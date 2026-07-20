W skrócie Sieć Toyota Pewne Auto sprzedała w pierwszym półroczu 2026 r. rekordowe 24 866 używanych aut, z czego 60 proc. stanowiły popularne hybrydy.

Najpopularniejszym modelem wśród klientów pozostaje Toyota Corolla, której sprzedano 5739 sztuk, a za nią w rankingu uplasowały się modele C-HR oraz Yaris.

Program Lexus Select zanotował wzrost sprzedaży o 29 proc. r/r, osiągając wynik 2735 sprzedanych aut, z których najchętniej wybieranym modelem był Lexus NX.

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Sieć Toyota Pewne Auto oraz Lexus Select zakończyła pierwsze sześć miesięcy 2026 r. z najlepszym wynikiem w swojej historii. W tym czasie klienci kupili 24 866 samochodów używanych z gwarancją, co oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Producent podkreśla, że coraz większą rolę na rynku wtórnym odgrywają samochody z udokumentowaną historią serwisową oraz sprawdzonym stanem technicznym.

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Według Piotra Jeżaka - kierownika programów Toyota Pewne Auto i Lexus Select - klienci kupujący samochody z drugiej ręki coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale również na bezpieczeństwo zakupu oraz pełną historię pojazdu. Coraz większe znaczenie ma potwierdzone pochodzenie auta, sprawdzony stan techniczny oraz gwarancja.

Toyota zaznacza, że zakup auta w programach Toyota Pewne Auto i Lexus Select odbywa się według standardów znanych z salonów nowych samochodów. Klienci mogą liczyć między innymi na jazdę próbną, możliwość finansowania zakupu, ofertę ubezpieczenia oraz gwarancję.

Toyota Corolla niezmiennie numerem jeden na polskim rynku

Największym zainteresowaniem wśród używanych Toyot ponownie cieszyła się Corolla. W pierwszym półroczu 2026 r. klienci kupili 5739 egzemplarzy tego modelu, dzięki czemu pozostaje on zdecydowanym liderem sprzedaży. Na kolejnych miejscach znalazły się Toyota C-HR z wynikiem 2850 sprzedanych samochodów oraz Yaris, którego wybrało 2745 klientów. Pierwszą piątkę uzupełnił jeszcze RAV4 z wynikiem 1761 egzemplarzy oraz Yaris Cross, którego sprzedaż wyniosła 1554 samochody.

Toyota Corolla rozdaje karty w Polsce - jest liderem zarówno z segmencie aut nowych, jak i używanych. Michał Domański INTERIA.PL

Łącznie w programie Toyota Pewne Auto od stycznia do czerwca sprzedano 22 131 używanych Toyot z gwarancją, co oznacza wzrost o 15 proc. względem pierwszego półrocza ubiegłego roku.

Rekordowe wyniki sprzedaży odnotował Lexus. Wzrost wyniósł 29 proc.

Bardzo dobre wyniki zanotował także program Lexus Select - w pierwszej połowie 2026 r. klienci kupili 2735 używanych Lexusów, co oznacza wzrost aż o 29 proc. rok do roku. Największym zainteresowaniem cieszył się Lexus NX, który stał się liderem sprzedaży z wynikiem 791 egzemplarzy.

Model NX jest najchętniej wybieranym samochodem używanym z gamy Lexusa. Lexus materiały prasowe

Używane samochody z gwarancją i historią serwisową. Każda Toyota dostaje Certyfikat Kontroli Jakości

Toyota zaznacza, że wszystkie samochody oferowane w programach dealerskich przechodzą szczegółową kontrolę przed sprzedażą. Sprawdzany jest nie tylko ich stan techniczny i przebieg, ale również historia serwisowa oraz legalność pochodzenia. Każdy pojazd otrzymuje Certyfikat Kontroli Jakości, który potwierdza wykonanie szczegółowej kontroli obejmującej 145 punktów zarówno podczas przeglądu w serwisie, jak i jazdy próbnej.

Wszystkie samochody sprzedawane w ramach Toyota Pewne Auto i Lexus Select objęte są roczną gwarancją. W przypadku modeli Toyoty i Lexusa ochronę można dodatkowo wydłużyć nawet do 10 lat w ramach programu Relax.