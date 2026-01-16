Robert Koźlak został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki (p.o.) głównego Inspektora Transportu Drogowego. To nominacja, która wpisuje się w wyraźną ciągłość państwowej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonej w ostatnich latach. Koźlak przez długi czas kierował Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, czyli jednostką odpowiedzialną za praktyczne wdrażanie najbardziej restrykcyjnych zmian w prawie drogowym od lat.

Kim jest Robert Koźlak? Wieloletni szef ruchu drogowego w Policji

Koźlak nie jest urzędnikiem "z zewnątrz". Przez ponad trzy dekady zawodowo zajmował się wyłącznie bezpieczeństwem ruchu drogowego, przechodząc wszystkie szczeble struktury - od pracy w wydziałach ruchu drogowego w Łukowie i Lublinie, przez funkcje kierownicze na poziomie wojewódzkim, aż po centralę Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Objęcie funkcji p.o. głównego Inspektora Transportu Drogowego oznacza zmianę instytucji, ale nie zmianę obszaru odpowiedzialności. ITD, podobnie jak Policja, odpowiada za realne egzekwowanie przepisów - w szczególności wobec transportu drogowego, przewoźników i kierowców zawodowych.

Nominację na stanowisko pełniącego obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego wręczył wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. materiały prasowe

Zaostrzenie przepisów drogowych. Rola BRD KGP w latach 2022-2023

Najważniejszy etap kariery Roberta Koźlaka przypadł na okres, w którym państwo zdecydowanie zaostrzyło podejście do wykroczeń drogowych. Jako dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP odpowiadał za wdrażanie i egzekwowanie zmian systemowych, w tym nowych taryfikatorów mandatów w latach 2022 i 2023 oraz twardszej polityki wobec przekraczania prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu i recydywy drogowej.

Koźlak nie był autorem zmian ustawowych, ale to właśnie kierowane przez niego struktury Policji musiały przełożyć nowe przepisy na codzienną praktykę. Oznaczało to m.in. przygotowanie wytycznych operacyjnych, koordynację działań w terenie oraz nadzór nad intensyfikacją kontroli prędkości i działań ukierunkowanych na ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Egzekwowanie przepisów drogowych. Od Policji do Inspekcji Transportu Drogowego

W tym sensie nominacja na p.o. szefa ITD nie oznacza nowego otwarcia, lecz logiczną kontynuację dotychczasowej roli. Koźlak przechodzi z instytucji, która odpowiadała za policyjne wdrażanie zaostrzonego prawa, do urzędu, który ma to prawo konsekwentnie egzekwować - zwłaszcza w obszarze transportu drogowego, kontroli czasu pracy kierowców, prędkości i przestrzegania przepisów przez przewoźników.

To ważny sygnał także dla rynku transportowego. Państwo nie zapowiada złagodzenia kursu, lecz utrzymanie nacisku na skuteczne egzekwowanie obowiązujących regulacji.

Doświadczenie operacyjne zamiast nominacji politycznej

Istotnym elementem tej nominacji jest także jej charakter. Koźlak przez całą karierę pozostawał funkcjonariuszem operacyjnym i menedżerem struktur terenowych, a nie komentatorem czy twórcą politycznych deklaracji. Kierował zarówno jednostkami lokalnymi, jak i centralnymi, co daje mu praktyczną znajomość realiów kontroli drogowych, problemów kadrowych oraz ograniczeń systemowych.

W przeciwieństwie do wielu nominacji administracyjnych, jego ścieżka zawodowa jest w całości związana z jednym obszarem kompetencji - bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zmiana na czele Biura Ruchu Drogowego KGP

Po odejściu Roberta Koźlaka ze stanowiska dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji jego obowiązki przejął Krzysztof Dymura, dotychczasowy zastępca dyrektora BRD KGP.

Insp. dr Krzysztof Dymura to doświadczony oficer policji od lat związany z pionem ruchu drogowego. Przed objęciem funkcji zastępcy dyrektora BRD KGP pełnił stanowiska kierownicze w strukturach ruchu drogowego na szczeblu wojewódzkim, a w Komendzie Głównej Policji odpowiadał m.in. za zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, analizą wypadków oraz wdrażaniem rozwiązań systemowych w skali kraju.

