W skrócie Google zapowiedziało aktualizację Map Google z nowymi funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji Gemini.

Dodano funkcję Zapytaj Mapę oraz Immersyjną Nawigację z trójwymiarowym widokiem trasy opartą na danych Street View i AI.

Nowe narzędzia są dostępne początkowo w Stanach Zjednoczonych i Indiach, a termin wprowadzenia w Europie nie został podany.

Mapy Google z aktualizacją. Nowe funkcje oparte na AI

Najważniejszą zmianą w aplikacji ma być integracja z modelami sztucznej inteligencji z rodziny Gemini. To systemy rozwijane przez Google, które analizują duże zbiory danych i potrafią odpowiadać na pytania użytkowników w naturalnym języku.

Dzięki temu kierowca będzie mógł zadać mapie pytanie zamiast wpisywać konkretną nazwę miejsca. Nowa funkcja o nazwie Zapytaj Mapę ma pozwolić np. sprawdzić, gdzie w pobliżu można szybko naładować telefon, czy w okolicy znajduje się oświetlone miejsce do treningu wieczorem oraz gdzie po drodze warto zatrzymać się na posiłek.

W praktyce oznacza to odejście od klasycznego wyszukiwania punktów na mapie. Zamiast wpisywać nazwę restauracji czy parkingu, użytkownik będzie mógł opisać problem lub potrzebę, a aplikacja spróbuje wskazać najlepsze rozwiązanie.

Google podaje, że system analizuje m.in. opinie użytkowników, dane lokalizacyjne oraz informacje pochodzące z usług mapowych i Street View.

Nowa nawigacja w Mapach Google. Widok trasy w 3D

Drugą ważną zmianą jest funkcja określana jako Immersyjna Nawigacja. Jej celem jest poprawa orientacji w przestrzeni podczas jazdy.

Nowy tryb ma wykorzystywać dane Street View oraz modele sztucznej inteligencji, aby pokazać trasę w bardziej realistyczny sposób. Zamiast klasycznej mapy kierowca zobaczy trójwymiarową wizualizację otoczenia.

Na ekranie mają być widoczne m.in. skrzyżowania i układ dróg w formie 3D, przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna oraz dalszy przebieg trasy. Użytkownik będzie mógł także oddalić widok, aby zobaczyć fragment drogi znajdujący się dalej przed pojazdem. Ma to pomóc wcześniej przygotować się do manewrów, takich jak zmiana pasa czy skręt.

Mapy Google dla kierowców. Kiedy pojawi się aktualizacja?

Nowe funkcje nie są jeszcze dostępne na całym świecie. Google rozpoczęło wdrażanie aktualizacji w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach. Dotyczy to zarówno systemu Android, jak i iOS.

Firma nie podała dokładnej daty wprowadzenia nowych narzędzi w Europie. Można jednak zakładać, że kolejne regiony będą stopniowo obejmowane aktualizacją w najbliższych miesiącach.

Jedną z nowości, który budzi zainteresowanie użytkowników, jest sposób prezentowania rekomendacji miejsc. Dotyczy to np. restauracji, sklepów czy punktów usługowych. Pojawia się pytanie, czy w wynikach wyszukiwania użytkownik zobaczy przede wszystkim miejsca z najwyższą oceną użytkowników, czy także te, które wykupiły promocję w ekosystemie Google. Odpowiedź na to pytanie będzie można poznać dopiero po szerszym wdrożeniu nowych funkcji i pierwszych testach w praktyce.

