Radiowóz, ale prywatny. Nowe przepisy zlikwidują szkodliwą lukę

W skrócie Nowelizacja przepisów ma zlikwidować lukę prawną, która pozwala osobom prywatnym na poruszanie się samochodami łudząco przypominającymi oznakowane radiowozy policyjne.

Obecnie kierowcy mogą legalnie posiadać takie pojazdy, rejestrując je jako zabytkowe i wykorzystując ogólne zapisy o zachowaniu świadectw minionej epoki w motoryzacji.

Nowe przepisy zabronią stosowania oznakowania typowego dla służb mundurowych na pojazdach, które nie są przez nie wykorzystywane, co wyeliminuje ryzyko wprowadzania innych uczestników ruchu w błąd.

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Najważniejszą zmianą w opublikowanym projekcie nowelizacji przepisów w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia będzie wprowadzenie obowiązku wyposażania nowych samochodów w apteczki doraźnej pomocy. Inną zmianą będzie likwidacja luki, która sprawia, że dziś na drogach można zobaczyć "radiowozy", które wcale nie należą do policji.

"Fałszywe radiowozy" to efekt luki w prawie

Na polskich drogach zdarzają się pojazdy, które wyglądają jak policyjne radiowozy, choć w rzeczywistości za ich kierownicą nie siedzą funkcjonariusze. Często to samochody, których zupełnie do niedawna używała policja. Wprawne oko dostrzeże dwie różnice pomiędzy prawdziwym policyjnym radiowozem a takim pojazdem. Zazwyczaj nie mają one numeru bocznego, a zawsze korzystają z żółtych tablic rejestracyjnych, bo te zwalniają ich z zakazu używania pojazdu wyglądającego jak auto służb.

Wszystko przez wyjątek w przepisach, który pozwala na rejestrowanie jako pojazdów zabytkowych samochodów liczących sobie niewiele lat. Korzysta się tu z zapisu mówiącego o zabytkowej wartości przedmiotów "stanowiących świadectwo minionej epoki". Sformułowanie to jest na tyle ogólne, że zapis można interpretować w niezwykle kreatywny sposób.

"W konsekwencji obowiązujące przepisy pozwalają na zarejestrowanie prywatnego pojazdu zabytkowego o wyglądzie i wyposażeniu takim, jak dzisiaj stosowane w pojazdach uprzywilejowanych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych służb - co jest równoznaczne z dopuszczeniem takich pojazdów do ruchu na drogach publicznych" - czytamy w uzasadnieniu planowanej nowelizacji przepisów. To może wprowadzać kierowców w błąd co do tego, z kim mają do czynienia na drodze.

Nowe przepisy kontra prywatne radiowozy

"Prywatne radiowozy" są legalne, ponieważ w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów zapisano, że oznakowanie właściwe służbom mundurowym i ratowniczym "(...) nie może być stosowane w pojeździe innym niż pojazd, dla którego zostało ono określone". Skoro więc samochody te niegdyś służyły mundurowym, wszystko jest zgodne z prawem.

Po zmianach par. 37 rozporządzenia będzie mówił, że "(...) oznakowanie określone w § 27-35 lub oznakowanie do niego podobne nie może być stosowane na pojeździe innym niż pojazd używany przez podmioty, o których mowa w tych przepisach".

Nowe brzmienie rozporządzenia zamknie drogę do używania pojazdów oznakowanych jak radiowozy służb lub w podobny sposób przez osoby prywatne. Takie sformułowanie przepisu rozwieje wszelkie wątpliwości interpretacyjne i sprawi, że z dróg znikną "prywatne radiowozy". Z drugiej strony może to być utrudnieniem dla firm czy osób wypożyczających samochody używane niegdyś przez policję na przykład na potrzeby produkcji filmowych.

Nowy przepis ma wejść w życie 14 dni po opublikowaniu nowelizacji. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy do tego dojdzie. Nowelizacja dotyczyć ma rozporządzenia, dzięki czemu zmian w przepisach nie będzie musiał zatwierdzić Sejm i Senat. Wszystko pozostaje więc w gestii ministra infrastruktury.



