W skrócie Robert Lewandowski został ogłoszony globalnym ambasadorem marki Chery po odejściu z klubu FC Barcelona.

Współpraca z Lewandowskim ma zwiększyć rozpoznawalność marki Chery i promować koncepcję 'For Family' opartą na bezpieczeństwie, przestrzeni i technologii.

Chery oficjalnie zadebiutowało na polskim rynku w połowie 2025 roku, wprowadzając sześć modeli SUV-ów oraz notując ponad 2,1 tysiąca rejestracji do końca roku.

Moment ogłoszenia współpracy nie jest przypadkowy, bo Robert Lewandowski kończy ważny etap w swojej sportowej karierze. Przypomnijmy, że w sobotę Lewandowski ogłosił, że po zakończeniu sezonu odchodzi z FC Barcelony - klubu, w którym w ciągu czterech lat zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii i jeden Puchar Króla, wygrał trzy Superpuchary Hiszpanii i rozegrał łącznie 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zaliczył 24 asysty.

Coraz głośniej mówi się również o przyszłości polskiego napastnika - według medialnych doniesień możliwy jest transfer do saudyjskiego klubu Al-Hilal, gdzie w grę mają wchodzić zarobki sięgające nawet 90 mln euro za sezon.

Gdzie Lewandowski zagra w przyszłym sezonie, jeszcze nie wiadomo, ale już wiadomo, jakim będzie jeździł samochodem. Otóż polski piłkarz został ambasadorem chińskiej marki Chery.

Lewandowski podkreślił, że decyzja o współpracy nie była przypadkowa. Kluczowe okazały się wartości, które promuje marka - przede wszystkim rodzina, konsekwencja i dążenie do celu.

Podpisanie umowy odbyło się w Barcelonie, gdzie znajduje się europejskie centrum operacyjne Chery. To właśnie tam oficjalnie rozpoczęto współpracę, a także przekazano piłkarzowi klucze do modelu Tiggo 9 PHEV.

Cieszę się, że mogę współpracować z marką, która naprawdę stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Łączą nas te same wartości - najbliżsi jako priorytet, koncentracja na celu i dążenie do doskonałości. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Chery i możliwość promowania filozofii "For Family" wśród rodzin na całym świecie

Chery od dłuższego czasu rozwija koncepcję "For Family", która opiera się na trzech filarach - bezpieczeństwie, przestrzeni i technologii. Współpraca z Lewandowskim ma pomóc w budowaniu rozpoznawalności marki w Europie.

Robert Lewandowski będzie jeździł Chery Tiggo 9 PHEV. Chery materiały prasowe

Chery przyspiesza europejską ekspansję. W 2025 r. sprzedało ponad 2,8 mln aut

Dla wielu kierowców w Europie Chery wciąż jest stosunkowo nową marką, ale to jeden z największych eksporterów samochodów osobowych z Chin. Firma działa w ponad 100 krajach i ma ponad 18,8 mln użytkowników.

W 2025 r. całkowita sprzedaż Chery osiągnęła 2 806 393 samochody, co oznacza wzrost o 7,8 proc. rok do roku, a eksport wyniósł 1 344 020 aut (wzrost o 17,4 proc.). Łączny wolumen eksportu przekroczył już 5,85 mln pojazdów.

Marka Chery w Polsce

Co ciekawe, marka Chery zadebiutowała w Polsce w połowie 2025 r. i w zaledwie sześć miesięcy wprowadziła do oferty sześć modeli SUV-ów, a przy tym jednocześnie rozwijała sieć sprzedaży oraz serwisów. Tylko w samym grudniu zarejestrowano nad Wisłą 1286 samochodów marki Chery, co było najlepszym miesięcznym wynikiem w historii obecności tego producenta w Polsce.

Łącznie - od momentu pojawienia się na rodzimym rynku do końca ubiegłego roku - liczba rejestracji przekroczyła 2,1 tys. egzemplarzy. Największą popularnością cieszą się hybrydowe wersje Tiggo 7 oraz Tiggo 8 PHEV, a także kompaktowy Tiggo 4 HEV.

