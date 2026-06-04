Rajd Koguta wystartował. Kilka tysięcy załóg jedzie "gruzami" w szczytnym celu

W skrócie Rozpoczęła się 10. edycja Rajdu Koguta, jednej z największych charytatywnych imprez motoryzacyjnych w Polsce, przeznaczonej wyłącznie dla samochodów klasycznych.

Trasa rajdu prowadzi z Oławy i Jelcza-Laskowic do Zamościa oraz obejmuje m.in. Częstochowę i Roztocze, a udział biorą pojazdy klasyczne, głównie z bloku wschodniego lub z debiutem rynkowym sprzed 1994 roku.

Całość środków z wpisowego przekazywana jest na cele dobroczynne, a w tegorocznej edycji bierze udział około 4 tysiące pojazdów.

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W tym roku uczestnicy wyruszyli z Oławy oraz Jelcza-Laskowic, a ich celem jest meta zlokalizowana w Zamościu. Trasa rajdu prowadzi m.in. przez Częstochowę oraz malownicze tereny województw śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, w tym Roztocze.

Jakim pojazdem można wystartować w rajdzie Koguta?

Wydarzenie, organizowane przez Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, od lat przyciąga miłośników klasycznej motoryzacji. Zgodnie z regulaminem, w rajdzie mogą brać udział pojazdy wyprodukowane w bloku wschodnim lub te, których premiera rynkowa miała miejsce przed 1994 rokiem, natomiast w przypadku motocykli i motorowerów limit wieku wynosi minimum 30 lat.

Na liście startowej tradycyjnie znalazły się m.in. Fiaty 126p, Polonezy, Żuki, a także klasyczne modele marek zachodnich.

Rajd Koguta ma cel charytatywny

Podstawowym założeniem Rajdu Koguta jest cel charytatywny, ponieważ 100 procent środków z wpisowego od uczestników trafia bezpośrednio do organizacji pożytku publicznego, domów dziecka oraz osób potrzebujących.

Uczestnicy rajdu poruszają się w normalnym ruchu ulicznym, obowiązują ich przepisy ruchu drogowego. Nie ma więc mowy o żadnej jeździe na czas, impreza ma charakter turystyczno-orientacyjny.

Każda załoga ma tzw. paszport rajdowy i realizuje zadania na punktach kontrolnych.

Wydarzenie z roku na rok bije rekordy frekwencji, a w tegorocznej edycji bierze udział około 4 tys. pojazdów z całego kraju.

Finał wydarzenia zaplanowano w piątek i sobotę w Zamościu, główna baza i punkt zbiórki załóg powstaną na lotnisku w Mokrem, ale uczestnicy odwiedzą również zamojskie Stare Miasto.

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