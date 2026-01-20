W skrócie W 2025 roku 574 urządzenia CANARD zarejestrowały łącznie blisko 1,3 mln wykroczeń.

Najwięcej wykroczeń zarejestrował fotoradar w Krzyszkowicach – 51 681 w zaledwie 183 dni.

Systemy Red Light odnotowały łącznie 90,9 tys. przypadków wjazdu na czerwonym świetle, z czego najwięcej na skrzyżowaniu w Warszawie.

Jak poinformował Interię Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, 574 sklasyfikowane w ubiegłorocznej statystyce stacjonarne urządzenia rejestrujące systemu CANARD zarejestrowały blisko 1 mln 304 tys. To o blisko 150 tys. (+ 11 proc.) wykroczeń więcej niż w roku 2024. W sumie, na wynik składa się dorobek:

477 fotoradarów - 734,8 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości,

73 systemów odcinkowego pomiaru prędkości - 470,5 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości,

49 systemów Red Light - 90,9 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła,

5 systemów Red Light działających na przejazdach kolejowo-drogowych - 7,4 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła.

200 zł i 3 punkty. Najczęstsze mandaty z fotoradarów w 2025 roku

Z danych CANARD wynika, że aż 57,9 proc. przyłapanych przez fotoradary i OPP kierowców przekraczało prędkość w przedziale między +11 km/h a +20 km/h. Oznacza to mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne (zakres od +11 do +15 km/h) lub 200 zł i 3 punkty karne (zakres od +16 do +20 km/h).

Blisko 30 proc. (29,8 proc.) mieściło się w przedziale od +21 km/h do +30 km/h (300-400 zł, 5-7 punktów karnych).

Co pocieszające, zaledwie 1,5 proc. kierowców przekroczyło obowiązującą prędkość o ponad 50 km/h (1500 zł i 13 karnych). Wśród nich nie brakowało jednak i takich, którzy przekroczyli obowiązujący limity o ponad 71 km/h (2500 zł i 15 punktów karnych).

Najbardziej zapracowane fotoradary. Rekordzista cykał 51 681 razy

W zestawieniu najbardziej zapracowanych fotoradarów w Polsce rekordzistą jest urządzenie zamontowane w lipcu w małopolskich Krzyszkowicach na Zakopiance. Z danych przekazanych Interii przez GITD wynika, że w zaledwie 183 dni (uruchomiony został 2 lipca 2025 roku) nowy fotoradar ujawnił aż 51 681 wykroczeń. To przeszło 282 zdjęcia na dobę, czyli jedno przekroczenie prędkości na każde 5 minut.

Rekordzista znajduje się na Zakopiance, między Głogoczowem a Myślenicami i łapie samochody jadące od Krakowa. W miejscu jego ustawienia obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Dziesiątka najbardziej zapracowanych fotoradarów w Polsce w 2025 roku:

Krzyszkowice (woj. małopolskie) - 51 681 wykroczeń, Bieruń (woj. śląskie) - 10 968 wykroczeń, Łódź (ul. Dąbrowskiego) - 10 380 wykroczeń, Warszawa (ul. Pileckiego) - 10 260 wykroczeń, Warszawa (ul. Ostrobramska-Fieldorfa) - 8 630 wykroczeń, Warszawa (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie) - 8 406 wykroczeń, Świdnik (ul. Tysiąclecia) - 8 354 wykroczeń, Gliwice (łącznik L04L z A1) - 7 388 wykroczeń, Otłoczyn (kujawsko-pomorskie) - 7 259 wykroczeń, Wanaty (śląskie) - 7 141 wykroczeń.

Najskuteczniejsze odcinkowe pomiary prędkości w 2025 roku

Ponad 470 tys. wykroczeń ujawnionych przez odcinkowe pomiary prędkości w 2025 roku oznacza wzrost wyniku z roku 2024 o ponad 100 tys. zdjęć. W ogromnej mierze jest to zasługa realizowanego od 2024 roku programu rozbudowy systemu CANARD o nowe lokalizacje - odcinkowe pomiary prędkości zlokalizowane na autostradach i drogach ekspresowych.

Mimo rozbudowy systemu o nowe urządzenia miano najbardziej zapracowanego odcinka wciąż należy do podwrocławskiego fragmentu autostrady A4 na odcinku Kostomłoty-Kąty Wrocławskie, gdzie w ubiegłym roku ujawniono 39 175 wykroczeń. W pierwszej trójce najbardziej "kasowych" OPP w Polsce znajdziemy jeszcze odcinki z Katowic (35 421 wykroczenia) i Wyszkowa (34 814 wykroczenia).

Najbardziej zapracowane OPP w 2025 roku w Polsce:

Kąty Wrocławskie - Kostomłoty (A4) - 39 175 wykroczeń, Katowice (Nikodema i Józefa Renców) - 35 421 wykroczeń, Wyszków (S8) - 34 814 wykroczeń), Dobroń - Petrykozy (S14) - 27 596 wykroczeń (uruchomiony w marcu), Zabrze, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - 20 387 wykroczeń, Drwalew - Chynów (DK50) - 18 523 wykroczeń, Lutcza (DK19) - 17 279 wykroczeń, Dąbrowa - Swadzim (S11) - 15 689 wykroczeń, Nowy Ciechocinek (A1) - 14 892 wykroczeń, Warszawa (S2 - tunel pod Ursynowem) - 13 763 wykroczeń

Polskie skrzyżowania grozy. 90,6 tys. mandatów w rok

Duży wkład w ubiegłoroczny wynik systemu CANARD mają też upowszechniające się na polskich skrzyżowaniach systemy monitorowania wjazdu na czerwonym świetle. W 2024 roku 47 działających wówczas w Polsce systemów Red Light zarejestrowało w sumie 60,5 tys. takich wykroczeń. Rok 2025 zamknął się liczbą 49 działających systemów Red Light, które razem ujawniły aż 90,9 tys. wykroczeń (+50 proc. rok do roku).

Zdecydowanym rekordzistą jest tutaj warszawskie skrzyżowanie Alei Krakowskiej z ulicami Łopuszańską i Hynka, na którym kamery zarejestrowały aż 22 038 przypadków niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Dla porównania, na drugim pod względem liczby ujawnionych wykroczeń skrzyżowaniu-rekordziście - łódzkim skrzyżowaniu Rokicińska i A. Puszkina - kamery w całym ubiegłym zarejestrowały 5 573 wykroczenia.

Najbardziej zapracowane systemy red light na skrzyżowaniach w Polsce:

Warszawa - Al. Krakowska, Łopuszańska, F. Hynka - 22 088 wykroczeń, Łódź - Rokicińska, A. Puszkina - 5 573 wykroczeń, Poznań - Roosevelta, Zwierzyniecka, Święty Marcin - 4 799 wykroczeń, Kraków - Aleja Pokoju, Nowohucka - 4199 wykroczeń, Kielce - Sandomierska, Źródłowa, Al. Solidarności, Al. IX Wieków Kielc - 3 747 wykroczeń, Kraków - Tischnera, Zakopiańska, Wadowicka, Brożka - 3 667 wykroczeń, Bielsko Biała - Sarni Stok, Warszawska, Eugeniusza Kwiatkowskiego - 3 234 wykroczeń, Piotrków Trybunalski - Al. Concordii, Al. Gen. Wł. Sikorskiego - 2 643 wykroczeń, Łódź - Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Al. Włókniarzy, Zgierska - 2 637 wykroczeń, Zabrze - Prof. Z. Religi, Bytomska, P. Stalmacha - 2 295 wykroczeń

