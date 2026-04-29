W skrócie Rejestracja pojazdu online przez aplikację mObywatel ma ruszyć 18 stycznia 2027 roku.

Nowy system umożliwi składanie wniosków zdalnie i będzie dostępny zarówno dla osób prywatnych, jak i firm leasingowych.

Proces rejestracji pojazdu nie stanie się od razu w pełni automatyczny, a część dokumentów w leasingu wciąż wymaga papierowej obsługi.

Wprowadzenie aplikacji mObywatel znacząco ułatwiło już załatwianie wielu urzędowych spraw, jednakże Polacy od dawna wskazywali, że potrzebne są kolejne funkcje dedykowane kierowcom. W końcu pojawiła się konkretna data, od kiedy możliwe będzie zarejestrowanie pojazdu online. Skorzystają na tym nie tylko osoby prywatne, ale także firmy leasingowe. Za wdrożenie odpowiada Centralny Ośrodek Informatyki, który już pracuje nad systemem. Jak zapowiada Tomasz Kęsicki z COI, pierwsze testy mają rozpocząć się w listopadzie 2026 r.

Rejestracja auta przez telefon. Padła konkretna data

Kluczową datą jest 18 stycznia 2027 r. To wtedy zacznie obowiązywać nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i równolegle ma wystartować nowa usługa. System ma być w dużej mierze zautomatyzowany i oparty na obiegu cyfrowym, a więc bez tradycyjnych papierowych dokumentów. W praktyce oznacza to, że wniosek o rejestrację będzie można złożyć zdalnie - bez wizyty w urzędzie.

Firmy z branży motoryzacyjnej i leasingowej uzyskają dostęp do systemu przez API, które połączy ich narzędzia z państwową bazą CEPiK. Z kolei osoby prywatne będą korzystać bezpośrednio z aplikacji mObywatel.

Koniec wizyt w urzędzie. Pojazd zarejestrujesz zdalnie

Z danych IBRM Samar wynika, że dziś niemal co drugie nowe auto w Polsce rejestrują firmy leasingowe oraz operatorzy wynajmu długoterminowego (CFM). Około jednej trzeciej trafia do osób prywatnych, a dilerzy odpowiadają za około 9 proc. rejestracji.

Nowy system ma uprościć formalności, ale też zwiększyć bezpieczeństwo. Urzędnicy zyskają narzędzia do szybkiego sprawdzania pojazdów sprowadzanych z zagranicy w bazach państw UE, co ma ograniczyć ryzyko oszustw.

Pełna cyfryzacja jeszcze nie od razu. Dowód rejestracyjny będzie elektroniczny

Choć wniosek będzie można złożyć online to sam proces nie stanie się od razu w pełni automatyczny. Jak wyjaśnia Tomasz Kęsicki, dane trafią do właściwego starosty, który nadal formalnie dokona rejestracji w ramach postępowania administracyjnego.

Docelowo planowane są jednak kolejne zmiany. Rejestracja pojazdu ma zostać przekształcona w czynność materialno-techniczną, co umożliwi pełną cyfryzację. W przyszłości ma również zniknąć rejestracja tymczasowa, a dowód rejestracyjny przyjmie formę elektronicznego dokumentu.

Cyfrowy leasing nadal problemem. Chodzi o weryfikację

E-rejestracja to tylko część większych zmian w cyfryzacji rynku motoryzacyjnego. Jak wskazuje Aleksander Mazan z Superauto.pl, choć 80 proc. umów leasingowych zawieranych jest dziś elektronicznie, system wciąż ma luki.

Problemem pozostaje m.in. brak możliwości pełnej cyfrowej weryfikacji w bazach BIK, BIG i KRD, konieczność papierowych pełnomocnictw czy brak dostępu firm leasingowych do CEPiK. Prowadzi to do sytuacji, w której część dokumentów nadal trzeba podpisywać ręcznie, a następnie skanować i przesyłać elektronicznie.

