informują jednak, jaka była dokładna liczba sprzedanych egzemplarzy. Z danych IBRM Samar wynika jednak, że w zeszłym roku do klientów w kraju nad Wisłą trafiły 24 samochody brytyjskiej marki. Dla porównania w 2024 r. sprzedano 19 aut.
Pod kątem najpopularniejszych modeli w Polsce w minionym roku prym wiódł, podobnie jak na świecie, Cullinan. Co ważne, każdy samochód sprzedany w naszym kraju, posiadał specjalne elementy wyposażenia w ramach programu Bespoke.