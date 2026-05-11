W skrócie Renault zrezygnowało z wdrożenia produkcji trzech nowych modeli w Hiszpanii ze względu na brak porozumienia ze związkami zawodowymi.

Nie udało się osiągnąć kompromisu w sprawie warunków pracy i wynagrodzeń, dlatego producent szuka innych lokalizacji dla nowych modeli.

Obecna sytuacja na rynku motoryzacyjnym skutkuje ograniczeniem produkcji i niesie ryzyko zwolnień w hiszpańskich zakładach.

Chodzi o uruchomienie produkcji trzech nowych modeli elektrycznych i hybrydowych. Renault chciało, by oparte na nowej platformie pojazdy były produkowane w zakładzie w Palencii. To jeden z największych zagranicznych zakładów francuskiej marki, w którym obecnie produkowane są Austral, Espace i Rafale.

Hiszpańskie zakłady Renault mają kłopoty

Zakład w Palencii razem z zakładem w sąsiednim Valladolid, który zajmuje się produkcją modeli Captur i Symbioz, tworzą Renault Espana i zatrudniają około 6 tys. osób.

Oczywiście oba zakłady nie są wolne od kłopotów, które dotykają wszystkich europejskich producentów. Ze względu na spadek popytu, produkcja jest ograniczana, fabryka w Palencii od lipca ma przejść na pracę jednozmianową.

Zakład w Palencii miał produkować trzy nowe modele

Ratunkiem miało być uruchomienie produkcji nowych modeli w Palencii, co miało nastąpić w 2028 roku. Producent gwarantował również zachowanie produkcji dwóch hybrydowych modeli w Valladolid.

Równocześnie toczyły się rozmowy ze związkami zawodowymi na temat nowego układu zbiorowego. Związki chciały m.in. poprawy warunków pracy (latem temperatura w halach miała sięgać 35 stopni Celsjusza) i podwyżek. Renault proponowało waloryzacje pensji o wskaźnik inflacji, premie i jednorazowe wypłaty ekstra przez trzy lata, począwszy już od tego roku.

Renault zmienia plany. Nie będzie nowych modeli z Hiszpanii

Ostatecznie jednak strony nie doszły do porozumienia i Renault ogłosiło, że zawiesza plany ulokowania produkcji nowych modeli w Hiszpanii i będzie rozmawiało z innymi fabrykami.

Problemu ze znalezieniem chętnych raczej nie będzie, Renault, jak wszyscy producenci raczej cierpi na nadwyżkę mocy produkcyjnej, a taniej niż w Hiszpanii będzie można produkować np. w zakładzie w Tanger Maroku, gdzie obecnie powstają Dacie czy w tureckiej Bursie (tam produkowane jest m.in. Renault Clio).

Decyzją francuskiego producenta wydają się zaskoczeni przedstawiciele związków zawodowych w hiszpańskich fabrykach, którzy wyrazili nadzieję, że Renault wróci do stołu negocjacyjnego.

Trudna sytuacji na rynku motoryzacyjnym dotyka pracowników

Cała sytuacja pokazuje, jak trudna jest obecnie sytuacja pracowników w branży motoryzacyjnej. Spadek sprzedaży odbija się na wynikach finansowych producentów, którzy szukają oszczędności i nie są skłonni do ustępstw. Być może zbyt wygórowane oczekiwania związków zawodowych doprowadziły do sytuacji, że moce produkcyjne fabryk w Hiszpanii będą w dużej mierze niewykorzystane, co może się zakończyć nie tylko brakiem podwyżek, ale wręcz zwolnieniami.

