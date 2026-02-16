Rolls-Royce w Polsce pobił rekord 3. rok z rzędu. Lider sprzedaży zaskakuje

Maciej Olesiuk

Rolls-Royce, zarówno w Polsce, jak i na świecie, rok 2025 może zaliczyć do udanych. Ciekawe jest, że w obu przypadkach najpopularniejszym modelem wcale nie była limuzyna, a to przecież właśnie takie auto w powszechnej świadomości kojarzy się z tą marką.

Chrome emblemat Rolls-Royce na błyszczącym, ciemnoniebieskim nadwoziu samochodu, wyraźne logo firmy osadzone centralnie na tle refleksów światła.
Rolls-Royce sprzedał na świecie tyle samochodów, że osiągnął czwarty najlepszy wynik w historii.Grzegorz BanduraINTERIA.PL

Ile samochodów Rolls-Royce'a sprzedano na świecie w 2025 roku?

Rolls-Royce bez wątpienia może sobie pogratulować za udany 2025 rok. Minione 12 miesięcy to jeden z najlepszych okresów w historii marki. Jej przedstawiciele informują, że na całym świecie dostarczono klientom 5 664 samochody. Tym samym jest to czwarta najwyższa roczna sprzedaż w historii Rolls-Royce'a. Oczywiście, patrząc z poziomu sprzedaży marek popularnych nie wygląda to imponująco, ale trzeba pamiętać, że mówimy o marce ultraluksusowej. Wielka Brytania, Europa i Azja Środkowa odpowiadają razem za prawie jedną czwartą globalnej sprzedaży.

Jaki był najpopularniejszy Rolls-Royce w 2025 roku?

Choć Rolls-Royce w pamięci zbiorowej kojarzy nam się raczej z limuzynami (Ghost czy Phantom), to najpopularniejszym modelem na świecie jest SUV Cullinan. Co prawda wpisuje się on w inny ważny element przywodzący na myśl brytyjską markę - wyposażony jest bowiem w silnik V12. Jednakże na drugim miejscu znajdziemy model, który niezbyt wpisuje się w skojarzenia z Rolls-Roycem. Miano wicelidera sprzedaży wśród modeli brytyjskiej marki w 2025 roku zdobył bowiem Spectre, czyli coupe zasilane wyłącznie prądem.

Bardzo dużą część sprzedanych na świecie samochodów stanowiły egzemplarze wyposażone w elementy indywidualnie opracowane na potrzeby klienta w ramach programu personalizacji Bespoke. Część właścicieli takich aut chętnie dzieli się efektami swojej wizji. Takim przykładem jest np. Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer inspirowany grami wideo.

Luksusowy niebieski samochód marki Rolls-Royce zaparkowany na brukowanej alejce, widoczny z przodu, z wyraźnym chromowanym grillem oraz charakterystycznym emblematem na masce, w tle nowoczesny budynek i równo przystrzyżone żywopłoty.
Rolls Royce Black Badge Ghost Gamer zainspirowany został światem gier wideo.materiały prasowe

Nawiązania znajdziemy choćby na oparciach foteli, gdzie pojawiają się napisy "Player 1" dla kierowcy, "Player 2" dla pasażera z przodu, "Player 3" dla pasażera za kierowcą, "Player 4" dla pasażera z tyłu z lewej strony strony (co oznacza, że auto przeznaczone jest do ruchu lewostronnego). Auto wyróżnia również podświetlana podsufitka z "pikselowym" motywem czy inspirowany automatami do gier wizerunek statków kosmicznych między tylnymi fotelami.

Pomarańczowy fotel samochodowy z napisem LED 'Player 2' na zagłówku.
Na oparciu każdego fotela znajdziemy napis "Player" z adekwatnym dla siedzenia numerem.materiały prasowe

Ile samochodów Rolls-Royce sprzedał w Polsce w 2025 roku?

Rok 2025 był dobry także dla Rolls-Royce'a w Polsce. Przedstawiciele polskiego importera chwalą się, że sprzedaż nowych samochodów osiągnęła rekordowy poziom już trzeci rok z rzędu. Nie informują jednak, jaka była dokładna liczba sprzedanych egzemplarzy. Z danych IBRM Samar wynika jednak, że w zeszłym roku do klientów w kraju nad Wisłą trafiły 24 samochody brytyjskiej marki. Dla porównania w 2024 r. sprzedano 19 aut.

Pod kątem najpopularniejszych modeli w Polsce w minionym roku prym wiódł, podobnie jak na świecie, Cullinan. Co ważne, każdy samochód sprzedany w naszym kraju, posiadał specjalne elementy wyposażenia w ramach programu Bespoke.

Rolls-Royce Ghost miał być tanim autem. Milion nie wystarczyMaciej OlesiukINTERIA.PL
