W skrócie Badania Consumer Reports wykazały, że hybrydy plug-in mają aż o 80 proc. więcej problemów niż auta spalinowe.

Do najczęstszych usterek należą awarie układów elektrycznych, akumulatorów i systemów wspomagania kierowcy.

Nie wszystkie hybrydy plug-in są jednak zawodne - Toyota RAV4 i Kia Niro według użytkowników wypadają bardzo dobrze.

Badaniem poziomu awaryjności samochodów zajęła się amerykańska organizacja konsumencka Consumer Reports. Swoje wnioski oparła na odpowiedziach uzyskanych od ok. 380 tys. właścicieli pojazdów wyprodukowanych między początkiem lat 2000. a 2025 rokiem.

Badanie uwzględniało różne rodzaje usterek - od drobnych niedogodności po poważne usterki wymagające wizyt w serwisie. Zestawienie pokazuje, że właściciele aut typu PHEV zgłaszali około 80 proc. więcej problemów niż właściciele samochodów napędzanych wyłącznie silnikiem spalinowym. Jak zauważają eksperci - to znacząca różnica, która budzi wątpliwości co do ogólnej trwałości tej technologii.

Dlaczego hybrydy plug-in mogą być zawodne?

Dlaczego hybrydy typu plug-in okazują się mniej niezawodne? Jak zauważają autorzy badania, jedną z przyczyn może być większa techniczna złożoność. Takie pojazdy mają zarówno silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny, akumulator trakcyjny, układ ładowania oraz dodatkowe sterowniki. Każdy z tych elementów to potencjalne źródło usterek.

Dla porównania, auta hybrydowe bez funkcji plug‑in - czyli standardowe hybrydy - w badaniu radziły sobie dużo lepiej i miały mniej usterek niż pojazdy spalinowe.

Najbardziej zawodne hybrydy plug-in według właścicieli

Niektóre modele wypadły w zestawieniu wyjątkowo niekorzystnie. Z danych ankietowych Consumer Reports wynika, że najmniej niezawodne okazały się hybrydy plug-in z segmentu kompaktowych SUV-ów, dużych SUV-ów oraz samochodów luksusowych. W raporcie wskazywano m.in. pojazdy, w których awarie układów hybrydowych prowadziły nawet do unieruchomienia auta lub wymuszały wielokrotne wizyty w serwisie.

Wśród modeli, które wypadły zaskakująco słabo, znalazła się m.in. Mazda CX-90 PHEV. Jak wykazało badanie, samochód ten zmaga się z licznymi problemami, obejmującymi m.in. usterki układu elektrycznego, akumulatorów oraz systemów wspomagania kierowcy.

Wysoką pozycję w zestawieniu awaryjności zajęło również Volvo XC60 PHEV, w którego przypadku raport wykazał problemy z osprzętem elektrycznym, klimatyzacją, układem napędowym oraz silnikiem elektrycznym.

W badaniu słabo poradziły sobie także niektóre modele amerykańskie, takie jak Chrysler Pacifica PHEV czy nieprodukowany już Ford Escape PHEV (w Europie znany pod nazwą Kuga), których właściciele zgłaszali szeroki zakres problemów związanych m.in. z wydajnością akumulatorów oraz usterkami układu ładowania.

Nie wszystkie hybrydy plug-in to kłopoty

Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie hybrydy plug-in cieszą się taką samą opinią. W dyskusjach użytkowników pojawiają się przykłady modeli, które - zdaniem właścicieli - sprawdzają się całkiem dobrze i nie borykają się z nadmierną liczbą usterek, zwłaszcza gdy są regularnie serwisowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wśród najlepiej ocenianych hybryd plug-in na rynku często wymieniane są m.in. Toyota RAV4 oraz Kia Niro.

Mimo wszystko jednak średnia liczba usterek o 80 proc. wyższa niż w przypadku klasycznych samochodów spalinowych to nie jest poziom błędu statystycznego, dlatego warto tę wiedzę wziąć pod uwagę, szczególnie rozważając zakup samochodu używanego.

