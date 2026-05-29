Rekord na dnie Morza Bałtyckiego. Powstaje najdłuższy taki tunel na świecie

W skrócie Tunel Fehmarnbelt budowany pod Morzem Bałtyckim połączy Danię i Niemcy jako najdłuższy podwodny tunel na świecie, umożliwiając szybkie połączenie drogowe i kolejowe.

Konstrukcja oparta jest na betonowych segmentach i obejmuje dwupasmową jezdnię oraz linię kolejową, skracając czas przejazdu na trasie między wyspami Fehmarn i Lolland.

Projekt napotkał problemy techniczne związane z zanurzaniem prefabrykatów i zaliczył co najmniej półtoraroczne opóźnienie względem pierwotnego harmonogramu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rekordowy tunel pod Morzem Bałtyckim

Tunel Fehmarnbelt powstaje pomiędzy niemiecką wyspą Fehmarn a duńską wyspą Lolland. To właśnie pod Morzem Bałtyckim budowana jest infrastruktura, która ma stworzyć nowy korytarz transportowy łączący Europę Środkową ze Skandynawią. Cała przeprawa będzie miała 18 kilometrów długości i przejmie znaczną część ruchu, który obecnie odbywa się drogą promową przez Bałtyk.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 roku. Początkowo zakładano, że tunel zostanie oddany do użytku w 2029 roku, jednak inwestorzy przyznają dziś, że termin może ulec przesunięciu. Jednocześnie podkreślają, że mimo pojawiających się trudności prace prowadzone są zgodnie z aktualnym harmonogramem budowy.

Samochodem i pociągiem pod dnem Bałtyku

Nowa przeprawa przez Morze Bałtyckie będzie obsługiwać zarówno ruch drogowy, jak i kolejowy. Projekt zakłada budowę dwóch dwupasmowych jezdni oraz dwutorowej linii kolejowej. Samochody będą mogły poruszać się z prędkością do 110 km/h, dzięki czemu przejazd całym tunelem zajmie około 10 minut. Jeszcze szybciej trasę pokonają pociągi pasażerskie. Ich maksymalna prędkość ma wynosić 200 km/h, a podróż pod dnem Morza Bałtyckiego potrwa około 7 minut.

Dla porównania obecna przeprawa promowa między Danią a Niemcami trwa około 45 minut, nie uwzględniając czasu potrzebnego na załadunek oraz oczekiwanie w porcie. Po uruchomieniu tunelu podróż między Skandynawią a Europą Środkową może skrócić się nawet o dwie godziny. To istotna zmiana nie tylko dla kierowców, lecz także dla transportu towarowego oraz firm logistycznych korzystających z tras przebiegających przez Morze Bałtyckie.

Betonowe segmenty na dnie Morza Bałtyckiego

Tunel Fehmarnbelt nie powstaje metodą klasycznego drążenia w litej skale. Konstrukcja budowana jest z prefabrykowanych betonowych segmentów, które następnie zostają zanurzone na dnie Morza Bałtyckiego i połączone w jedną całość.

Na początku maja 2026 roku przeprowadzono operację zatopienia pierwszego z 89 betonowych elementów, które docelowo stworzą podwodny tunel. Transport i ustawianie konstrukcji trwały około 14 godzin, po czym segment został dokładnie umieszczony w przygotowanym wykopie na dnie morza. W całym procesie wykorzystano pięć holowników.

Po opuszczeniu na dno poszczególne segmenty zostaną połączone, uszczelnione i zasypane warstwą materiału ochronnego. Na potrzeby inwestycji w Danii uruchomiono specjalną fabrykę produkującą elementy tunelu. Zakład zajmuje teren o powierzchni ponad 2 kilometrów kwadratowych i zatrudnia przeszło 2 tysiące pracowników z różnych krajów, w tym również z Polski.

Miliardowe koszty i problemy techniczne

Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 8 miliardów euro, czyli blisko 35 miliardów złotych według obecnych kursów walut. Głównym inwestorem pozostaje strona duńska, natomiast Unia Europejska wsparła projekt kwotą około 1,3 miliarda euro w ramach programu TEN-T rozwijającego europejską sieć transportową.

Skalę przedsięwzięcia najlepiej pokazuje zaplecze logistyczne budowy. Przez port roboczy w Puttgarden przetransportowano już ponad 500 tysięcy ton materiałów, w tym cement, piasek, żwir oraz kamień. W 2025 roku pojawiły się jednak problemy techniczne związane ze specjalistycznym statkiem odpowiedzialnym za zanurzanie betonowych segmentów tunelu. Opóźnione testy oraz brak pełnej certyfikacji jednostki doprowadziły do co najmniej półtorarocznego poślizgu względem pierwotnego harmonogramu prac.

Mimo opóźnień Fehmarnbelt pozostaje jedną z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych obecnie w Europie. Po ukończeniu tunel ma nie tylko ustanowić rekord długości, lecz przede wszystkim zmienić sposób przemieszczania się między północą a centrum kontynentu. Dla regionu Morza Bałtyckiego oznacza to nowy etap rozwoju transportu, logistyki i komunikacji międzynarodowej.

Volvo EX60 ma 810 km zasięgu i niespotykane pasy. Niewiele droższe od hybrydy INTERIA.PL