Publiczne ładowarki celem hakerów. Ryzyko dotyczy również Polski

W skrócie Publiczne stacje ładowania mogą stać się furtką dla cyberprzestępców, co według ekspertów grozi nawet sabotażem systemów energetycznych oraz wystąpieniem blackoutu.

Cyberprzestępcy mogą wykorzystać technologię Vehicle-to-Grid, przejmując kontrolę nad wieloma pojazdami, aby wymusić oddawanie energii i zdestabilizować sieć elektryczną.

Ochronę przed atakami mają zapewnić zaawansowane mechanizmy, takie jak technologia Plug & Charge, a także stały monitoring sieci prowadzony przez operatorów ładowarek.

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Współczesny samochód elektryczny jest zaawansowanym urządzeniem cyfrowym. Wykorzystuje tysiące półprzewodników, umożliwia zdalne aktualizacje oprogramowania i pozostaje w stałej komunikacji z zewnętrznymi systemami. Podobnie funkcjonują stacje ładowania, które regularnie przesyłają dane telemetryczne do centralnych platform zarządzających.

W samej Unii Europejskiej działa już ponad milion publicznych punktów ładowania połączonych z siecią energetyczną. Jednym z głównych wyzwań pozostaje jednak brak jednolitych standardów zabezpieczenia ich przed ewentualnymi atakami hakerów. Eksperci wskazują, że infrastruktura ładowania powinna podlegać wymaganiom porównywalnym z tymi obowiązującymi w sektorze bankowym czy telekomunikacyjnym.

V2G: magazyn energii na kołach i nowe zagrożenie

Zdaniem analityków jednym z bardziej realnych scenariuszy zagrożeń jest wykorzystanie przez hakerów technologii Vehicle-to-Grid. Rozwiązanie to pozwala samochodom elektrycznym nie tylko pobierać energię z sieci, ale również oddawać ją z powrotem. W praktyce pojazd może więc pełnić funkcję mobilnego magazynu energii.

Eksperci ostrzegają, że cyberprzestępcy mogliby próbować przejąć kontrolę nad dużą liczbą pojazdów i wymusić jednoczesne oddawanie energii do sieci. Takie działanie mogłoby doprowadzić do destabilizacji całego systemu elektroenergetycznego, a nawet tymczasowego blackoutu.

Cytowany przez "Rzeczpospolitą" Maciej Wapiński - rzecznik Polskich Sieci Elektroenergetycznych - przyznaje, że rozwój technologii V2G wiąże się ze wzrostem potencjalnego ryzyka. Jednocześnie zauważa, że rozproszenie zasobów energetycznych może w pewnych warunkach zwiększać odporność systemu. Jego zdaniem kluczowe znaczenie będą miały mechanizmy rynkowe, takie jak dynamiczne ceny energii oraz usługi systemowe, które mogą ograniczać skutki przejęcia pojedynczej platformy.

Bezpieczeństwo wymaga sporych inwestycji

Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka ataków na infrastrukturę energetyczną za pośrednictwem ładowarek samochodowych jest wdrażanie bardziej zaawansowanych mechanizmów ochrony.

Technologia Plug & Charge zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki automatycznemu uwierzytelnianiu pojazdu i użytkownika. Jej szerokie zastosowanie pozostaje jednak wyzwaniem, ponieważ wymaga rozbudowanych systemów informatycznych i wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jednocześnie operatorzy infrastruktury ładowania podkreślają, że systemy zabezpieczeń są stale rozwijane. Orlen poinformował "Rzeczpospolitą", że infrastruktura Orlen Charge jest monitorowana pod kątem nietypowych aktywności, a wszystkie aktualizacje oraz zmiany techniczne przeprowadzane są zgodnie z określonymi procedurami bezpieczeństwa.

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