W skrócie Robert Kubica wzbogacił swoją kolekcję samochodów o limitowany model Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR sprowadzony z Japonii.

Nowy nabytek polskiego kierowcy to replika edycji Tommy Makinen, która przeszła gruntowną renowację z użyciem oryginalnych części.

Zakup z 1999 roku wzbudził ogromne zainteresowanie wśród fanów i przypomniał, że pierwszym prywatnym autem Kubicy również był Lancer Evolution.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Robert Kubica ponownie znalazł się w centrum zainteresowania fanów, tym razem za sprawą niecodziennego zakupu. Polski kierowca Formuły 1 i triumfator tegorocznego 24-godzinnego wyścigu Le Mans poszerzył swoją kolekcję samochodów, wybierając Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR - model, który mimo produkcji z końca lat 90. do dziś uchodzi za ikonę wśród miłośników sportowych aut.

Mitsubishi w rzadkiej edycji, sprowadzone z Japonii

Informację o tym, że samochód trafił do kolekcji Roberta Kubicy, przekazał włoski salon Shift Performance Racing z Mediolanu. Z opublikowanego wpisu wynika, że Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR zostało sprowadzone bezpośrednio z Japonii i jest pełną repliką rzadkiej edycji Tommy Makinen. Auto opuściło fabrykę w 1999 roku i ma na swoim koncie 140 tys. kilometrów przebiegu. Jego cena została wstępnie określona na 58 tys. euro, czyli około 245 tys. zł.

Rozwiń

Sercem modelu jest turbodoładowany silnik o pojemności 2,0 l i mocy około 280 KM. W połączeniu z napędem na cztery koła oraz stosunkowo niewielką masą pojazdu czyniło to Lancera jednym z najbardziej pożądanych samochodów swoich czasów - zarówno na trasach rajdowych, jak i w codziennym użytkowaniu.

Egzemplarz, który trafił do kolekcji Roberta Kubicy, został poddany gruntownej renowacji przy użyciu oryginalnych komponentów, a jego kondycja techniczna i wizualna wzbudza uznanie nawet wśród doświadczonych kolekcjonerów.

Rozwiń

Robert Kubica zawsze kochał Mitsubishi

Wieść o nowym samochodzie Roberta Kubicy szybko obiegła media społecznościowe, wywołując duże zainteresowanie zarówno wśród jego kibiców, jak i miłośników motoryzacji. Dla wielu obserwatorów to dowód na to, że nawet sportowcy światowego formatu potrafią znaleźć przestrzeń na realizowanie swoich pasji poza profesjonalnym sportem.

Niektórzy internauci przypominają także, że to właśnie Mitsubishi było pierwszym autem, które Kubica kupił za własne pieniądze. Jakiś czas temu polski kierowca zdradził w rozmowie z magazynem Autosport.com, że jego pierwszym prywatnym autem był właśnie Lancer Evolution IX.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL