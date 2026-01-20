W skrócie Kamczatka została dotknięta rekordowymi opadami śniegu, które miejscami przekroczyły miesięczną normę nawet o 50 procent.

Intensywne opady sparaliżowały infrastrukturę, unieruchomiły pojazdy i wymusiły wprowadzenie stanu wyjątkowego.

W sieci pojawiły się fałszywe zdjęcia przedstawiające wyolbrzymione skutki śnieżyc, nieodzwierciedlające rzeczywistości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rekordowe opady śniegu na Kamczatce

W ciągu ostatnich dni półwysep Kamczatka znalazł się pod wpływem silnego cyklonu znad Morza Ochockiego. W ciągu zaledwie 24 godz. na wielu obszarach spadło od 30 do 50 proc. miesięcznej normy opadów śniegu.

Kamczatka walczy aktualnie z ekstremalną zimą i śnieżycami. Photo by ALEXANDER A. PIRAGIS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

W Pietropawłowsku Kamczackim pokrywa śnieżna przekroczyła 1,3 m. W rejonach narażonych na nawiewanie śniegu zaspy osiągały od trzech do czterech metrów wysokości. W praktyce oznaczało to całkowite zasypanie samochodów osobowych i dostawczych oraz paraliż wielu osiedlowych ulic.

Kamczatka sparaliżowana - drogi, auta i infrastruktura

Najpoważniejsze konsekwencje odczuwalne są w transporcie. Ruch drogowy został znacząco ograniczony, a część tras regionalnych zamknięto całkowicie. Zasypane parkingi unieruchomiły tysiące pojazdów, a dotarcie do wielu budynków było możliwe wyłącznie pieszo.

Ruch drogowy został znacząco ograniczony, a część tras regionalnych zamknięto całkowicie. Photo by ALEXANDER A. PIRAGIS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Lokalne władze informują, że odśnieżenie jednego kilometra drogi w gęstej zabudowie zajmuje kilka godzin i wymaga użycia ciężkiego sprzętu. Nawet pojazdy z napędem 4x4 oraz pługi śnieżne miały problemy z poruszaniem się w rejonach, gdzie zaspy sięgały kilku metrów. Transport publiczny działał w trybie awaryjnym lub został czasowo wstrzymany.

Fałszywe zdjęcia Kamczatki w internecie

Równolegle z potwierdzonymi informacjami pojawiła się fala zdjęć wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Przedstawiają one wielopiętrowe budynki zasypane po dachy oraz ludzi zjeżdżających na śniegu z wysokich pięter. Przykład poniżej:

Rozwiń

Eksperci podkreślają, że choć śnieg miejscami sięga drugiego lub trzeciego piętra budynków, nie doszło do całkowitego zasypania wieżowców. Charakterystyczne dla fałszywych grafik są nienaturalne proporcje zabudowy oraz brak widocznej infrastruktury drogowej.

Skutki opadów śniegu na Kamczatce dla mieszkańców

Region zmaga się z intensywnymi śnieżycami od listopada 2025 r. Tegoroczny styczeń zapisał się jako jeden z najbardziej śnieżnych od kilkudziesięciu lat. Silny wiatr w połączeniu z dużą ilością opadów sprzyjał tworzeniu się zasp utrudniających codzienne funkcjonowanie.

Silny wiatr w połączeniu z dużą ilością opadów sprzyjał tworzeniu się zasp utrudniających codzienne funkcjonowanie. Photo by ALEXANDER A. PIRAGIS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

W wyniku ekstremalnych warunków zginęły co najmniej dwie osoby, a lokalne władze wprowadziły stan wyjątkowy. Występują również problemy z zaopatrzeniem, dostawy paliw i podstawowych produktów trafiają do sklepów z opóźnieniem.

Poniżej kilka autentycznych zdjęć wykonanych na Kamczatce 19 stycznia:

Całkowicie zasypany samochód ALEXANDER A. PIRAGIS AFP

Atak zimy na Kamczatce ALEXANDER A. PIRAGIS AFP

Najważniejsze ulice udało się udrożnić, ale pryzmy śniegu mają nawet 5-6 m wysokości Anadolu Getty Images

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL