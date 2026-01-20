Rekordowe opady śniegu na Kamczatce. W sieci krążą fałszywe zdjęcia
Kamczatka walczy aktualnie z ekstremalną zimą i śnieżycami. Skala opadów jest potwierdzona przez służby i meteorologów. Jednocześnie część materiałów krążących w sieci nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i wprowadza internautów w konsternację.
W skrócie
- Kamczatka została dotknięta rekordowymi opadami śniegu, które miejscami przekroczyły miesięczną normę nawet o 50 procent.
- Intensywne opady sparaliżowały infrastrukturę, unieruchomiły pojazdy i wymusiły wprowadzenie stanu wyjątkowego.
- W sieci pojawiły się fałszywe zdjęcia przedstawiające wyolbrzymione skutki śnieżyc, nieodzwierciedlające rzeczywistości.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Rekordowe opady śniegu na Kamczatce
W ciągu ostatnich dni półwysep Kamczatka znalazł się pod wpływem silnego cyklonu znad Morza Ochockiego. W ciągu zaledwie 24 godz. na wielu obszarach spadło od 30 do 50 proc. miesięcznej normy opadów śniegu.
W Pietropawłowsku Kamczackim pokrywa śnieżna przekroczyła 1,3 m. W rejonach narażonych na nawiewanie śniegu zaspy osiągały od trzech do czterech metrów wysokości. W praktyce oznaczało to całkowite zasypanie samochodów osobowych i dostawczych oraz paraliż wielu osiedlowych ulic.
Kamczatka sparaliżowana - drogi, auta i infrastruktura
Najpoważniejsze konsekwencje odczuwalne są w transporcie. Ruch drogowy został znacząco ograniczony, a część tras regionalnych zamknięto całkowicie. Zasypane parkingi unieruchomiły tysiące pojazdów, a dotarcie do wielu budynków było możliwe wyłącznie pieszo.
Lokalne władze informują, że odśnieżenie jednego kilometra drogi w gęstej zabudowie zajmuje kilka godzin i wymaga użycia ciężkiego sprzętu. Nawet pojazdy z napędem 4x4 oraz pługi śnieżne miały problemy z poruszaniem się w rejonach, gdzie zaspy sięgały kilku metrów. Transport publiczny działał w trybie awaryjnym lub został czasowo wstrzymany.
Fałszywe zdjęcia Kamczatki w internecie
Równolegle z potwierdzonymi informacjami pojawiła się fala zdjęć wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Przedstawiają one wielopiętrowe budynki zasypane po dachy oraz ludzi zjeżdżających na śniegu z wysokich pięter. Przykład poniżej:
Eksperci podkreślają, że choć śnieg miejscami sięga drugiego lub trzeciego piętra budynków, nie doszło do całkowitego zasypania wieżowców. Charakterystyczne dla fałszywych grafik są nienaturalne proporcje zabudowy oraz brak widocznej infrastruktury drogowej.
Skutki opadów śniegu na Kamczatce dla mieszkańców
Region zmaga się z intensywnymi śnieżycami od listopada 2025 r. Tegoroczny styczeń zapisał się jako jeden z najbardziej śnieżnych od kilkudziesięciu lat. Silny wiatr w połączeniu z dużą ilością opadów sprzyjał tworzeniu się zasp utrudniających codzienne funkcjonowanie.
W wyniku ekstremalnych warunków zginęły co najmniej dwie osoby, a lokalne władze wprowadziły stan wyjątkowy. Występują również problemy z zaopatrzeniem, dostawy paliw i podstawowych produktów trafiają do sklepów z opóźnieniem.
Poniżej kilka autentycznych zdjęć wykonanych na Kamczatce 19 stycznia: