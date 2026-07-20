W skrócie Robert Lewandowski wystąpił w nowej kampanii marki Chery, która promuje wartości rodzinne pod hasłem For Family, rezygnując z eksponowania osiągów technicznych aut.

W 2025 roku chiński producent sprzedał ponad 2,8 mln aut na świecie, a w Polsce, po roku obecności na rynku, zarejestrowano już 7453 egzemplarze pojazdów tej marki.

Polscy klienci najchętniej wybierają model Tiggo 7, a 84 proc. wszystkich sprzedanych w kraju samochodów Chery stanowią wersje hybrydowe HEV oraz ładowane PHEV.

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18 lipca marka Chery opublikowała nowy spot reklamowy z udziałem Roberta Lewandowskiego, który od maja pełni funkcję globalnego ambasadora producenta. Film został zbudowany wokół filozofii "For Family", czyli jednego z najważniejszych elementów strategii marki. Tym razem producent postawił jednak nie na prezentację samochodu, lecz na historię pokazującą codzienne życie jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy świata.

Robert Lewandowski twarzą globalnej kampanii Chery

W najnowszej kampanii Robert Lewandowski pokazany jest nie tylko jako legenda światowego futbolu i jeden z najlepszych napastników ostatnich lat. Reklama przedstawia go również jako ojca, męża i osobę, dla której rodzina pozostaje równie ważna jak sukcesy sportowe. W spocie przeplatają się sceny treningów, meczów oraz rodzinnych podróży, pokazując dwie strony życia sportowca.

W reklamie nie liczą się osiągi. Chery stawia na rodzinę

W spocie pojawia się również Chery Tiggo 9 PHEV, który towarzyszy rodzinie Lewandowskich podczas wspólnych podróży. Producent nie koncentruje się jednak na parametrach technicznych samochodu, a znacznie większy nacisk położono na bezpieczeństwo, komfort oraz wspólnie spędzony czas.

Według chińskiego producenta filozofia "For Family" ma wyznaczać kierunek rozwoju całej marki. Chery deklaruje, że projektując kolejne modele stawia przede wszystkim na przestronne wnętrza, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz technologie ułatwiające codzienne użytkowanie samochodów.

Robert Lewandowski będzie jeździł Chery Tiggo 9 PHEV. Chery materiały prasowe

Ponad 2,8 mln sprzedanych aut. Chery przyspiesza ekspansję

W 2025 r. Chery sprzedało 2 806 393 samochody, co oznacza wzrost o 7,8 proc. rok do roku. Jeszcze szybciej rosła sprzedaż zagraniczna - eksport osiągnął 1 344 020 pojazdów, notując wzrost o 17,4 proc. Łącznie na światowe rynki trafiło już ponad 5,85 mln samochodów tej marki.

Chery zadebiutowało nad Wisłą w połowie ubiegłego roku i w ciągu zaledwie sześciu miesięcy wprowadziło do sprzedaży sześć modeli SUV-ów. Najlepszy wynik producent odnotował w grudniu ubiegłego roku - wówczas w Polsce zarejestrowano 1286 samochodów Chery, co było najlepszym miesięcznym rezultatem od momentu wejścia marki na rynek.

Ile aut Chery sprzedało się w Polsce?

Po roku od pojawienia się marki w Polsce zarejestrowano 7453 samochody. Tylko w pierwszym półroczu 2026 r. były to 5253 egzemplarze, dzięki czemu Chery uplasowało się na czwartej pozycji wśród producentów z Państwa Środka obecnych na rodzimym rynku.

Największym zainteresowaniem cieszy się model Tiggo 7, który odpowiada za około 30 proc. sprzedaży. Na drugiej pozycji uplasował się większy Tiggo 8, a na trzeciej miejski Tiggo 4. Z kolei 17 proc. klientów zdecydowało się na zakup flagowego Tiggo 9. Motorem napędowym sprzedaży są wersje HEV i PHEV, które stanowiły aż 84 proc. samochodów sprzedanych w Polsce.

Sieć serwisowa składa się obecnie z 42 salonów i serwisów, jednak do końca września ich liczba wzrośnie do 50. Co więcej, ponad 60 proc. aktualnych dealerów wcześniej reprezentowało inne marki i zdecydowało się przejść do sieci Chery.