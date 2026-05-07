W skrócie Brembo wprowadziło do produkcji seryjnej elektromechaniczny układ hamulcowy Sensify, eliminujący tradycyjną hydraulikę i płyn hamulcowy.

System Sensify umożliwia niezależne sterowanie siłą hamowania każdego koła, co ma poprawiać stabilność i bezpieczeństwo na drodze.

Nowe rozwiązanie ma zmniejszać koszty eksploatacji, ułatwiać projektowanie aut oraz ograniczać emisję zanieczyszczeń powstających podczas hamowania.

Koniec z klasycznym układem. Hamulce brake-by-wire

Sensify to elektromechaniczny układ hamulcowy typu brake-by-wire, który eliminuje klasyczne przewody hydrauliczne i płyn hamulcowy. Zamiast tego wykorzystuje sygnały elektryczne, siłowniki oraz rozbudowane oprogramowanie sterujące. Brembo określa to rozwiązanie jako architekturę bezpłynową, która ma otworzyć drogę do nowej generacji samochodów definiowanych przez oprogramowanie.

System nadal korzysta z tradycyjnych elementów, takich jak zaciski, tarcze i materiały cierne, jednak ich działanie nadzoruje cyfrowy "mózg" oparty na algorytmach i sztucznej inteligencji. Producent podkreśla, że układ stale analizuje dane i może być na bieżąco aktualizowany. Sensify nie działa więc jak klasyczny zestaw części, lecz jako zintegrowany ekosystem, który reaguje na warunki jazdy oraz sposób prowadzenia auta.

Brembo Sensify to niezależne sterowanie każdym kołem

Największą różnicą względem tradycyjnych hamulców jest możliwość niezależnego sterowania każdym kołem. W standardowych układach siła hamowania rozkładana jest równocześnie na wszystkie cztery koła. Sensify może natomiast dozować ją oddzielnie, dostosowując reakcję do aktualnej przyczepności i sytuacji na drodze.

Brembo tłumaczy, że nawet na równej nawierzchni przyczepność nie jest identyczna dla wszystkich kół. Dlatego indywidualna kontrola ma poprawiać stabilność samochodu, ograniczać tendencję do zbaczania z toru jazdy oraz zmniejszać ryzyko podsterowności podczas hamowania w zakręcie. System ma również szybciej reagować w trudnych warunkach, takich jak mokra nawierzchnia, śnieg czy lód.

Łatwiejsza obsługa i mniejsze koszty eksploatacyjne

Nowa konstrukcja ma przynieść także korzyści eksploatacyjne. Brak hydrauliki oznacza brak konieczności wymiany płynu hamulcowego i wyeliminowanie ryzyka wycieków. Brembo podkreśla też aspekt ekologiczny. Dzięki bardziej precyzyjnej pracy układu i ograniczeniu tarcia między klockami a tarczami zmniejszona ma zostać emisja zanieczyszczeń powstających podczas hamowania.

Nowe rozwiązanie ma także ułatwić projektowanie przyszłych samochodów. System ma współpracować zarówno z autami elektrycznymi, jak i spalinowymi - od modeli miejskich po sportowe i użytkowe.

Na ten moment Firma rozpoczęła seryjną produkcję systemu Sensify, który w niedalekiej przyszłości ma trafić do pierwszego seryjnego modelu. Brembo nie ujawnia nazwy konkretnego producenta, jednak w informacjach prasowych określa go jako "wiodącego na świecie". Docelowo rozwiązanie ma stać się standardowym wyposażeniem w wielu modelach produkowanych w przyszłości, a firma dumnie zapowiada produkcję w skali setek tysięcy układów rocznie.

